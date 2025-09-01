  • Home>
  • किस विटामिन की कमी से आती है बार बार नींद? जानिए असली कारण

किस विटामिन की कमी से आती है बार बार नींद? जानिए असली कारण

बार-बार नींद आना और थकान महसूस होना सिर्फ नींद की कमी नहीं बल्कि शरीर में विटामिन D, आयरन और विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकता है। इनकी कमी से सुस्ती, मांसपेशियों की कमजोरी, सांस फूलना और मानसिक थकान जैसी समस्याएं होती हैं। इसे रोकने के लिए संतुलित आहार लें, धूप में समय बिताएं और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें।

By: Ananya verma Last Updated: September 1, 2025 21:34:44 IST
ज्यादा नींद आने का कारण

क्या आपको दिनभर नींद आती रहती है, चाहे जितना भी सो लें फिर भी थकान बनी रहती है? यह सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से नहीं, बल्कि शरीर में कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से भी हो सकता है। अगर ये कमी समय पर पूरी न हो तो शरीर सुस्त और कमजोर महसूस करने लगता है।

विटामिन डी की कमी

विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि यह आपके मूड और एनर्जी लेवल को भी प्रभावित करता है। इसकी कमी से ज्यादा नींद, सुस्ती, थकान और मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती है। धूप में बैठना, मशरूम,और फोर्टिफाइड फूड्स खाना इसके लिए फायदेमंद है।

विटामिन डी की कमी के लक्षण

दिनभर सुस्ती और थकान, बार-बार नींद आना, मांसपेशियों में कमजोरी, काम करने की एनर्जी न होना। अगर ये लक्षण आपको लंबे समय तक महसूस हों तो डॉक्टर से सलाह लें और डाइट में बदलाव करें।

आयरन की कमी

शरीर में आयरन की कमी से भी थकान और ज्यादा नींद आने लगती है। आयरन ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। इसकी कमी से सांस फूलना, चक्कर आना और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसे पूरा करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, अनार, चुकंदर, गुड़ और दालें खाना बहुत फायदेमंद है।

विटामिन B12 की कमी

विटामिन B12 शरीर में एनर्जी बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से दिनभर थकान, नींद आना, पैरों में दर्द और मानसिक सुस्ती हो सकती है। मूड स्विंग्स और डिप्रेशन भी महसूस हो सकता है। इसे पूरा करने के लिए दूध, अंडे, दही, मछली, मीट और फोर्टिफाइड सीरियल खाएं।

ध्यान रखने वाली बातें

ज्यादा नींद आना हमेशा आलस नहीं होता, बल्कि शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी का संकेत भी हो सकता है। अगर आपको लगातार सुस्ती, नींद और थकान महसूस हो तो सही डाइट लें, धूप में बैठें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

