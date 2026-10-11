Shardiya Navratri 2026: नवरात्रि में कहां-कहां करें माता रानी के दर्शन? दिल्ली-NCR के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों की लिस्ट और सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन!

Shardiya Navratri 2026: नवरात्रि का पावन समय आते ही पूरी दिल्ली माता रानी के रंग में रंग जाती है. नौ दिनों तक चलने वाले इस महाउत्सव में चारों तरफ जगमगाती लाइट्स, मां के भजनों की गूंज और भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है. अगर आप भी इस नवरात्रि दिल्ली में रहकर माता रानी के दर्शन और आशीर्वाद पाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो राजधानी में कई ऐसे ऐतिहासिक और चमत्कारी मंदिर मौजूद हैं जहां की ऊर्जा आपका मन मोह लेगी. ढोल-नगाड़ों की थाप और माता के जयकारों के बीच इन पवित्र स्थानों पर जाने का अहसास ही बेहद खास होता है. भीड़-भाड़ के इस मौसम में आपको रूट या मेट्रो की टेंशन न हो, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली के 8 सबसे प्रसिद्ध माता रानी के मंदिरों की पूरी लिस्ट, साथ में उनके सही लोकेशन और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की पूरी जानकारी ताकि आपका सफर एकदम स्मूथ और आनंदमय रहे.