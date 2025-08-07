बॉलीवुड की नई फैशन डीवा , ShanaayaKapoor ने बिखेरा हुस्न का जादू

शनाया कपूर बॉलीवुड की फेमस स्टार किड में से एक है जो अपनी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से काफी चर्चा में बनी हुई है । आजकल वह अपने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं। वो अपनी कातिल अदाओं और सेक्सी पर्सनैलिटी की वजह से लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे है और हाल ही में, शनाया कपूर की फिल्म ‘आँखों की गुस्ताखियां’जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है , जिसकी वजह से वह काफी सुर्खियां बटोर रही है।