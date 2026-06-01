Shankh Bajane Ke fayde: पूजा में शंख बजाने से बदल सकती है आपकी किस्मत? जानिए शंखनाद का विज्ञान और ज्योतिष के फायदे
Shankh Bajane Ke fayde: शंख को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नियमित रूप से शंख बजाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है. शंख का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से माना गया है. मान्यता है कि शंखनाद से आर्थिक परेशानियां कम होती हैं, नवग्रहों के अशुभ प्रभाव घटते हैं और चंद्रमा व राहु-केतु दोष से राहत मिल सकती है.
पूजा में शंख का क्यों है विशेष महत्व?
भारतीय संस्कृति में शंख को पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है. मंदिरों और धार्मिक अनुष्ठानों में शंखनाद करने की परंपरा सदियों पुरानी है. मान्यता है कि शंख की ध्वनि वातावरण को दिव्य ऊर्जा से भर देती है और पूजा को पूर्णता प्रदान करती है.
केवल आस्था नहीं, ज्योतिष में भी खास स्थान
शंख का महत्व सिर्फ धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है. ज्योतिष शास्त्र में भी इसे सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है. कहा जाता है कि नियमित शंखनाद करने से घर और आसपास का वातावरण शुद्ध बना रहता है.
नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है शंखनाद
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शंख की ध्वनि वातावरण में मौजूद नकारात्मक शक्तियों और अशुभ प्रभावों को दूर करने का काम करती है. इसकी गूंज से सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं, जिससे घर का माहौल बेहतर बनता है.
मानसिक तनाव कम करने में मददगार
आज के समय में लोग तनाव, चिंता और मानसिक दबाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. ऐसे में कई ज्योतिषाचार्य नियमित पूजा के दौरान शंख बजाने की सलाह देते हैं. मान्यता है कि इसकी ध्वनि मन को शांति और सकारात्मकता प्रदान करती है.
भगवान विष्णु से जुड़ा है शंख
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शंख का सीधा संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है. भगवान विष्णु के चार प्रमुख आयुधों में शंख भी शामिल है. इसलिए पूजा में शंख का प्रयोग अत्यंत शुभ माना जाता है.
माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक
मान्यता है कि जिस घर में नियमित रूप से शंख बजाया जाता है, वहां माता लक्ष्मी का वास होता है. ऐसे घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं.
नवग्रहों के अशुभ प्रभाव को करता है कम
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शंखनाद नवग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में भी सहायक माना जाता है. विशेष रूप से ग्रहों से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए शंख बजाने की सलाह दी जाती है.
चंद्रमा और राहु-केतु दोष में लाभकारी
यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या राहु-केतु से जुड़े दोष मौजूद हों, तो नियमित शंखनाद शुभ फल देने वाला माना जाता है. मान्यता है कि इससे मानसिक मजबूती बढ़ती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं.