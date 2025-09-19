Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में घटस्थापना और अखंड ज्योति के दौरान करें इन 7 महत्वपूर्ण नियम का पालन! नहीं होगी पूजा खंडित

कब से शुरू हैं शारदीय नवरात्रि?

हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन शारदीय नवरात्रि की शुरूआत होती है, इस साल हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर सोमवार के दिन देर रात 01 बजकर 23 मिनट पर शुरू हो रही है, जो अगले दिन यानी 23 सितंबर को देर रात 02 बजकर 55 मिनट पर रहेगी ऐसे में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और नवरात्र का पहला व्रत भी इसी दिन किया जाएगा.