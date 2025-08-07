बॉलीवुड की नई फैशन डीवा , ShanaayaKapoor ने बिखेरा हुस्न का जादू
शनाया कपूर बॉलीवुड की फेमस स्टार किड में से एक है जो अपनी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से काफी चर्चा में बनी हुई है । आजकल वह अपने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं। वो अपनी कातिल अदाओं और सेक्सी पर्सनैलिटी की वजह से लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे है और हाल ही में, शनाया कपूर की फिल्म ‘आँखों की गुस्ताखियां’जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है , जिसकी वजह से वह काफी सुर्खियां बटोर रही है।
व्हाइट हॉल्टर नेक डीप-कट ड्रेस लुक deep neck white dress
शनाया कपूर का यह लुक बेहद बोल्ड और ग्लैमरस है। उन्होंने व्हाइट हॉल्टर नेक डीप-कट ड्रेस पहनी है, जो उनकी टोन्ड बॉडी को परफेक्टली हाईलाइट करती है। सॉफ्ट पिंक लिप्स, न्यूड मेकअप और स्ट्रेट खुले बाल उनके लुक को और भी एलिगेंट बनाते हैं।और उनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है।
शनाया कपूर स्पोर्टी आउटफिट लुक
शनाया कपूर ने इस फोटो में काले रंग का मॉडर्न और स्पोर्टी आउटफिट पहना है, जिसमें सिल्वर टॉप और ढीली पैंट शामिल हैं, जो उसकी एटीट्यूड को और भी शानदार बना रहे हैं। इस फोटो में शनाया कपूर अपने सेक्सी पिक्स और बोल्ड अंदाज को दिखा कर अपने फैनस को दीवाना बना रही है।
ऑफ-शोल्डर व्हाइट ड्रेस
शानाया कपूर की ये आउटफिट वाकई में एकदम कमाल और यूनिक है। उन्होंने इस फोटो में ऑफ-शोल्डर, क्रीमी व्हाइट ड्रेस पहना है जो उनके कंधों और कॉलरबोन को खूबसूरती से हाइलाइट करता है। टॉप का कट और डिजाइन इतना स्टाइलिश है कि ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ घिच रहा है। शानाया का ये लुक एकदम मॉडर्न, एलीगेंट और फैशनेबल है, जो हर किसी की नजरें उनकी तरफ खींचे बिना नहीं रह पाएंगी ।
शानाया व्हाइट शर्ट सेक्सी लुक
शानाया कपूर का यह आउटफिट बेहद सिंपल लेकिन बेहद स्टाइलिश उन्होंने व्हाइट शर्ट पहनी है, जो क्लासिक और टाइमलेस है। शर्ट का थोड़ा ओपन कॉलर लुक उसे ज्यादा कूल और कैजुअल बनाता है, ये लुक जितना ही सिम्पल है उतना ही लोगों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने वाला भी है, शानाया कपूर बोल्ड अंदाज उनके फैनस में उन्हे और पॉपुलर बना रहा है।
शानाया कपूर पर्ल ड्रेस
इस तस्वीर में शानाया कपूर की है, जिसमें वह एकदम ग्लैमरस लग रही हैं । उनका ये ड्रेस एक्सेसरीज खासतौर पर बनायी गई पर्ल की माला, उनकी खूबसूरती को और भी निखार रही है। उनकी आंखों की गहराई और फेसियल एक्सप्रेशन में एक परफेक्ट बैलेंस है,शानाया कपूर का ये लुक बस कैमरे के सामने नहीं, बल्कि हर सोशल मीडिया पर आग की तरह तेजी से पहन राखी है।
