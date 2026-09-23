दुनिया का सबसे बदनाम और बदतमीज क्रिकेटर! स्टंप उखाड़ने से लेकर कैमरे में कैद हैं गंदी हरकतें; ऐसे ही नहीं कहा जाता बैडबॉय

Shakib Al Hasan: आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में बताने वाले हैं जिसने स्टेडियम में बदतमीजी की हर एक हद पार की हुई है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के शाकिब अल हसन की. जी हाँ! ये एक ऐसा क्रिकेटर है जिससे अक्सर कई कक्रिकेटर और पिच पर मौजूद हर एक सदस्य दूरी बनाकर रखता था. वैसे ये भी बता दें कि शाकिब अल हसन बिना किसी शक के बांग्लादेश के सबसे पसंदीदा और सबसे पॉपुलर क्रिकेटर भी हैं. बड़े स्टेज पर उनके परफॉर्मेंस ने बांग्लादेश को खास पहचान और गर्व भी दिलाया है. लेकिन साथ ही हम आपको उनकी कुछ अटपटी हरकतें भी बताने वाले हैं.