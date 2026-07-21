40 की उम्र में क्यों सिंगल है यह खूबसूरत करोड़पति कोरियोग्राफर? नहीं करना चाहती शादी! खुद बताई वजह

धोखे पर माँ की सलाह और शक्ति का कड़ा रुख

शक्ति ने बताया था कि 3 साल लंबे रिश्ते में धोखा मिलने के बाद उन्होंने इसे तुरंत खत्म कर दिया था. जब उनकी माँ ने यह कहकर एडजस्ट करने की सलाह दी कि 'मर्द ऐसे ही होते हैं', तब शक्ति ने साफ कह दिया था कि वह अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को कभी स्वीकार नहीं करेंगी और अगर मर्द ऐसे होते हैं तो उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई मर्द नहीं चाहिए.