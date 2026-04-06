Shah Rukh Khan Car Collection: Mercedes-Benz V-Class बनी नई पहचान! किंग खान की लग्ज़री कार लिस्ट हुई लंबी

Shah Rukh Khan Car Collection: बॉलीवुड के किंग खान (Shah Rukh Khan) ने अपनी लग्ज़री कार कलेक्शन में नया एडिशन करते हुए Mercedes-Benz V-Class खरीदी है, जिसकी कीमत करीब 1.4 करोड़ बताई जा रही है. यह प्रीमियम MPV अब उनके शानदार गैराज का हिस्सा बन गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नई कार के जुड़ने के बाद शाहरुख खान की कुल कार कलेक्शन की वैल्यू लगभग 30 करोड़ से 50 करोड़ के बीच पहुंच गई है. किंग खान पहले से ही कई महंगी और लग्ज़री गाड़ियों के मालिक हैं, और यह नई खरीद उनकी शाही लाइफस्टाइल को और मजबूत करती है.