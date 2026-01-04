  • Home>
  किंग खान के फेवरेट हैं दिल्ली के ये 3 'अड्डे', जहां आज भी छुपकर स्वाद लेने पहुंचते हैं शाहरुख! आप भी जरुर करें विजिट

किंग खान के फेवरेट हैं दिल्ली के ये 3 ‘अड्डे’, जहां आज भी छुपकर स्वाद लेने पहुंचते हैं शाहरुख! आप भी जरुर करें विजिट

बॉलीवुड के ‘किंग खान’ आज भी दिल्ली के स्ट्रीट फूड के दीवाने हैं. एवरग्रीन स्वीट्स के छोले भटूरे से लेकर मूलचंद के परांठे और डेपॉल्स की कॉफी तक, जानिए शाहरुख खान के उन पसंदीदा ठिकानों के बारे में जो उन्हें उनकी दिल्ली की जड़ों और कॉलेज के दिनों की याद दिलाते हैं.


By: Shivani Singh | Last Updated: January 4, 2026 6:55:33 PM IST

किंग खान के फेवरेट हैं दिल्ली के ये 3 ‘अड्डे’, जहां आज भी छुपकर स्वाद लेने पहुंचते हैं शाहरुख! आप भी जरुर करें विजिट - Photo Gallery
दिल्ली: शाहरुख और उनकी यादों का स्वाद

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज भले ही दुनिया के किसी भी कोने में हों, लेकिन दिल्ली की गलियों और वहां के स्ट्रीट फूड से उनका रिश्ता आज भी उतना ही गहरा है. वे अक्सर अपनी स्टूडेंट लाइफ के उन चुनिंदा ठिकानों को याद करते हैं, जहां का स्वाद चखने वे आज भी मौका मिलने पर खिंचे चले आते हैं.

एवरग्रीन स्वीट्स, ग्रीन पार्क

साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क में स्थित 'एवरग्रीन स्वीट्स' शाहरुख की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है. यहाँ के गरमा-गरम छोले भटूरे उनके दिल के बेहद करीब हैं. शाहरुख ने कई इंटरव्यू और फैन सेशन्स में ज़िक्र किया है कि यहाँ के मसालेदार छोले और नरम भटूरे उन्हें कॉलेज के दिनों की याद दिलाते हैं. हाल ही में ऐसी खबरें भी आई थीं कि वे भीड़-भाड़ के बीच अपनी इस फेवरेट डिश का लुत्फ़ उठाने यहाँ पहुँचे थे. सिर्फ छोले भटूरे ही नहीं, यहाँ की कुरकुरी जलेबियाँ भी उनकी क्रेविंग्स का अहम हिस्सा हैं.

मूलचंद परांठा, लाजपत नगर

दिल्ली का ज़िक्र हो और परांठों की बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता. शाहरुख को 'मूलचंद परांठा' के क्रिस्पी भरवां परांठे और उनके साथ कड़क चाय बेहद पसंद है. मक्खन से लबालब आलू या पनीर के परांठे उनके दिल्ली प्रेम और स्ट्रीट फूड के शौक को बखूबी बयां करते हैं.

डेपॉल्स (Depaul’s), कनॉट प्लेस

शहर के दिल यानी कनॉट प्लेस (CP) में स्थित 'डेपॉल्स' की कोल्ड कॉफी शाहरुख के शुरुआती संघर्ष और दिल्ली के दिनों की एक खूबसूरत याद है. कॉलेज के दिनों में दोस्तों के साथ यहाँ कॉफी पीना उनका फिक्स रूटीन हुआ करता था. आज भी सोशल मीडिया पर अक्सर इस जगह का ज़िक्र किंग खान के पसंदीदा हैंगआउट स्पॉट के रूप में होता है, जो पुरानी दिल्ली के उस खास आकर्षण को ज़िंदा रखता है.

