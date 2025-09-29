Navratri Kanya Pujan 2025: नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन ही क्यों की जाती है कंजक? जानें क्या है खास कारण - Photo Gallery
Navratri Kanya Pujan 2025: नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन ही क्यों की जाती है कंजक? जानें क्या है खास कारण

Navratri Kanya Pujan 2025: क्या आप जानते हैं कि कन्या पूजान यानी कंजका नवरात्रि के सिर्फ 8वें और 9वें दिन में ही क्यों किया जाता है? अगर नहीं, तो चलिए जानते हैं यहां कि क्या है इसके पीछे का रहस्ये

Published: September 29, 2025

why some people do Kanjak devi pujan on 8th and 9th day - Photo Gallery
नवरात्रि के 8वें और कुछ 9वें दिन क्यों करते हैं कंजक यानी कन्या पूजन?

नवरात्रि में 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और भक्त इस दौरान व्रत रखते हैं और नवरात्रि के अंतिम दिन यानी अष्टमी और नवमी तीथी पर कन्या पूजन करते हैं, लेकिन कन्या पूजान यानी कंजका नवरात्रि के सिर्फ 8वें और कुछ 9वें दिन ही क्यों की जाती है, चलिए जानते हैं यहां

Little girls are the form of goddess - Photo Gallery
छोटी कन्याएं होती है देवी का रूप

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार में नवरात्रि के अंतिम दिन यानी अष्टमी और नवमी तीथी में कन्या पूजन का विशेष महत्व का विशेष महत्व होता है. कहा जाता है छोटी कन्याओं को देवी के सामान माना जाता है क्योंकि उनमें में देवी शक्ति का वास होता है

Little girls are invited into the house - Photo Gallery
घर में किया जाता है छोटी कन्याओं को आमंत्रित

नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तीथी के दिन छोटी कन्याओं को घर में आमंत्रित किया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है औरउपहार भी दिए जाते है, ताकी माता रानी खुश हो और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है

All sins are destroyed - Photo Gallery
सारे पाप हों जाते हैं खत्म

धार्मिक मान्ताओं के अनुसार कहा जाता जो भी व्यक्ति नवरात्रि के 8वें और कुछ 9वें दिन कन्या पूजन करता है, उसके सारे पाप खत्म होते है और माता दुर्गा का उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है

There is also a mention in the Devi Bhagavata Purana - Photo Gallery
देवी भागवत पुराण में भी है उल्लेख

देवी भागवत पुराण में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तीथी में कन्याओं को देवी के सामान पूजने से व्यक्ति को मोक्ष और जीवन में उसकी खूब उन्नति होती है

Worshiping girls brings happiness and prosperity to the home. - Photo Gallery
कन्या पूजन से घर में आती है सुख- समृद्धि

नवरात्रि के 8वें और कुछ 9वें दिन कंजक यानी कन्या पूजन करने से माता दुर्गा के आशीर्वाद से घर में सुख- समृद्धि आती है और शांती बनी रहती है. साथ ही वास्तु दोष भी खत्म होता है

Navratri Kanya Pujan 2025: नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन ही क्यों की जाती है कंजक? जानें क्या है खास कारण - Photo Gallery
कन्या पूजन की विधि

शारदीय नवरात्रि में की अष्टमी और नवमी तीथी में कन्या पूजन के लिए सुबह जल्दी स्नान करके पूजा की तैयारी कर लेनी चाहिए

Halwa Puri and black gram are offered as Prasad. - Photo Gallery
हलवा पूरी और काले चने का लगता है भोग

माता दुर्गा का ध्यान कर के कन्याओं का भोग तैयार करना चाहिए और भोग में आप हल्वा पूरी और काले चने बनाना चाहिए. क्योंकि नवरात्रि में कंजकों को इसी प्रसाद का भोग लगाना चाहिए, इसमें एक भी चींज कम हो तो भोग अधूरा माना जाता है.

Gifts should definitely be given to girls - Photo Gallery
जरूर देना चाहिए कन्याओं को तोहफा

नवरात्रि में में 2 से 10 उम्र कर की नौ कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए और उन्हेंं नौ देवियों का रूप मानना चाहिए और उसी आदर और प्रेम के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए. इसके बाद कुमकुम, पुष्प और अक्षत से तिलक करना चाहिए और उनके चरण धोकर शुद्ध करने चाहिए. इसके बाद भोग के साथ उन्हें कोई तोहफा भी जरूर देना चाहिए

Disclaimer - Photo Gallery
Disclaimer

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

