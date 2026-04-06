Shah Rukh Khan Car Collection: Mercedes-Benz V-Class बनी नई पहचान! किंग खान की लग्ज़री कार लिस्ट हुई लंबी
Shah Rukh Khan Car Collection: बॉलीवुड के किंग खान (Shah Rukh Khan) ने अपनी लग्ज़री कार कलेक्शन में नया एडिशन करते हुए Mercedes-Benz V-Class खरीदी है, जिसकी कीमत करीब 1.4 करोड़ बताई जा रही है. यह प्रीमियम MPV अब उनके शानदार गैराज का हिस्सा बन गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नई कार के जुड़ने के बाद शाहरुख खान की कुल कार कलेक्शन की वैल्यू लगभग 30 करोड़ से 50 करोड़ के बीच पहुंच गई है. किंग खान पहले से ही कई महंगी और लग्ज़री गाड़ियों के मालिक हैं, और यह नई खरीद उनकी शाही लाइफस्टाइल को और मजबूत करती है.
लग्ज़री के बादशाह: Shah Rukh Khan
शाहरुख खान सिर्फ बॉलीवुड के “किंग” नहीं, बल्कि लग्ज़री लाइफस्टाइल के भी प्रतीक हैं. उनकी कार कलेक्शन उनकी सफलता, क्लास और शानदार पसंद को दर्शाती है. उनके गैराज में दुनिया की कई महंगी और प्रीमियम गाड़ियां शामिल हैं.
Rolls-Royce Cullinan शाही SUV
Rolls-Royce Cullinan शाहरुख की सबसे शानदार कारों में से एक है. इसकी कीमत करोड़ों में है और यह अपने प्रीमियम इंटीरियर और आरामदायक सफर के लिए जानी जाती है.
Bentley Continental GT स्पीड और स्टाइल
Bentley Continental GT स्पोर्टी लुक और दमदार परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है. यह कार लक्ज़री और पावर का बेहतरीन मिश्रण है.
BMW i8 फ्यूचरिस्टिक सुपरकार
BMW i8 एक हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार है, जो शानदार डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है. यह पर्यावरण और परफॉर्मेंस का अनोखा कॉम्बिनेशन है.
Mercedes-Benz S-Class कम्फर्ट की पहचान
Mercedes-Benz S-Class दुनिया की सबसे आरामदायक सेडान में गिनी जाती है. इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लग्ज़री फीचर्स मिलते हैं.
Mercedes-Benz V-Class नया एडिशन
हाल ही में शाहरुख ने Mercedes-Benz V-Class खरीदी है, जिसकी कीमत करीब ₹1.4 करोड़ है. यह MPV स्पेस और कम्फर्ट के लिए जानी जाती है.
स्पोर्ट्स और SUV का शानदार मिश्रण
उनकी कलेक्शन में Audi A6, Mitsubishi Pajero जैसी गाड़ियां भी शामिल हैं. इससे साफ है कि उन्हें हर तरह की कार पसंद है—चाहे स्पोर्ट्स हो या SUV.
कलेक्शन की कुल वैल्यू और खासियत
शाहरुख खान की कार कलेक्शन की कुल कीमत लगभग ₹30 करोड़ से ₹50 करोड़ के बीच मानी जाती है. यह सिर्फ गाड़ियों का संग्रह नहीं, बल्कि उनके स्टेटस और शाही लाइफस्टाइल का प्रतीक है.