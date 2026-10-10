Sharad Navratri 2026: नवरात्रि में आप पर भी बरसेगी ‘माता की कृपा’, नोट कर लीजिए 9 दिन की लिस्ट, कौन-सा कलर पहनने से मिलेगा मां का आशीर्वाद!

Sharad Navratri 2026: शरद नवरात्रि 2026 की शुरुआत इस रविवार, 11 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 19 अक्टूबर को होगा, जबकि 20 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा. नवरात्रि के ये नौ दिन मां दुर्गा के अलग-अलग नौ रूपों यानी नवदुर्गा की उपासना को समर्पित होते हैं. इन नौ दिनों की सबसे खूबसूरत परंपरा हर दिन एक खास रंग के कपड़े पहनने की होती है, जो माता के उस दिन के स्वरूप और उनकी क्वालिटीज को दर्शाते हैं. साल 2026 के लिए नवरात्रि के नौ रंग इस प्रकार तय किए गए हैं—ऑरेंज, व्हाइट, रेड, रॉयल ब्लू, येलो, ग्रीन, ग्रे, पर्पल और पीकॉक ग्रीन. हालांकि रंगों का यह क्रम क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार अलग-अलग हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य त्योहार के रंग में रंग जाना और माता के प्रति अपनी आस्था प्रकट करना है. इसके लिए आपको नए कपड़े खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि एक छोटी सी बिंदी, दुपट्टा या स्कार्फ भी उस दिन के रंग को अपनाकर त्योहार के जोश और पॉजिटिविटी को महसूस कराने के लिए काफी है.