पटरी पर दौड़ी शाहरुख खान की किस्मत: DDLJ से लेकर ‘जवान’ तक… जानिए कैसे ट्रेनों ने SRK को बनाया बॉक्स ऑफिस का ‘किंग’!

Shahrukh Khan Iconic Railway Scenes: बॉलीवुड के ‘किंग खान’ यानी शाहरुख खान और इंडियन रेलवे का रिश्ता किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि पटरियों और ट्रेनों ने ही एसआरके को सुपरस्टार बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाया है! पिछले तीन दशकों से फिल्मों में शाहरुख और ट्रेन का यह गजब का कनेक्शन फैंस के दिलों पर राज कर रहा है. कभी चलती ट्रेन के ऊपर मलाइका अरोड़ा के साथ ‘छैया छैया’ पर किलर डांस मूव्स दिखाना, तो कभी ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे’ (DDLJ) के क्लाइमेक्स में सिमरन के लिए राज का हाथ बढ़ाना, ट्रेनों ने शाहरुख की फिल्मों को अमर बना दिया है. चाहे प्यार का इजहार करना हो, किसी से जुदा होना हो या फिर खुद की तलाश में निकलना हो, रेलवे स्टेशन और पटरियां हमेशा से एसआरके की फिल्मों की जान रहे हैं. कभी ‘वीर-जारा’ की सरहदें पार करती ट्रेनें तो कभी ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ का वह फनी सफर, हर जगह रेलवे ट्रैक ने अलग ही जादू बिखेरा है. आइए आज जानते हैं शाहरुख खान की उन 9 बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी, जहां इंडियन रेलवे ने उनकी फिल्मों की किस्मत ही बदल डाली.a