  • Home>
  • Gallery»
  • ऐसी क्या थी मजबूरी, जो रातों-रात सुपरस्टार बन गया Porn स्टार, जानें- कौन हैं वो?

ऐसी क्या थी मजबूरी, जो रातों-रात सुपरस्टार बन गया Porn स्टार, जानें- कौन हैं वो?

एडल्ट फिल्म स्टार शेक्सपियर त्रिपाठी जो कभी टीवी और फिल्मों में काम करते थे को पिछली घटनाओं की वजह से अपने करियर में मुश्किलों का सामना करना पड़ा.


By: Hasnain Alam | Last Updated: December 2, 2025 8:40:57 AM IST

Follow us on
Google News
Adult Film Star - Photo Gallery
1/6

शेक्सपीयर ने दर्द को शब्दों में उतारा

एडल्ट फिल्म स्टार शेक्सपियर त्रिपाठी फिर से खबरों में हैं. एक समय था जब वह टेलीविजन और फिल्मों का हिस्सा थे.

Adult Film Star - Photo Gallery
2/6

एडल्ट Industry

शेक्सपीयर ने कई लोकप्रिय शो में काम किया और उनका करियर शानदार था लेकिन पुरानी घटनाओं ने उन्हें टीवी छोड़ने पर मजबूर कर दिया.

Adult Film Star - Photo Gallery
3/6

शेक्सपियर त्रिपाठी

शेक्सपियर ने स्क्रीन को बताया कि उनके पिछले किरदारों की वजह से कई प्रोजेक्ट्स से बाहर कर दिया गया और उन्हें समाज व रिश्तेदारों से भी दिक्कतें हुई. 2021 में इंडस्ट्री बंद होने के दौरान उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गईं क्योंकि उन्हें उस फिल्म में कास्ट किया गया था जिसका निर्माता बाद में अरेस्ट हुआ.

Adult Film Star - Photo Gallery
4/6

Adult फिल्म स्टार

फाइल देखते समय उन्हें हर जगह मेरा थंबनेल नजर आया. मैं उस समय खबरों में छाया हुआ था और मेरी बहन ओड़िशा की प्रमुख अभिनेत्री थी.

Adult Film Star - Photo Gallery
5/6

टीवी करियर

याद है कि मेरे परिवार के लोग फोन पर कह रहे थे कि हमारी तस्वीरें हटा दो. फोन स्पीकर पर था इसलिए मैं सब सुन पा रहा था. मैं उस समय खूब रोया, अपने लिए नहीं बल्कि अपने पिता और परिवार के लिए. अपने करियर को लेकर चिंता नहीं थी, क्योंकि वह बढ़ रहा था.

Adult Film Star - Photo Gallery
6/6

पारिवारिक प्रतिक्रिया

शेक्सपीयर ने बताया कि टीवी में फिर से काम पाने की कोशिश की लेकिन कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला. फिर उन्हें एडल्ट इंडस्ट्री में वापस जाना पड़ा.

Tags:
Adult Film StarCareer SetbacksFamily BacklashShakespeare TripathyTV CareerViral Photos
ऐसी क्या थी मजबूरी, जो रातों-रात सुपरस्टार बन गया Porn स्टार, जानें- कौन हैं वो? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ऐसी क्या थी मजबूरी, जो रातों-रात सुपरस्टार बन गया Porn स्टार, जानें- कौन हैं वो? - Photo Gallery
ऐसी क्या थी मजबूरी, जो रातों-रात सुपरस्टार बन गया Porn स्टार, जानें- कौन हैं वो? - Photo Gallery
ऐसी क्या थी मजबूरी, जो रातों-रात सुपरस्टार बन गया Porn स्टार, जानें- कौन हैं वो? - Photo Gallery
ऐसी क्या थी मजबूरी, जो रातों-रात सुपरस्टार बन गया Porn स्टार, जानें- कौन हैं वो? - Photo Gallery