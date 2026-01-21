Shani Nakshatra Parivartan 2026: शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश, किन राशियों को रहना होगा सावधान?
Shani Nakshatra Parivartan 2026: शनि ग्रह ने अपनी चाल में परिवर्तन कर लिया है. शनि का गोचर 27 साल के बाद शनि के नक्षत्र उत्तराभाद्रपद में हुआ है. जानते हैं इस परिवर्तन के बाद किन राशियों को रहना होगा सावधान.
शनि ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन 20 जनवरी, 2026 मंगलवार को दोपहर 12 बजकर 13 मिनट पर हो चुका है. शनि ग्रह का यह नक्षत्र परिवर्तन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है. यह नक्षत्र स्वंय शनि ग्रह का है. शनि से लगभग 27 साल के बाद अपने नक्षत्र में गोचर किया है. उत्तर भाद्रपद 27 नक्षत्र में 26वां नक्षत्र है.
द्रिक पंचांग के अनुसार शनि ग्रह उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में 17 मई तक विराजमान रहेंगे, इसके बाद शनि ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन रेवती नक्षत्र में होगा. शनि ग्रह 17 मई 2026, रविवार को दोपहर 3 बजकर 49 मिनट पर गोचर करेंगे.
शनि देव न्याय के देवता हैं, जिन्हें कर्म और फल का देवता माना जाता है. शनि देव महाराज लोगों को उनके कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं. इन राशियों को शनि ग्रह के उत्तर भाद्रपद से सावधान रहना होगा. इन 4 महीनों में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है.
Mesh Rashi
मेष राशि वालों को शनि ग्रह के उत्तर भाद्रपद से सावधान रहना होगा. पैसों के मामले में दिक्कतें आ सकती है, हाथ में धन के अभाव के कई कार्य रूक सकते हैं और आप परेशान हो सकते हैं. किसी इन चार महीने में कोशिश करें किसी नए काम की शुरुआत करने से बचें. साथ ही मेंटल टेंशन भी बनी रहेगी.
Singh Rashi
सिंह राशि वालों के लिए यह 4 महीने कठिन रहने वाले हैं. इस दौरान आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. हेल्थ को लेकर सावधान रहें. अपने हेल्थ पर खासतौर पर ध्यान दें. पैसों का खर्च सोच समझ कर करें.
Dhanu Rashi
धनु राशि वालों के लिए यह समय मुश्किल है. इस दौरान हेल्थ में गिरावट देखी जा सकती है. इंवेस्टमेंट में जल्दबाजी ना करें, बिना सोचे समझे या किसी बड़े की सलाह के बिना इंवेस्ट ना करें.