किस विटामिन की कमी से आती है बार बार नींद? जानिए असली कारण

बार-बार नींद आना और थकान महसूस होना सिर्फ नींद की कमी नहीं बल्कि शरीर में विटामिन D, आयरन और विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकता है। इनकी कमी से सुस्ती, मांसपेशियों की कमजोरी, सांस फूलना और मानसिक थकान जैसी समस्याएं होती हैं। इसे रोकने के लिए संतुलित आहार लें, धूप में समय बिताएं और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें।