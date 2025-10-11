तीन बार दफनाई गई रानी, जानिए मुग़ल इतिहास की अनकही कहानी

मुमताज की मौत कैसे हुई

मुमताज महल की मृत्यु 1631 में हुई, जब वह शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थीं. यह घटना बुर्हानपुर में हुई, जहां शाहजहां उस समय एक सैन्य अभियान पर थे. प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी जान चली गई.