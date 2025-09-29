Navratri Kanya Pujan 2025: नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन ही क्यों की जाती है कंजक? जानें क्या है खास कारण

जरूर देना चाहिए कन्याओं को तोहफा

नवरात्रि में में 2 से 10 उम्र कर की नौ कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए और उन्हेंं नौ देवियों का रूप मानना चाहिए और उसी आदर और प्रेम के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए. इसके बाद कुमकुम, पुष्प और अक्षत से तिलक करना चाहिए और उनके चरण धोकर शुद्ध करने चाहिए. इसके बाद भोग के साथ उन्हें कोई तोहफा भी जरूर देना चाहिए