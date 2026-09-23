दुनिया का सबसे बदनाम और बदतमीज क्रिकेटर! स्टंप उखाड़ने से लेकर कैमरे में कैद हैं गंदी हरकतें; ऐसे ही नहीं कहा जाता बैडबॉय

दुनिया का सबसे बदनाम और बदतमीज क्रिकेटर! स्टंप उखाड़ने से लेकर कैमरे में कैद हैं गंदी हरकतें; ऐसे ही नहीं कहा जाता बैडबॉय
Shakib Al Hasan: आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में बताने वाले हैं जिसने स्टेडियम में बदतमीजी की हर एक हद पार की हुई है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के शाकिब अल हसन की. जी हाँ! ये एक ऐसा क्रिकेटर है जिससे अक्सर कई कक्रिकेटर और पिच पर मौजूद हर एक सदस्य दूरी बनाकर रखता था. वैसे ये भी बता दें कि शाकिब अल हसन बिना किसी शक के बांग्लादेश के सबसे पसंदीदा और सबसे पॉपुलर क्रिकेटर भी हैं. बड़े स्टेज पर उनके परफॉर्मेंस ने बांग्लादेश को खास पहचान और गर्व भी दिलाया है. लेकिन साथ ही हम आपको उनकी कुछ अटपटी हरकतें भी बताने वाले हैं.
ऐसे ही नहीं कहा जाता बैड बॉय
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाकिब अल हसन बेशक बांग्लादेश के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर हैं. लेकिन, उनके ऑफ-फील्ड रवैये पर अक्सर चर्चा होती है. दरअसल, वो बुरी वजहों से खबरों में रहते हैं. 35 साल के इस ऑलराउंडर को मॉडर्न क्रिकेट का बैड बॉय कहना गलत नहीं होगा.
मैच फिक्सिंग के लिए दो साल का बैन
बता दें कि बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब का अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं है. उन्होंने ढाका प्रीमियर लीग में एक अंपायर के साथ बदतमीज़ी की. मैच फिक्सिंग के लिए उन पर दो साल का बैन लगा था.
स्टेडियम में की थी पिटाई
उन्होंने स्टेडियम में एक बिज़नेसमैन को भी बुरी तरह पीटा था, जिस पर अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप था.
कैमरे में देखकर किया गंदा इशारा
श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हुए मुकाबले में शाकिब केवल 24 रन बनाकर आउट हो गए थे जिसके बाद पवेलियन में बैठे शाकिब अल हसन ने कैमरे की तरफ भद्दा इशारा किया.
उखाड़ दिया था स्टंप
सोशल मीडिया पर शाकिब का एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमे वो स्टंप उखाड़कर ज़मीन पर फेंकने के साथ ही अंपायर के साथ ग़लत ढंग से पेश आते दिख रहे हैं.
टूटा ड्रेसिंग रूम में कांच का दरवाजा
साल 2018 की निदाहस ट्रॉफी में श्रीलंका के खिलाफ एक विवादित मैच में नो-बॉल का फैसला बदलने पर शाकिब अल हसन ने गुस्से में अपने बल्लेबाजों को क्रीज से वापस बुलाने की कोशिश की थी. मैच बांग्लादेश ने जीता, लेकिन जीत के जश्न के दौरान ड्रेसिंग रूम का कांच का दरवाजा टूट गया, जिसके बाद शाकिब ने भावुक होने की बात मानते हुए माफी मांगी.