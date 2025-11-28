  • Home>
  • काम नहीं तो नाम के लिए बिना कपड़ों के फोटोज शेयर कर देती है यह एक्ट्रेस, न्यूड लुक से खींचती है ध्यान!

काम नहीं तो नाम के लिए बिना कपड़ों के फोटोज शेयर कर देती है यह एक्ट्रेस, न्यूड लुक से खींचती है ध्यान!

Shama Sikander Photos: शमा सिकंदर बहुत कम ही स्क्रीन पर नजर आती हैं. लेकिन, अपने बोल्ड और सेक्सी लुक से अक्सर ही लाइमलाइट अपनी तरफ खींचती नजर आती हैं. हाल में एक्ट्रेस की ऐसी-ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखने के लिए आपको कमरे की कुंडी लगानी पड़ सकती है.


By: Prachi Tandon | Published: November 28, 2025 5:09:16 PM IST

1/8

कातिलाना अदाओं से बटोरती हैं तारीफें

44 साल की एक्ट्रेस शमा सिकंदर ऐसे तो अक्सर ही अपनी कातिलाना अदाओं से इंस्टाग्राम पर तारीफें बटोरती नजर आती हैं. लेकिन, हाल में शमा सिकंदर की बिकिनी और सेमी न्यूड फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं, जिन्हें देख सर्दी के मौसम में किसी के भी पसीने छूट सकते हैं.

2/8

न्यूड लुक से खींचा ध्यान

शमा सिकंदर ने इस फोटो में बिना कपड़ों के कैमरा के लिए पोज किया है. एक्ट्रेस ने सारे कपड़े उतार अपने प्राइवेट पार्ट्स को फूलों से कवर किया है और ग्लैमरस अंदाज के साथ पोज किया है.

3/8

सारे कपड़े उतार दिखाया हुस्न

शमा सिकंदर ने इस फोटो में अपने शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं पहना है. एक्ट्रेस ने सारे कपड़े उतार शीशे के दरवाजे के पास खड़े होकर फोटो खिंचवाई है. शमा ने बेबाकी से एक बड़ी कैप से अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर किया है और कैमरा के लिए पोज किया है.

4/8

बिकिनी में दिखाया हुस्न

इन फोटोज में शमा सिकंदर एक तरफ पानी में अदाएं दिखाती हैं, तो दूसरी तरफ व्हाइट कलर की बिकिनी में बेबाकी से पेड़ों के सामने खड़ी होकर पोज कर रही हैं.

5/8

कातिलाना है शमा की अदाएं

शमा सिकंदर इस फोटो में समंदर किनारे नियोन कलर की बिकिनी पहन अपने हुस्न का दीदार कराती नजर आ रही हैं. फोटो में हसीना ने नियोन बिकिनी के साथ प्रिंटेड श्रग कैरी किया है और स्टाइल दिखाया है.

6/8

क्लीवेज फ्लॉन्ट करने में भी नहीं हिचकीं

शमा सिकंदर की इन फोटोज को देख फैंस होश खो देते हैं. एक फोटो में शमा बिस्तर पर लेटकर अपने हुस्न का जलवा दिखा रही हैं, तो दूसरी में पर्पल रंग की बिकिनी पहन क्लीवेज फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.

7/8

येलो बिकिनी में लगीं कमाल

शमा सिकंदर इन फोटोज में येलो कलर की बिकिनी में सेक्सी लुक फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. एक फोटो में शमा अपनी बैक फ्लॉन्ट कर रही हैं, तो दूसरी फोटो में वह एक हाथ उठाकर अपने कातिलाना एक्सप्रेशन्स से ध्यान खींच रही हैं.

8/8

शमा सिकंदर का करियर

शमा सिकंदर के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस ने कई टीवी शोज में काम किया है, जिसमें बालवीर, यह मेरी लाइफ और माया शामिल है. इसके अलावा शमा ने आमिर खान-मनीषा कोइराला की फिल्म मन में भी अपनी अदाकारी दिखाई है.

