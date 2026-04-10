वैशाख अमावस्या पर शनि का बड़ा गोचर, इन 4 राशियों पर टूट सकता है संकट! रहना होगा सावधान

मेष राशि

मेष को मंगल की राशि भी कहा जाता है. मेष राशि वालों पर शनि साढ़ेसाती का भी प्रभाव चल रहा है. ऐसे में अब इन राशि के जातकों को सावधानियां बरतनी होगी. शनि की चाल में बदलाव होने के कारण करियर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है. जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें. साथ ही पैसों के मामले में सतर्क रहें.