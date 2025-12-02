ऐसी क्या थी मजबूरी, जो रातों-रात सुपरस्टार बन गया Porn स्टार, जानें- कौन हैं वो?
एडल्ट फिल्म स्टार शेक्सपियर त्रिपाठी जो कभी टीवी और फिल्मों में काम करते थे को पिछली घटनाओं की वजह से अपने करियर में मुश्किलों का सामना करना पड़ा.
एडल्ट फिल्म स्टार शेक्सपियर त्रिपाठी फिर से खबरों में हैं. एक समय था जब वह टेलीविजन और फिल्मों का हिस्सा थे.
शेक्सपीयर ने कई लोकप्रिय शो में काम किया और उनका करियर शानदार था लेकिन पुरानी घटनाओं ने उन्हें टीवी छोड़ने पर मजबूर कर दिया.
शेक्सपियर ने स्क्रीन को बताया कि उनके पिछले किरदारों की वजह से कई प्रोजेक्ट्स से बाहर कर दिया गया और उन्हें समाज व रिश्तेदारों से भी दिक्कतें हुई. 2021 में इंडस्ट्री बंद होने के दौरान उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गईं क्योंकि उन्हें उस फिल्म में कास्ट किया गया था जिसका निर्माता बाद में अरेस्ट हुआ.
फाइल देखते समय उन्हें हर जगह मेरा थंबनेल नजर आया. मैं उस समय खबरों में छाया हुआ था और मेरी बहन ओड़िशा की प्रमुख अभिनेत्री थी.
याद है कि मेरे परिवार के लोग फोन पर कह रहे थे कि हमारी तस्वीरें हटा दो. फोन स्पीकर पर था इसलिए मैं सब सुन पा रहा था. मैं उस समय खूब रोया, अपने लिए नहीं बल्कि अपने पिता और परिवार के लिए. अपने करियर को लेकर चिंता नहीं थी, क्योंकि वह बढ़ रहा था.
शेक्सपीयर ने बताया कि टीवी में फिर से काम पाने की कोशिश की लेकिन कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला. फिर उन्हें एडल्ट इंडस्ट्री में वापस जाना पड़ा.