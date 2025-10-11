तीन बार दफनाई गई रानी, जानिए मुग़ल इतिहास की अनकही कहानी - Photo Gallery
तीन बार दफनाई गई रानी, जानिए मुग़ल इतिहास की अनकही कहानी

मुगल इतिहास रहस्यों और प्रेम कहानियों से भरा हुआ है, लेकिन उनमें सबसे दिल को छूने वाली कहानी है शाहजहां और मुमताज महल की. आइए जानते हैं उस रानी की अनसुनी दास्तान, जिसे इतिहास ने तीन बार अमर किया.

By: Komal Singh | Published: October 11, 2025 10:30:17 AM IST

Who is Mumtaz Mahal? - Photo Gallery
1/8

मुमताज महल कौन थीं

मुमताज महल, जिनका असली नाम अरजुमंद बानो बेगम था, बादशाह शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी थीं. वे अपनी खूबसूरती, समझदारी और विनम्र स्वभाव के लिए जानी जाती थीं.

Mumtaz Mahal - Photo Gallery
2/8

मुमताज की मौत कैसे हुई

मुमताज महल की मृत्यु 1631 में हुई, जब वह शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थीं. यह घटना बुर्हानपुर में हुई, जहां शाहजहां उस समय एक सैन्य अभियान पर थे. प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी जान चली गई.

Mumtaz Mahal - Photo Gallery
3/8

पहली बार दफन बुर्हानपुर में हुआ

मुमताज की पहली कब्र बुर्हानपुर (मध्य प्रदेश) में बनाई गई थी. यह अस्थायी दफन स्थल था क्योंकि शाहजहां ने निर्णय लिया था कि उनका स्थायी मकबरा यमुना के किनारे बनाया जाएगा.

तीन बार दफनाई गई रानी, जानिए मुग़ल इतिहास की अनकही कहानी - Photo Gallery
4/8

दूसरी बार आगरा में दफन

जब शाहजहां ने आगरा में मुमताज के लिए ताजमहल बनवाने की योजना बनाई, तब मुमताज का शव बुर्हानपुर से आगरा लाया गया. उस समय उनके पार्थिव शरीर को अस्थायी रूप से एक छोटे से मकबरे में दफनाया गया.

Mumtaz Mahal - Photo Gallery
5/8

तीसरी और अंतिम बार ताजमहल में दफन

ताजमहल के निर्माण के बाद मुमताज महल के शरीर को तीसरी बार दफनाया गया था. इस बार हमेशा के लिए. यह स्थान आज ताजमहल के केंद्र में स्थित सुंदर संगमरमर की कब्र है.

तीन बार दफनाई गई रानी, जानिए मुग़ल इतिहास की अनकही कहानी - Photo Gallery
6/8

ताजमहल का निर्माण और प्रतीकात्मकता

ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और लगभग 22 वर्षों में पूरा हुआ. इसमें 20,000 से अधिक मजदूरों और कलाकारों ने काम किया

Mumtaz Mahal - Photo Gallery
7/8

मृत्यु का रहस्य

उनकी मृत्यु शाहजहां के साथ एक अभियान के दौरान हुई थी, और उनकी अस्थायी कब्र से लेकर ताजमहल के स्थायी विश्राम स्थल तक का सफर बेहद मार्मिक है. यह कहानी न केवल प्रेम की गहराई को दर्शाती है

Disclaimer - Photo Gallery
8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

तीन बार दफनाई गई रानी, जानिए मुग़ल इतिहास की अनकही कहानी - Photo Gallery

