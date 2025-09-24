सारे कपड़े उतार एक्ट्रेस ने कैमरा के सामने लांघी बेशर्मी की सीमा, इंटरनेट पर लीक हुईं Nude फोटोज

बेबाकी से शेयर करती हैं बिना कपड़ों के फोटोज

आमिर खान के साथ फिल्म मन में अपनी अदाकारी और खूबसूरती से लाखों फैंस बनाने वालीं शमा सिकंदर लंबे समय से स्क्रीन से दूर हैं. वह भले ही स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने हुस्न का जादू जरूर बिखेर रही हैं. शमा सिकंदर ने 44 साल की उम्र में भी खुद को मैंटेन रखा है और मौका मिलते ही अपनी सेक्सी और सिजलिंग फिगर फैंस को दिखा देती हैं.