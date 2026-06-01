Shankh Bajane Ke fayde: पूजा में शंख बजाने से बदल सकती है आपकी किस्मत? जानिए शंखनाद का विज्ञान और ज्योतिष के फायदे

Shankh Bajane Ke fayde: शंख को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नियमित रूप से शंख बजाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है. शंख का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से माना गया है. मान्यता है कि शंखनाद से आर्थिक परेशानियां कम होती हैं, नवग्रहों के अशुभ प्रभाव घटते हैं और चंद्रमा व राहु-केतु दोष से राहत मिल सकती है.