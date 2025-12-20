Shaniwar Niyam: शनिवार को करें ये शुभ दान, भूलकर भी न करें ये काम, शनिदेव रहेंगे प्रसन्न

Urad Dal

शनि देव को काली उड़द की दाल चढ़ाई जाती है. शनिवार के दिन इस दाल का दान करें. इस दाल को शनिवार के दिन ना खाएं और ना पकाएं. शनिवार को किसी से उड़द लेना पारिवारिक कलह और आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है. उड़द की दाल का दान करने से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव शांत होता है.