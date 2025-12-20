Shaniwar Niyam: शनिवार को करें ये शुभ दान, भूलकर भी न करें ये काम, शनिदेव रहेंगे प्रसन्न
Shaniwar Niyam: शनिवार के दिन न्याय के देवता शनिदेव की पूजा की जाती हैं. इस दिन की पूजा के कुछ नियम हैं लेकिन अगर इन नियमों का पालन ना किया जाए तो जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
Shani Dev
शनिवार का दिन शनि देव के पूजा के लिए उपयुक्त माना गया है. शनिवार के दिन बहुत से ऐसे काम हैं जिनको नहीं करना चाहिए, इन कार्यों को करने से शनि देव नाराज होते हैं और अपना आशीर्वाद नहीं देते और विभिन्न तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
Shani Dev
न्याय के देवता शनि देव का आशीर्वाद पाना बेहद जरूरी होता है, शनि देव की पूजा में एक छोटी सी भी भूल आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है.
Leather Shoes
शनिवार के दिन चमड़े का सामान लेने से बचें. इस दिन काले जूते, चप्पल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है. इसीलिए चमड़े से बनी चीजों को दान में दें.
Loha
शनिवार के दिन लोहे का सामान ना खरीदें. शनिवार को लोहा खरीदना शुभ नहीं होता है. इस दिन नया वाहन ना खरीदें. शनिवार के दिन लोहे का दान किया जाता है. इसीलिए इस दिन ताला,बर्तन ना खरीदें.
Sarso Ka Tel
शनिवार के दिन सरसों का तेल ना खरीदें. सरसों का तेल शनि देव को चढ़ाना जाता है. शनि देव को सरसों का तेल उनके पैरों पर चढ़ाने से कष्ट दूर होते हैं. साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं. अगर आप शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं तो तेल को पहले खरीद कर रख लें.
Urad Dal
शनि देव को काली उड़द की दाल चढ़ाई जाती है. शनिवार के दिन इस दाल का दान करें. इस दाल को शनिवार के दिन ना खाएं और ना पकाएं. शनिवार को किसी से उड़द लेना पारिवारिक कलह और आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है. उड़द की दाल का दान करने से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव शांत होता है.