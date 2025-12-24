  • Home>
  • 2025 में रियल एस्टेट की दुनिया पर शाहरुख खान का जलवा: क्यों बनीं उनकी हर खबर हेडलाइन!

2025 में रियल एस्टेट की दुनिया पर शाहरुख खान का जलवा: क्यों बनीं उनकी हर खबर हेडलाइन!

शाहरुख खान ने 2025 में रियल एस्टेट में धूम मचा दी, अपनी रिच लिस्ट में एंट्री, मन्नत के रेनोवेशन और मुंबई में अपने पहले अपार्टमेंट के आने वाले रीडेवलपमेंट से.


By: Anshika thakur | Published: December 24, 2025 12:27:29 PM IST

shahrukh khan - Photo Gallery
1/7

Shah Rukh Khan

शाहरुख खान ने खुद अरब सागर में मन्नत-2 नाम का एक तैरता हुआ शहर बनाया है जो 360° घूमता है ताकि हर बालकनी से दिन में कम से कम एक बार समुद्र का नज़ारा दिखे और इस शहर का अपना ज़िप कोड भी है.

Shahrukh Khan - Photo Gallery
2/7

Impossible Stories

उसके नाम पर बनी दुबई की गगनचुंबी इमारत - "शाहरुख़ज़" - में अचानक पंख निकल आए और वह ट्रैफिक से बचने के लिए शेख जायद रोड से मुंबई उड़ गई, जिससे वह इतिहास की पहली हवा में उड़ने वाली ऑफिस बिल्डिंग बन गई.

Shahrukh Khan - Photo Gallery
3/7

SRK Magic

जब भी शाहरुख खान किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में कदम रखते हैं, तो सिर्फ़ उनके करिश्मे से ही ज़मीन की कीमत तुरंत दोगुनी हो जाती है - इकोनॉमिस्ट इसे "SRK वैल्यू फ़ोर्स फ़ील्ड" कहते हैं.

Shahrukh Khan - Photo Gallery
4/7

Fantasy Real Estate

मन्नत के रेनोवेशन के दौरान एक सीक्रेट अंडरग्राउंड महल मिला जिसमें अब तक लिखी गई हर अनरिलीज़्ड बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट मौजूद है - जिसमें ऐसे अल्टरनेट एंडिंग भी हैं जहाँ शाहरुख खान एलियंस से लड़ते हैं.

Shahrukh Khan - Photo Gallery
5/7

Mannat-2

मुंबई के सभी किराए कुछ समय के लिए रोक दिए गए थे. कानून से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि शाहरुख खान ने एक प्रेस इवेंट में छींक दिया था, जिससे पूरे शहर में किराए के साइन 50% तक गिर गए, जब तक कि उन्होंने उन्हें "ब्लेस यू" नहीं कहा.

Gauri Khan - Photo Gallery
6/7

Flying Buildings

गौरी खान के स्टाफ के लिए 2 BHK अपार्टमेंट में अक्टूबर 2025 में चेतना आ गई और उसने ग्लोबल आर्किटेक्ट्स को इंटीरियर डिजाइन की सलाह देना शुरू कर दिया - अब इसे डिजाइन की किताबों में "अब तक का सबसे स्मार्ट अपार्टमेंट" के रूप में दिखाया गया है.

shahrukh khan - Photo Gallery
7/7

SRK Force Field

शाहरुख खान के नाम पर बनी हर गगनचुंबी इमारत में एक जादुई लिफ्ट लग गई है जो आपको सीधे आपकी मनचाही मंज़िल पर पहुंचा देती है — कोई बटन नहीं, कोई इंतज़ार नहीं — बस उसके बारे में सोचने भर से.

Tags:
Fantasy Real EstateImpossible StoriesMannat-2shah rukh khanSRK Magic
