सारे कपड़े उतार एक्ट्रेस ने कैमरा के सामने लांघी बेशर्मी की सीमा, इंटरनेट पर लीक हुईं Nude फोटोज
Shama Sikander Photos: इंटरनेट पर अपनी बिकिनी ही नहीं, न्यूड फोटोज शेयर करने वालीं एक्ट्रेसेस की लिस्ट में अब शमा सिकंदर का नाम भी जुड़ गया है. शमा सिकंदर ने एक नहीं, बल्कि कई बार बिना कपड़ों वाली फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं.
बेबाकी से शेयर करती हैं बिना कपड़ों के फोटोज
आमिर खान के साथ फिल्म मन में अपनी अदाकारी और खूबसूरती से लाखों फैंस बनाने वालीं शमा सिकंदर लंबे समय से स्क्रीन से दूर हैं. वह भले ही स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने हुस्न का जादू जरूर बिखेर रही हैं. शमा सिकंदर ने 44 साल की उम्र में भी खुद को मैंटेन रखा है और मौका मिलते ही अपनी सेक्सी और सिजलिंग फिगर फैंस को दिखा देती हैं.
न्यूड फोटोज वायरल
शमा सिकंदर ने इंटरनेट पर बिना कपड़ों के एक नहीं, कई बार फोटोज शेयर की हैं. इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस ने पूरी बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं पहना है और लगभग न्यूड होकर कैमरा के सामने पोज किया है. वहीं, शमा ने अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर करने के लिए बड़ी-सी हैट का सहारा लिया है.
टॉपलेस फोटो से मचाया कहर
शमा सिकंदर ने एक बार अपनी टॉपलेस फोटोज से भी खूब लाइमलाइट बटोरी थी. एक्ट्रेस ने फोटोशूट के लिए अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना था. वहीं, अपने प्राइवेट पार्ट को कवर करने के लिए एक्ट्रेस ने फूलों का सहारा लिया था. शमा की इन फोटोज पर आज भी जमकर कमेंट्स आते हैं.
बिकिनी फोटोज भी करती हैं शेयर
शमा सिकंदर के इंस्टाग्राम पर बिकिनी फोटोज का भंडार लगा है. वह कभी किसी रंग की बिकिनी में अपनी सेक्स फिगर दिखाती हैं, तो कभी किसी. इस फोटोज में एक्ट्रेस व्हाइट कलर की सुपर हॉट टू-पीस में झाड़ियों के बीच पोज करती दिख रही हैं.
पानी में दिखाईं अदाएं
शमा सिकंदर इस फोटो में ब्लू कलर की स्ट्रैपलेस बिकिनी में अपनी अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस कैमरा के सामने हाथ ऊपर कर अंगड़ाई लेते हुए समंदर के पानी के बीच पोज कर रही हैं.
येलो बिकिनी में लगीं उफ्फ
शमा सिकंदर अपना हुस्न दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं. इस फोटो में एक्ट्रेस येलो नियोन कलर की बिकिनी में एक पेड़ के हॉट सिजलिंग पोज देती नजर आ रही हैं.
तस्वीरों पर दिला हारते हैं फैंस
शमा सिकंदर की फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती हैं और फैंस तारीफों की झड़ी लगाते नहीं थकते हैं. यही वजह है कि एक्ट्रेस भी आए दिन अपनी नई फोटोज और वीडियोज से फैंस को ट्रीट देती रहती हैं.
टीवी शोज में किया काम
शमा सिकंदर ने अपने करियर में कई टीवी शोज में काम किया है. जिसमें बाल वीर, ये मेरी लाइफ है और माया: स्लेव ऑफ हर डिजायर्स शामिल हैं.
आमिर खान के साथ फिल्म
बता दें, शमा सिकंदर ने बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के साथ भी काम किया है. आमिर और मनीषा कोइराला की फिल्म मन में भी शमा सिकंदर नजर आ चुकी हैं.