क्लासरूम से मंडप तक… बिजनेसमैन की बेटी संग रोमांस, फिर रचाई शादी, फिल्म से कम नहीं ये लव स्टोरी
Shardul Thakur Love Story: दुनिया के स्टार खिलाड़ियों की लव स्टोरी काफी दिलचस्प होती है. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से लेकर रोहित शर्मा और रितिका सजदेह की लव स्टोरी फैंस के दिलों में बसी हुई है. इसी तरह भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की भी लव स्टोरी भी काफी रोमांचक है, जो किसी फिल्मी कहानी की तरह लगती है. भारतीय क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर ने मिताली पारुलकर (Mittali Parulkar) से शादी रचाई है, जो आज के समय में करोड़ों का बिजनेस चला रही हैं. पढ़ें शार्दुल ठाकुर की लव स्टोरी…
स्कूल में बनाया गर्लफ्रेंड
मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की लव स्टोरी मुंबई में उनके स्कूल टाइस से ही शुरू हो गई थी. स्कूल में ही शार्दुल ठाकुर की मुलाकात मिताली पारुलकर से हुई थी, जो बिजनेसमैन की बेटी हैं. पहले उन दोनों की दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.
सालों तक डेटिंग
शार्दुल ठाकुर स्कूल के दिनों में मिताली पारुलकर को चोरी-छिपे देखा करते थे. वह अक्सर मिताली के आसपास रहने के बहाने खोजते रहते थे. समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद उन्होंने डेटिंग शुरू की. सालों तक शार्दुल ठाकुर ने मिताली पारुलकर को डेट किया. इस दौरान उन्होंने अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखा.
कौन हैं मिताली पारुलकर?
शार्दुल ठाकुर की वाइफ मिताली पारुलकर एक जाने-माने बिजनेसमैन की बेटी हैं. उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर दिया. फरवरी 2020 में मिताली ने अपनी खुद की बेकरी शुरू की थी, जो काफी कम समय में लोगों की फेवरेट बेकरी बन गई. मिताली की बेकरी लग्जरी बेकर्स के नाम से जानी जाती है.
2021 में की सगाई
शार्दुल ठाकुर और मिताली पारुलकर ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया, जिसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया. नवंबर 2021 में मुंबई में एक निजी समारोह में शार्दुल ठाकुर और मिताली पारुलकर ने सगाई कर ली. इस समारोह में शार्दुल ठाकुर के साथ क्रिकेटर रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी भी शामिल हुए थे.
कब रचाई शादी?
शार्दुल ठाकुर 27 फरवरी 2023 को मुंबई के कर्जत में आयोजित एक पारंपरिक मराठी रीति रिवाजों के शार्दुल ठाकुर और मिताली पारुलकर ने शादी कर ली. उनकी शादी में रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और युजवेंद्र चहल जैसे कई स्टार खिलाड़ी शामिल हुए.
पिछले साल बने पैरेंट्स
शार्दुल ठाकुर और मिताली पारुलकर पिछले साल पैरेंट्स बने. दिसंबर 2025 में मिताली पारुलकर ने बेटे को जन्म दिया है. नए साल से ठीक पहले बेटे के जन्म से परिवार की खुशी काफी ज्यादा बढ़ गई.
फैंस को खूब पसंद ये जोड़ी
शार्दुल ठाकुर और मिताली पारुलकर की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आती है. सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. मिताली पारुलकर इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करती रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 80 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.
IPL 2026 में खेल रहे शार्दुल
शार्दुल ठाकुर फिलहाल आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की ओर से खेल रहे हैं. हालांकि इस सीजन शार्दुल का प्रदर्शन खास नहीं रहा है. शार्दुल ने 7 मैचों की 5 पारियों में 6 विकेट चटकाए हैं, लेकिन इकॉनमी 13.57 की रही है. 10 मई को शार्दुल ठाकुर आरसीबी के खिलाफ मैच खेलने के लिए उतर सकते हैं.