Shardiya Navratri 2026: नवरात्रि में कहां-कहां करें माता रानी के दर्शन? दिल्ली-NCR के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों की लिस्ट और सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन!
Shardiya Navratri 2026: नवरात्रि का पावन समय आते ही पूरी दिल्ली माता रानी के रंग में रंग जाती है. नौ दिनों तक चलने वाले इस महाउत्सव में चारों तरफ जगमगाती लाइट्स, मां के भजनों की गूंज और भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है. अगर आप भी इस नवरात्रि दिल्ली में रहकर माता रानी के दर्शन और आशीर्वाद पाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो राजधानी में कई ऐसे ऐतिहासिक और चमत्कारी मंदिर मौजूद हैं जहां की ऊर्जा आपका मन मोह लेगी. ढोल-नगाड़ों की थाप और माता के जयकारों के बीच इन पवित्र स्थानों पर जाने का अहसास ही बेहद खास होता है. भीड़-भाड़ के इस मौसम में आपको रूट या मेट्रो की टेंशन न हो, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली के 8 सबसे प्रसिद्ध माता रानी के मंदिरों की पूरी लिस्ट, साथ में उनके सही लोकेशन और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की पूरी जानकारी ताकि आपका सफर एकदम स्मूथ और आनंदमय रहे.
1. झंडेवाला माता मंदिर, करोल बाग
लोकेशन: रानी झांसी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली
नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन: झंडेवाला मेट्रो स्टेशन (ब्लू लाइन)
दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय मंदिरों में शुमार झंडेवाला मंदिर में नवरात्रि के दौरान भक्तों का सैलाब उमड़ता है. ऐसी मान्यता है कि यहां सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगो, माता रानी उसे जरूर पूरा करती हैं.
2. कालकाजी मंदिर, कालकाजी
लोकेशन: कालकाजी, नई दिल्ली (लोटस टेम्पल के पास)
नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन: कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन (वॉयलेट और मैजेंटा लाइन)
मां कालका को समर्पित यह मंदिर देश के सबसे प्राचीन और जागृत शक्तिपीठों में माना जाता है. नवरात्रि की रातों में यहां होने वाली भव्य आरती और माता के दर्शन के लिए दूर-दूर से भक्त आते हैं.
3. श्री आद्या कात्यायनी शक्ति पीठ, छतरपुर
लोकेशन: छतरपुर, नई दिल्ली
नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन: छतरपुर मेट्रो स्टेशन (येलो लाइन)
छतरपुर मंदिर अपने विशाल परिसर और भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता है. नवरात्रि के इन नौ दिनों में इस मंदिर की सजावट देखते ही बनती है और यहां हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं.
4. योगमाया मंदिर, महरौली
लोकेशन: महरौली, नई दिल्ली
नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन: कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन (येलो लाइन)
महाभारत काल से जुड़ा यह ऐतिहासिक मंदिर देवी योगमाया को समर्पित है. यहां का शांत और आध्यात्मिक वातावरण आपको शहर की भागदौड़ से दूर एक अलग ही दिव्यता का अहसास कराता है.
5. श्री शीतला माता मंदिर, गुरुग्राम
लोकेशन: शीतला माता रोड, सेक्टर 6, गुरुग्राम (दिल्ली से सटा हुआ)
नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन: मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम (हुडा सिटी सेंटर) मेट्रो स्टेशन (येलो लाइन)
भले ही यह दिल्ली की सीमा से थोड़ा बाहर गुरुग्राम में स्थित है, लेकिन दिल्लीवालों के लिए यह बेहद खास और आस्था का बड़ा केंद्र है. यहां माता शीतला के दर्शन के लिए नवरात्रि में भारी भीड़ जुटती है.
6. गुफा वाला मंदिर, लाजपत नगर
लोकेशन: ब्लॉक सी, लाजपत नगर 3, नई दिल्ली
नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन: लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन (वॉयलेट और पिंक लाइन)
इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी कृत्रिम गुफा है, जिसके अंदर से गुजरकर भक्तों को माता के दर्शन होते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को इस गुफा वाले मंदिर में माता के दरबार तक पहुंचने का अनुभव बेहद रोमांचक लगता है.
7. काली मंदिर, सीआर पार्क
लोकेशन: चित्तरंजन पार्क (CR Park), नई दिल्ली
नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन: नेहरू पैलेस या ग्रेटर कैलाश मेट्रो स्टेशन (वॉयलेट और मैजेंटा लाइन)
बंगाली संस्कृति और परंपराओं से रंगे सीआर पार्क का यह काली मंदिर अपनी खास पूजा-अर्चना के लिए मशहूर है. नवरात्रि और खासकर दुर्गा पूजा के दौरान यहां का माहौल और बंगाली भोगी प्रसाद खाने का मज़ा ही कुछ और होता है.
8. नई दिल्ली काली बाड़ी, गोल मार्केट
लोकेशन: मंदिर मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली
नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन: आर.के. आश्रम मार्ग या राजीव चौक मेट्रो स्टेशन
कनॉट प्लेस और गोल मार्केट के पास स्थित यह प्राचीन काली बाड़ी मंदिर बेहद शांत और पवित्र है. नवरात्रि के दिनों में यहां की पारंपरिक पूजा और बंगाली स्टाइल की आरती शहर के तमाम हिस्सों से श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है.