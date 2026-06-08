Falooda Recipe: 5 मिनट की तैयारी में बनाएं शाही सेवईं कुल्फी फालूदा, बाजार वाला स्वाद अब घर पर

Falooda Recipe: गर्मियों के मौसम में ठंडी और स्वादिष्ट मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है. अगर आपका भी मन बाजार जैसा फालूदा खाने का करता है, तो अब घर पर ही आसान तरीके से शाही सेवईं कुल्फी फालूदा तैयार किया जा सकता है. इस खास रेसिपी में न रबड़ी बनाने की झंझट है और न ही खास फालूदा सेव खरीदने की जरूरत. दूध, सेवईं, फलों और ड्राई फ्रूट्स से तैयार होने वाला यह डेजर्ट स्वाद में किसी रेस्टोरेंट या बाजार के फालूदा से कम नहीं है.