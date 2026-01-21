Shani Nakshatra Parivartan 2026: शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश, किन राशियों को रहना होगा सावधान?

Mesh Rashi

मेष राशि वालों को शनि ग्रह के उत्तर भाद्रपद से सावधान रहना होगा. पैसों के मामले में दिक्कतें आ सकती है, हाथ में धन के अभाव के कई कार्य रूक सकते हैं और आप परेशान हो सकते हैं. किसी इन चार महीने में कोशिश करें किसी नए काम की शुरुआत करने से बचें. साथ ही मेंटल टेंशन भी बनी रहेगी.