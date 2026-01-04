किंग खान के फेवरेट हैं दिल्ली के ये 3 ‘अड्डे’, जहां आज भी छुपकर स्वाद लेने पहुंचते हैं शाहरुख! आप भी जरुर करें विजिट

एवरग्रीन स्वीट्स, ग्रीन पार्क

साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क में स्थित 'एवरग्रीन स्वीट्स' शाहरुख की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है. यहाँ के गरमा-गरम छोले भटूरे उनके दिल के बेहद करीब हैं. शाहरुख ने कई इंटरव्यू और फैन सेशन्स में ज़िक्र किया है कि यहाँ के मसालेदार छोले और नरम भटूरे उन्हें कॉलेज के दिनों की याद दिलाते हैं. हाल ही में ऐसी खबरें भी आई थीं कि वे भीड़-भाड़ के बीच अपनी इस फेवरेट डिश का लुत्फ़ उठाने यहाँ पहुँचे थे. सिर्फ छोले भटूरे ही नहीं, यहाँ की कुरकुरी जलेबियाँ भी उनकी क्रेविंग्स का अहम हिस्सा हैं.