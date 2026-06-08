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Falooda Recipe: 5 मिनट की तैयारी में बनाएं शाही सेवईं कुल्फी फालूदा, बाजार वाला स्वाद अब घर पर

Falooda Recipe: गर्मियों के मौसम में ठंडी और स्वादिष्ट मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है. अगर आपका भी मन बाजार जैसा फालूदा खाने का करता है, तो अब घर पर ही आसान तरीके से शाही सेवईं कुल्फी फालूदा तैयार किया जा सकता है. इस खास रेसिपी में न रबड़ी बनाने की झंझट है और न ही खास फालूदा सेव खरीदने की जरूरत. दूध, सेवईं, फलों और ड्राई फ्रूट्स से तैयार होने वाला यह डेजर्ट स्वाद में किसी रेस्टोरेंट या बाजार के फालूदा से कम नहीं है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 8, 2026 4:48:23 PM IST

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घर पर बनाएं शाही फालूदा का मजा

गर्मियों में ठंडा-ठंडा और शाही स्वाद वाला डेजर्ट खाने का मन हो तो सेवईं कुल्फी फालूदा बेहतरीन विकल्प है. यह रेसिपी स्वाद और सेहत दोनों का शानदार मेल है.

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क्या-क्या चाहिए बनाने के लिए?

इस रेसिपी के लिए सेवईं, दूध, चीनी, कस्टर्ड पाउडर, इलायची, केसर, सब्जा सीड्स, कटे हुए फल, ड्राई फ्रूट्स, रूह अफजा और कुल्फी या आइसक्रीम की जरूरत होगी.

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सबसे पहले भूनें सेवईं

एक पैन में थोड़ा घी गर्म करें और उसमें बारीक सेवईं डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें. इससे फालूदा का स्वाद और भी बढ़ जाता है.

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दूध और कस्टर्ड से तैयार करें बेस

भुनी हुई सेवईं में दूध डालकर उबालें. फिर इलायची पाउडर, केसर और चीनी मिलाएं. कस्टर्ड पाउडर का घोल तैयार करके दूध में डालें और हल्का गाढ़ा होने तक पकाएं.

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फ्रिज में रखें और ठंडा करें

तैयार मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर करीब 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें. ठंडा होने के बाद इसका स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर हो जाते हैं.

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सब्जा सीड्स से आएगा असली फालूदा वाला स्वाद

सब्जा सीड्स को 10-15 मिनट पानी में भिगो दें. फूलने के बाद ये फालूदा को बाजार जैसा टेक्सचर देते हैं और शरीर को ठंडक भी पहुंचाते हैं.

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ऐसे करें शानदार लेयरिंग

एक बड़े गिलास में सबसे पहले सब्जा सीड्स डालें. फिर कटे हुए फल, ड्राई फ्रूट्स और सेवईं कस्टर्ड की परत लगाएं. इसी तरह दो से तीन लेयर तैयार करें.

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कुल्फी और रूह अफजा से दें रॉयल फिनिश

अंत में ऊपर से रूह अफजा डालें और कुल्फी या वैनिला आइसक्रीम का स्कूप रखें. ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करके ठंडा-ठंडा सर्व करें.

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