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पटरी पर दौड़ी शाहरुख खान की किस्मत: DDLJ से लेकर ‘जवान’ तक… जानिए कैसे ट्रेनों ने SRK को बनाया बॉक्स ऑफिस का ‘किंग’!

Shahrukh Khan Iconic Railway Scenes: बॉलीवुड के ‘किंग खान’ यानी शाहरुख खान और इंडियन रेलवे का रिश्ता किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि पटरियों और ट्रेनों ने ही एसआरके को सुपरस्टार बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाया है! पिछले तीन दशकों से फिल्मों में शाहरुख और ट्रेन का यह गजब का कनेक्शन फैंस के दिलों पर राज कर रहा है. कभी चलती ट्रेन के ऊपर मलाइका अरोड़ा के साथ ‘छैया छैया’ पर किलर डांस मूव्स दिखाना, तो कभी ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे’ (DDLJ) के क्लाइमेक्स में सिमरन के लिए राज का हाथ बढ़ाना, ट्रेनों ने शाहरुख की फिल्मों को अमर बना दिया है. चाहे प्यार का इजहार करना हो, किसी से जुदा होना हो या फिर खुद की तलाश में निकलना हो, रेलवे स्टेशन और पटरियां हमेशा से एसआरके की फिल्मों की जान रहे हैं. कभी ‘वीर-जारा’ की सरहदें पार करती ट्रेनें तो कभी ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ का वह फनी सफर, हर जगह रेलवे ट्रैक ने अलग ही जादू बिखेरा है. आइए आज जानते हैं शाहरुख खान की उन 9 बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी, जहां इंडियन रेलवे ने उनकी फिल्मों की किस्मत ही बदल डाली.a


By: Kajal Jain | Published: September 14, 2026 4:40:52 PM IST

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बॉम्बे से यूरोप और फिर सरसों के खेतों तक पहुंचने वाली इस लव स्टोरी का क्लाइमेक्स भला कौन भूल सकता है! जब राज (शाहरुख खान) चलती ट्रेन से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सिमरन (काजल) दौड़कर उस हाथ को थाम लेती है, तो वह इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा और अमर सीन बन जाता है. ट्रेन की वो रफ्तार और प्यार को पाने की वह जिद, आज भी लोगों केोंगटे खड़े कर देती है.

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मणिरत्नम की फिल्म 'दिल से' का गाना 'छैया छैया' आज भी पार्टी एंथम है. नीलगिरी माउंटेन रेलवे की चलती हुई ट्रेन की छत पर शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा ने जिस खतरनाक तरीके से डांस किया था, उसने स्क्रीन पर आग लगा दी थी. बिना किसी सेफ्टी हार्नेस के उस ऊंचाई और रफ्तार पर डांस करना अपने आप में एक सनसनीखेज कारनामा था, जिसने इतिहास रच दिया.

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यश चोपड़ा की इस मास्टरपीस फिल्म में ट्रेनें सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने और जुदा करने का प्रतीक थीं. जब वीर प्रताप सिंह (शाहरुख) अपनी जारा से मिलने ट्रेन के जरिए पाकिस्तान की सरहद पार जाता है, और सालों बाद जब दोनों का मिलन होता है, तो रेलवे स्टेशन का वह इमोशनल मंजर किसी का भी दिल चीर देने के लिए काफी है.

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रोहित शेट्टी की इस ब्लॉकबस्टर कॉमेडी-एक्शन फिल्म में तो पूरी कहानी ही एक ट्रेन के इर्द-गिर्द घूमती है! मुंबई से रामेश्वरम जाने वाली 'चेन्नई एक्सप्रेस' में राहुल (शाहरुख) अनजाने में डॉन की बेटी मीनाम्मा (दीपिका) से टकरा जाता है. इसके बाद ट्रेन के अंदर और रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो गुंडों के साथ हाथापाई और कॉमेडी का तमाका होता है, उसने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे.

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करण जौहर की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में रेलवे स्टेशन और ट्रेन्स ने इमोशंस का जबरदस्त खेल खेला है. एक तरफ जहां ट्रेन टीना और राहुल को मिलाती है, तो वहीं दूसरी तरफ समरकैंप वाले स्टेशन पर छोटी अंजलि अपने पापा राहुल को छोड़कर जब ट्रेन में बैठती है, और जब कॉलेज के दिनों में राहुल-अंजलि (काजल) हमेशा के लिए बिछड़ते हैं, तो वह रेलवे प्लेटफॉर्म आंसुओं से भर जाता है.

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एटली के निर्देशन में बनी इस ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म में शाहरुख खान ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. फिल्म की शुरुआत ही एक दिल दहला देने वाले सीक्वेंस से होती है, जहां मेट्रो ट्रेन को हाइजैक कर लिया जाता है. शाहरुख का वह बाल्ड लुक और मेट्रो ट्रेन के अंदर पुलिस-प्रशासन को हिला देने वाला उनका खूंखार एक्शन अवतार आज भी फैंस के जेहन में ताजा है.

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