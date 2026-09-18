  • Home>
  • Gallery»
  • रेलवे ट्रैक पर मंडरा रहा था खतरा, चौकीदार बना फरिश्ता; फिर कॉफी बेचने लगीं शबाना आजमी, आज फिल्मी दुनिया का हैं बड़ा नाम

रेलवे ट्रैक पर मंडरा रहा था खतरा, चौकीदार बना फरिश्ता; फिर कॉफी बेचने लगीं शबाना आजमी, आज फिल्मी दुनिया का हैं बड़ा नाम

Shabana Azmi Birthday: बॉलीवुड की दुनिया की जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी का आज 18 सितंबर को 76वां जन्मदिन है. इस उम्र में भी वह अपने अभिनय का जादू दिखा रही हैं. इस शानदार सफलता की कहानी के पीछे संघर्ष और निजी जिंदगी के कई मुश्किल दौर भी रहे हैं. आज हम आपको एक्ट्रेस के बार में बताएंगे.


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 18, 2026 12:53:20 PM IST

Follow us on
Google News
Shabana Azmi - Photo Gallery
1/5

शबाना नाम कैसे पड़ा?

शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में हुआ था. वह मशहूर कवि और गीतकार कैफ़ी आज़मी और जानी-मानी रंगमंच अभिनेत्री शौकत आज़मी की बेटी हैं. बचपन में उनके माता-पिता उन्हें प्यार से ‘मुन्नी’ कहकर बुलाते थ. 11 साल की उम्र में लेखक अली सरदार जाफ़री ने उन्हें ‘शबाना’ नाम दिया.

You Might Be Interested In
Shabana Azmi - Photo Gallery
2/5

सुसाइड करने पहुंच गई थीं

शबाना आजमी ने बचपन में कई मुश्किलों का सामना किया था. एक बार तो वह घर में डांट के बाद इतने गुस्से में थीं कि वह रेलवे ट्रैक तक पहुंच गई. वहां मौजूद एक चौकीदार ने उन्हें देख लिया और समय रहते वहां से हटा दिया.

Shabana Azmi - Photo Gallery
3/5

कॉफी तक बेचना पड़ा

आर्थिक तंगी के दौर में शबाना आजमी ने पेट्रोल पंप पर कॉफी बेचकर पैसे जुटाए और अपनी कमाई मां को सौंप दी.

You Might Be Interested In
Shabana Azmi - Photo Gallery
4/5

कब की फिल्मी करियर की शुरुआत?

शबाना आजमी ने 1974 में श्याम बेनेगल की फिल्म ‘अंकुर’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया. फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया और उन्हें इसके लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

You Might Be Interested In
Shabana Azmi - Photo Gallery
5/5

इन फिल्मों में भी किया काम

शबाना आजमी ने ‘निशांत’, ‘अर्थ’, ‘मंडी’, ‘मासूम’, ‘जुनून’, ‘फायर’ और ‘मृत्युदंड’ जैसी फिल्मों में अलग-अलग किरदार निभाकर अपनी खास पहचान बनाई.

Tags:
shabana azmiShabana Azmi birthday
रेलवे ट्रैक पर मंडरा रहा था खतरा, चौकीदार बना फरिश्ता; फिर कॉफी बेचने लगीं शबाना आजमी, आज फिल्मी दुनिया का हैं बड़ा नाम - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रेलवे ट्रैक पर मंडरा रहा था खतरा, चौकीदार बना फरिश्ता; फिर कॉफी बेचने लगीं शबाना आजमी, आज फिल्मी दुनिया का हैं बड़ा नाम - Photo Gallery
रेलवे ट्रैक पर मंडरा रहा था खतरा, चौकीदार बना फरिश्ता; फिर कॉफी बेचने लगीं शबाना आजमी, आज फिल्मी दुनिया का हैं बड़ा नाम - Photo Gallery
रेलवे ट्रैक पर मंडरा रहा था खतरा, चौकीदार बना फरिश्ता; फिर कॉफी बेचने लगीं शबाना आजमी, आज फिल्मी दुनिया का हैं बड़ा नाम - Photo Gallery
रेलवे ट्रैक पर मंडरा रहा था खतरा, चौकीदार बना फरिश्ता; फिर कॉफी बेचने लगीं शबाना आजमी, आज फिल्मी दुनिया का हैं बड़ा नाम - Photo Gallery
रेलवे ट्रैक पर मंडरा रहा था खतरा, चौकीदार बना फरिश्ता; फिर कॉफी बेचने लगीं शबाना आजमी, आज फिल्मी दुनिया का हैं बड़ा नाम - Photo Gallery