22 की उम्र में 21 साल बड़े एक्टर को दिल दे चुंकी थीं एक्ट्रेस, अब ब्रेकअप और रिलेशनशिप पर खुल कर की बात

कई पार्टनर्स के साथ रिश्तों में हैं शहाना गोस्वामी

शहाना गोस्वामी ने यह भी खुलासा किया कि वह सिर्फ़ एक नहीं, बल्कि कई पार्टनर्स के साथ रिश्तों में हैं. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनके कोई भी रिश्ते सिर्फ़ कैज़ुअल नहीं हैं. उन्होंने समझाया, मेरे लिए, 'ओपन रिलेशनशिप' असल में दोस्ती का ही एक रूप है. एक ऐसी दोस्ती जो कभी-कभी पूरी तरह से प्लेटोनिक (बिना किसी शारीरिक संबंध के) रह सकती है, तो कभी शारीरिक रूप ले सकती है, या फिर बस एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव के तौर पर मौजूद रह सकती है.