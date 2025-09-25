Navratri 2025: नवरात्रि के 9 दिनों में करें इन चीजों का दान, खुल जाएगी किस्मत और रातोंरात हो सकते है मालामाल - Photo Gallery
Navratri 2025: नवरात्रि के 9 दिनों में करें इन चीजों का दान, खुल जाएगी किस्मत और रातोंरात हो सकते है मालामाल

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में दान करने का बेहद महत्व बताया गया है, मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में दान करता है, उस पर माता रानी की विशेष कृपा होती है और उसे धन, सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है. तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से दिन किस चीज का करना चाहिए दान 

By: chhaya sharma Last Updated: September 25, 2025 09:41:50 AM IST
1/10

नवरात्रि में नि चीजों का जरूर करना चाहिए दान

किसी भी पुण्य काम के अवसर पर दान करना बेहद फलदायी माना जाता है, फिर चाहे वो त्योहार हो, कोई विशेष दिन हो या फिर कोई घर में विशेष पूजा है. फिलहाल शारदीय नवरात्रि के दिन चल रहे है और इन दिनों को पूजा-पाठ और दान के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा के साथ-साथ दान कर्म करता है, उसके जीवन में माता रानी की विशेष कृपा होती है और उसे धन, सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है.

2/10

नवरात्रि के पहला दिन क्या दान करना होता है शुभ

नवरात्रि के पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है और इस दिन अन्न का दान करना बेहद शुभ माना जाता है, कहा जाता है जो व्यक्ति नवरात्रि के पहला दिन अन्न का दान करता है, उस के घर का भंडार कभी खत्म नहीं होता और माता रानी की उस पर विशेष कृपा होता है

3/10

नवरात्रि के दूसरे दिन क्या-क्या दान में देना चाहिए

नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का होता है और इस दिन वस्त्र दान करने सबसे अच्छा माना जाता है, इस दिन आप किसी जरूरतमंद को कपड़े दान कर सकते है. कहा जाता है ऐसा करने से व्यापार में तरक्की होती है और धन लाभ के नए-नए रास्ते खुलते है, साथ ही नवरात्रि के दूसरे दिन वस्त्र दान करने से कर्जे से भी मुक्त होते हैं.

4/10

नवरात्रि के तीसरा दिन क्या कर सकते है दान

नवरात्रि के तीसरा दिन मां चंद्र घंटा की पूजा का होता है और इस दिन दीपदान को बेहद शुभ बताया गया है, ऐसा करना माता रानी को खुश करता है और व्यक्ति पर उनकी कृपा बरसती है. कहा जाता है कि नवरात्रि के तीसरा दिन दीपदान करने से जीवन की सारी परेशानियां खत्म होती है और खुशहाली आती है.

5/10

नवरात्रि के चौथा दिन क्या दान करना होता है अच्छा

नवरात्रि के चौथा दिन मां कूष्मांडा का होता है और इस दिन गौ दान या तुलसी दान करना सबसे शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसके घर परिवार में खुशियां आती है और प्रेंम संबंध भी मजबूत होते हैं.

6/10

नवरात्रि के पांचवां दिन किस जीच का किया जाता है दान

नवरात्रि के पांचवां दिन माँ स्कंदमाता को समर्पित होता है और इस दिन जल दान सबसे पुण्य का काम माना जाता है, कहा जाता है जो भी व्यक्ति नवरात्रि के पांचवां दिन जल दान करता है, उसके सारे पाप खत्म हो जाते है और जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है, साथ ही माता रानी के आशीर्वाद से तरक्की के नये रास्ते खुलते हैं.

7/10

नवरात्रि के छठा दिन क्या दान करना होता है शुभ

नवरात्रि के छठा दिन देवी कात्यायनी की पूजा का होता है और इस दिन ज्ञान दान का महत्व होता है, अगर आप इस दिन ऐसा करते है, तो आपके ज्ञान में वृद्धि होती है और समाज में आपका नाम बनता है और माता सरस्वती के साथ-साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में ज्ञान के साथ समृद्धि पाता है और आर्थिक तंगी भी दूर होती है.

8/10

नवरात्रि के सातवें दिन क्या करना चाहिए दान

नवरात्रि के सातवें दिन माता दुर्गा के सातवें रूप मां कालरात्रि का होता है और उन्हें खुश करने के लिए इस दिन गुड़ का दान करना चाहिए, जिससे भक्तों को शोक से मुक्ति मिलती है और संकटों से रक्षा होता है

9/10

नवरात्रि का आठवां दिन क्या करें दान

नवरात्रि का आठवां दिन माँ महागौरी की पूजा का होता है और इस दिन आप कन्याओं को श्रृंगार (चूड़ी, बिंदी, लाल चुनरी) का दे सकते हैं, माना जाता है, ऐसा करने से वैवाहिक रिश्ते मजबूत होते है और उनमें प्यार बढ़ता है और लंबे समय से रिश्तों में आ रहा तनाव भ कम होता है.

10/10

नवरात्रि का नौंवे दिन किसी चींज का करें दान

नवरात्रि का नौंवा दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है और इस दिन आप जरूरतमंदों या गरीबों को अनाज, धन, कपड़े, का दान कर सकते हैं, ऐसा करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और साधक को सुख-समृद्धि का वरदान देती है.

