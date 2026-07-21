  • Home>
  • Gallery»
  • 40 की उम्र में क्यों सिंगल है यह खूबसूरत करोड़पति कोरियोग्राफर? नहीं करना चाहती शादी! खुद बताई वजह

40 की उम्र में क्यों सिंगल है यह खूबसूरत करोड़पति कोरियोग्राफर? नहीं करना चाहती शादी! खुद बताई वजह

मशहूर कोरियोग्राफर शक्ति मोहन ने अपने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ पर खुलकर बात की थी. 40 की उम्र में सिंगल रहने से लेकर दिल टूटने, धोखे और माँ बनने की इच्छा न होने पर उन्होंने बेबाक राय रखी थी. आइए, 7 तस्वीरों के जरिए जानते हैं कि शक्ति मोहन ने अपनी शादी और रिलेशनशिप को लेकर क्या-क्या बड़े खुलासे किए थे.


By: Shivani Singh | Published: July 21, 2026 5:57:09 PM IST

Follow us on
Google News
40 की उम्र में क्यों सिंगल है यह खूबसूरत करोड़पति कोरियोग्राफर? नहीं करना चाहती शादी! खुद बताई वजह - Photo Gallery
1/7

'डांस इंडिया डांस 2' से बनाई पहचान

डांस इंडिया डांस 2 का खिताब जीतने के बाद शक्ति मोहन ने बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बनाई थी. कोरियोग्राफी के साथ-साथ वह अपना डांस स्टूडियो भी चलाती हैं. एक इंटरव्यू/पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ, शादी और फैमिली प्लानिंग को लेकर खुलकर बात की थी.

You Might Be Interested In
40 की उम्र में क्यों सिंगल है यह खूबसूरत करोड़पति कोरियोग्राफर? नहीं करना चाहती शादी! खुद बताई वजह - Photo Gallery
2/7

40 की उम्र में सिंगल रहने पर बोली थीं शक्ति

पॉडकास्ट में शक्ति मोहन ने खुलासा किया था कि आखिर 40 साल की उम्र में भी वह अविवाहित क्यों हैं. उन्होंने बताया था कि लोग उनसे अक्सर शादी को लेकर सवाल करते हैं. यहाँ तक कि उनके पिता भी उनसे किसी खास के बारे में पूछते थे और माँ चाहती थीं कि वह कम से कम एक बॉयफ्रेंड तो बना ही लें.

40 की उम्र में क्यों सिंगल है यह खूबसूरत करोड़पति कोरियोग्राफर? नहीं करना चाहती शादी! खुद बताई वजह - Photo Gallery
3/7

'सोसाइटी की सोच है कि लाइफ में किसी का होना ज़रूरी है'

शक्ति ने अपने काम और लाइफस्टाइल को लेकर कहा था कि उन्हें अपना काम और स्टूडियो चलाना बेहद पसंद है. उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है. उनका मानना था कि ज़िंदगी में किसी पार्टनर का होना सिर्फ समाज की बनाई हुई सोच है.

You Might Be Interested In
40 की उम्र में क्यों सिंगल है यह खूबसूरत करोड़पति कोरियोग्राफर? नहीं करना चाहती शादी! खुद बताई वजह - Photo Gallery
4/7

'अगर कोई अच्छा मिला तो मना नहीं करूँगी'

अपनी खुशी को प्राथमिकता देते हुए शक्ति ने कहा था कि अगर वह अकेले खुश हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. उन्होंने यह भी साफ किया था कि अगर उन्हें कोई अच्छा इंसान मिलता है तो वह मना नहीं करेंगी, लेकिन जब आसपास कोई नहीं है तो वह इस बारे में बेवजह नहीं सोचती हैं.

40 की उम्र में क्यों सिंगल है यह खूबसूरत करोड़पति कोरियोग्राफर? नहीं करना चाहती शादी! खुद बताई वजह - Photo Gallery
5/7

माँ बनने की नहीं है कोई इच्छा

फैमिली प्लानिंग के मुद्दे पर बात करते हुए शक्ति मोहन ने स्पष्ट किया था कि उनमें माँ बनने की कोई इच्छा नहीं रही है. उन्होंने कभी भी माँ बनने या फैमिली आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा था.

40 की उम्र में क्यों सिंगल है यह खूबसूरत करोड़पति कोरियोग्राफर? नहीं करना चाहती शादी! खुद बताई वजह - Photo Gallery
6/7

दो बार टूटा दिल, मिला धोखा

अपनी पुरानी रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हुए शक्ति ने दर्द बयां किया था. उन्होंने बताया था कि उनकी ज़िंदगी में दो बार उनका दिल टूटा था. एक रिश्ते में मिले धोखे के बाद वह काफी परेशान और टूट गई थीं.

You Might Be Interested In
40 की उम्र में क्यों सिंगल है यह खूबसूरत करोड़पति कोरियोग्राफर? नहीं करना चाहती शादी! खुद बताई वजह - Photo Gallery
7/7

धोखे पर माँ की सलाह और शक्ति का कड़ा रुख

शक्ति ने बताया था कि 3 साल लंबे रिश्ते में धोखा मिलने के बाद उन्होंने इसे तुरंत खत्म कर दिया था. जब उनकी माँ ने यह कहकर एडजस्ट करने की सलाह दी कि 'मर्द ऐसे ही होते हैं', तब शक्ति ने साफ कह दिया था कि वह अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को कभी स्वीकार नहीं करेंगी और अगर मर्द ऐसे होते हैं तो उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई मर्द नहीं चाहिए.

Tags:
shakti mohan
40 की उम्र में क्यों सिंगल है यह खूबसूरत करोड़पति कोरियोग्राफर? नहीं करना चाहती शादी! खुद बताई वजह - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

40 की उम्र में क्यों सिंगल है यह खूबसूरत करोड़पति कोरियोग्राफर? नहीं करना चाहती शादी! खुद बताई वजह - Photo Gallery
40 की उम्र में क्यों सिंगल है यह खूबसूरत करोड़पति कोरियोग्राफर? नहीं करना चाहती शादी! खुद बताई वजह - Photo Gallery
40 की उम्र में क्यों सिंगल है यह खूबसूरत करोड़पति कोरियोग्राफर? नहीं करना चाहती शादी! खुद बताई वजह - Photo Gallery
40 की उम्र में क्यों सिंगल है यह खूबसूरत करोड़पति कोरियोग्राफर? नहीं करना चाहती शादी! खुद बताई वजह - Photo Gallery