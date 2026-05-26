22 की उम्र में 21 साल बड़े एक्टर को दिल दे चुंकी थीं एक्ट्रेस, अब ब्रेकअप और रिलेशनशिप पर खुल कर की बात
Shahana Goswami Relationship: बॉलीवुड डीवा शहाना गोस्वामी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है. सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में, उन्होंने अपनी लव लाइफ के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया. एक्ट्रेस ने मिलिंद सोमन के साथ अपने पिछले रिश्ते के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने हीरोइन, रॉक ऑन जैसी कई मशहूर फ़िल्मों में काम किया है. इस दौरान उन्होंने मिलिंद सोमन से प्यार और ब्रेकअप पर खुल कर बात की.
22 साल की उम्र में शहाना गोस्वामी को हुआ था मिलिंद सोमन से प्यार?
एक्ट्रेस ने बताया कि 22 साल की उम्र में उन्हें मिलिंद सोमन से प्यार हो गया था, जो उनसे 21 साल बड़े थे. हालांकि, चार या पांच साल तक डेट करने के बाद, उनका रिश्ता खत्म हो गया.
16 साल की उम्र में शहाना ने देखीं थी मिलिंद की फिल्म
शहाना गोस्वामी ने बताया कि जब मैं 16 साल की थी, तब मिलिंद की एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी. मैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ उसे देखने गई थी. शुरू में, मुझे लगा कि क्योंकि यह एक मॉडल की फ़िल्म है, इसलिए यह बहुत खराब होगी. लेकिन आखिर में मैं उनकी फ़ैन बन गई.
शहाना ने फोन से मिलिंद को जन्मदिन का मैसेज भेजा था
किस्मत की बात है कि जब मैं ऑनलाइन उनका पता ढूंढ रही थी ताकि उन्हें चिट्ठियां लिख सकूं, तो मुझे उनका लैंडलाइन नंबर मिल गया. उसी समय, मेरे पिता ने मुझे एक मोबाइल फ़ोन गिफ़्ट किया था. मैंने अपने फ़ोन से उन्हें जन्मदिन का मैसेज भेजा. उन्होंने तुरंत जवाब दिया. हम छह साल तक मैसेज का आदान-प्रदान करते रहे. आखिरकार, मैं अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई चली गई. छह साल बाद ठीक उसी समय वह सिंगल थे, और मैं भी.
कैसे परवान चढ़ा शहाना और मिलिंद का प्यार?
फिर हमने मिलने का फ़ैसला किया. सिर्फ़ चार दिनों के अंदर, हमने डेटिंग शुरू कर दी. उस समय, मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उम्र का फ़ासला हमारे रिश्ते में कोई रुकावट है; इसका मुख्य कारण यह था कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी समझदार थी. जब मैं पहली बार मिलिंद से मिली, तो मुझे पता चला कि उन्हें बिल्लियां बहुत पसंद हैं. बिल्लियों के प्रति उनका प्यार देखकर, मुझे भी बिल्लियों से प्यार हो गया.
मिलिंद संग ब्रेकअप पर शहाना ने क्या बताया?
मिलिंद संग ब्रेकअप की वजह बताते हुए शहाना ने कहा, हम एक-दूसरे से काफ़ी अलग थे. मेरा मानना है कि सच्चा प्यार किसी को कसकर पकड़ने में नहीं, बल्कि उसे उसकी आज़ादी देने में है.
कई पार्टनर्स के साथ रिश्तों में हैं शहाना गोस्वामी
शहाना गोस्वामी ने यह भी खुलासा किया कि वह सिर्फ़ एक नहीं, बल्कि कई पार्टनर्स के साथ रिश्तों में हैं. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनके कोई भी रिश्ते सिर्फ़ कैज़ुअल नहीं हैं. उन्होंने समझाया, मेरे लिए, 'ओपन रिलेशनशिप' असल में दोस्ती का ही एक रूप है. एक ऐसी दोस्ती जो कभी-कभी पूरी तरह से प्लेटोनिक (बिना किसी शारीरिक संबंध के) रह सकती है, तो कभी शारीरिक रूप ले सकती है, या फिर बस एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव के तौर पर मौजूद रह सकती है.