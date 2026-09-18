रेलवे ट्रैक पर मंडरा रहा था खतरा, चौकीदार बना फरिश्ता; फिर कॉफी बेचने लगीं शबाना आजमी, आज फिल्मी दुनिया का हैं बड़ा नाम
Shabana Azmi Birthday: बॉलीवुड की दुनिया की जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी का आज 18 सितंबर को 76वां जन्मदिन है. इस उम्र में भी वह अपने अभिनय का जादू दिखा रही हैं. इस शानदार सफलता की कहानी के पीछे संघर्ष और निजी जिंदगी के कई मुश्किल दौर भी रहे हैं. आज हम आपको एक्ट्रेस के बार में बताएंगे.
शबाना नाम कैसे पड़ा?
शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में हुआ था. वह मशहूर कवि और गीतकार कैफ़ी आज़मी और जानी-मानी रंगमंच अभिनेत्री शौकत आज़मी की बेटी हैं. बचपन में उनके माता-पिता उन्हें प्यार से ‘मुन्नी’ कहकर बुलाते थ. 11 साल की उम्र में लेखक अली सरदार जाफ़री ने उन्हें ‘शबाना’ नाम दिया.
सुसाइड करने पहुंच गई थीं
शबाना आजमी ने बचपन में कई मुश्किलों का सामना किया था. एक बार तो वह घर में डांट के बाद इतने गुस्से में थीं कि वह रेलवे ट्रैक तक पहुंच गई. वहां मौजूद एक चौकीदार ने उन्हें देख लिया और समय रहते वहां से हटा दिया.
कॉफी तक बेचना पड़ा
आर्थिक तंगी के दौर में शबाना आजमी ने पेट्रोल पंप पर कॉफी बेचकर पैसे जुटाए और अपनी कमाई मां को सौंप दी.
कब की फिल्मी करियर की शुरुआत?
शबाना आजमी ने 1974 में श्याम बेनेगल की फिल्म ‘अंकुर’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया. फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया और उन्हें इसके लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
इन फिल्मों में भी किया काम
शबाना आजमी ने ‘निशांत’, ‘अर्थ’, ‘मंडी’, ‘मासूम’, ‘जुनून’, ‘फायर’ और ‘मृत्युदंड’ जैसी फिल्मों में अलग-अलग किरदार निभाकर अपनी खास पहचान बनाई.