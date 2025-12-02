ऐसी क्या थी मजबूरी, जो रातों-रात सुपरस्टार बन गया Porn स्टार, जानें- कौन हैं वो?

शेक्सपियर त्रिपाठी

शेक्सपियर ने स्क्रीन को बताया कि उनके पिछले किरदारों की वजह से कई प्रोजेक्ट्स से बाहर कर दिया गया और उन्हें समाज व रिश्तेदारों से भी दिक्कतें हुई. 2021 में इंडस्ट्री बंद होने के दौरान उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गईं क्योंकि उन्हें उस फिल्म में कास्ट किया गया था जिसका निर्माता बाद में अरेस्ट हुआ.