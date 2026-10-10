Sharad Navratri 2026: नवरात्रि में आप पर भी बरसेगी ‘माता की कृपा’, नोट कर लीजिए 9 दिन की लिस्ट, कौन-सा कलर पहनने से मिलेगा मां का आशीर्वाद!
Sharad Navratri 2026: शरद नवरात्रि 2026 की शुरुआत इस रविवार, 11 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 19 अक्टूबर को होगा, जबकि 20 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा. नवरात्रि के ये नौ दिन मां दुर्गा के अलग-अलग नौ रूपों यानी नवदुर्गा की उपासना को समर्पित होते हैं. इन नौ दिनों की सबसे खूबसूरत परंपरा हर दिन एक खास रंग के कपड़े पहनने की होती है, जो माता के उस दिन के स्वरूप और उनकी क्वालिटीज को दर्शाते हैं. साल 2026 के लिए नवरात्रि के नौ रंग इस प्रकार तय किए गए हैं—ऑरेंज, व्हाइट, रेड, रॉयल ब्लू, येलो, ग्रीन, ग्रे, पर्पल और पीकॉक ग्रीन. हालांकि रंगों का यह क्रम क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार अलग-अलग हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य त्योहार के रंग में रंग जाना और माता के प्रति अपनी आस्था प्रकट करना है. इसके लिए आपको नए कपड़े खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि एक छोटी सी बिंदी, दुपट्टा या स्कार्फ भी उस दिन के रंग को अपनाकर त्योहार के जोश और पॉजिटिविटी को महसूस कराने के लिए काफी है.
11 अक्टूबर को पहला दिन- मां शैलपुत्री- नारंगी रंग
नवरात्रि के पहले दिन की शुरुआत रविवार और नारंगी रंग के साथ होती है, जो जोश, उत्साह और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है. इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो हिमालय की पुत्री हैं और शांति व स्थिरता का संदेश देती हैं. पहले दिन ऑरेंज रंग पहनने से मन में सकारात्मक ऊर्जा और नई उम्मीद जगती है.
12 अक्टूबर को दूसरा दिन- मां ब्रह्मचारिणी- सफेद रंग
सोमवार के दिन का रंग सफेद है, जो पवित्रता, शांति और सादगी का प्रतीक माना जाता है. यह दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो तपस्या और संयम की देवी हैं. इस दिन लोग सॉफ्ट और कम्फर्टेबल एथनिक वियर पहनना पसंद करते हैं, जो मानसिक शांति और सुकून का अहसास कराता है.
13 अक्टूबर को तीसरा दिन- मां चंद्रघंटा- लाल रंग
मंगलवार का दिन लाल रंग के नाम होता है, जो ताकत, पैशन और सुरक्षा का प्रतीक है. इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो अपनी वीरता और ममता दोनों के लिए जानी जाती हैं. लाल रंग भारतीय परंपरा में उत्सव और जश्न का रंग है, इसलिए इस दिन चारों तरफ एक अलग ही एनर्जी और रौनक देखने को मिलती है.
14 अक्टूबर को चौथा दिन- मां कूष्माण्डा- शाही नीला रंग
बुधवार को रॉयल ब्लू रंग पहनने की परंपरा है, जो गहराई, स्थिरता और शांति का प्रतीक है. यह दिन मां कूष्मांडा को समर्पित है, जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी. इस दिन नीला रंग पहनने से मन को शांति और एक अलग ही प्रकार की स्थिरता मिलती है.
15 अक्टूबर को पांचवा दिन- मां स्कंदमाता- लाल रंग
गुरुवार का दिन पीले रंग की चमक के साथ आता है, जो खुशी, पॉजिटिविटी और नई रोशनी का प्रतीक है. इस दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है, जो ममता और स्नेह की मूरत हैं. पीले रंग के कपड़े और गेंदे के फूलों की सजावट इस दिन के माहौल को बेहद खुशनुमा और जीवंत बना देती है.
16 अक्टूबर को छटवां दिन- मां कात्यायनी- हरा रंग
शुक्रवार का रंग हरा है, जो हरियाली, तरक्की और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है. इस दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है, जो शक्ति और साहस की देवी हैं. हरा रंग जीवन में संतुलन और गुड लक लेकर आता है, इसलिए यह रंग हर किसी को बहुत पसंद आता है.
17 अक्टूबर को सातवां दिन- मां कालरात्रि- ग्रे रंग
शनिवार का दिन ग्रे रंग का होता है, जो संतुलन और संयम को दर्शाता है. यह सातवां दिन मां कालरात्रि को समर्पित है, जो भले ही सबसे भयंकर रूप में दिखती हैं, लेकिन अपने भक्तों की रक्षा करने वाली और अंधेरे को मिटाने वाली हैं. यह रंग आपको जमीन से जुड़े रहने और आंतरिक शक्ति का अहसास कराता है.
18 अक्टूबर को आठवां दिन- मां महागौरी- बैंगनी रंग
रविवार यानी महाअष्टमी के दिन बैंगनी रंग पहना जाता है, जो महत्वाकांक्षा, बुद्धिमत्ता और शान का प्रतीक है. इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है, जो भक्तों के सभी पापों को धोकर उन्हें शांति प्रदान करती हैं. अष्टमी के दिन घरों में कन्या पूजन भी होता है, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय और भव्य हो जाता है.
19 अक्टूबर को नौवां दिन- मां सिद्धिदात्री- पीकॉक ग्रीन
नवरात्रि के आखिरी दिन सोमवार को पीकॉक ग्रीन (मयूरा हरा) रंग पहना जाता है, जो करुणा, अपनेपन और संतुष्टि का प्रतीक है. यह नौवां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है, जो भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्ञान का वरदान देती हैं. यह रंग इन नौ दिनों के सफर को एक शांत, खूबसूरत और संतोषजनक तरीके से पूरा करता है.