क्लासरूम से मंडप तक… बिजनेसमैन की बेटी संग रोमांस, फिर रचाई शादी, फिल्म से कम नहीं ये लव स्टोरी

Shardul Thakur Love Story: दुनिया के स्टार खिलाड़ियों की लव स्टोरी काफी दिलचस्प होती है. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से लेकर रोहित शर्मा और रितिका सजदेह की लव स्टोरी फैंस के दिलों में बसी हुई है. इसी तरह भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की भी लव स्टोरी भी काफी रोमांचक है, जो किसी फिल्मी कहानी की तरह लगती है. भारतीय क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर ने मिताली पारुलकर (Mittali Parulkar) से शादी रचाई है, जो आज के समय में करोड़ों का बिजनेस चला रही हैं. पढ़ें शार्दुल ठाकुर की लव स्टोरी…