रेलवे ट्रैक पर मंडरा रहा था खतरा, चौकीदार बना फरिश्ता; फिर कॉफी बेचने लगीं शबाना आजमी, आज फिल्मी दुनिया का हैं बड़ा नाम

Shabana Azmi Birthday: बॉलीवुड की दुनिया की जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी का आज 18 सितंबर को 76वां जन्मदिन है. इस उम्र में भी वह अपने अभिनय का जादू दिखा रही हैं. इस शानदार सफलता की कहानी के पीछे संघर्ष और निजी जिंदगी के कई मुश्किल दौर भी रहे हैं. आज हम आपको एक्ट्रेस के बार में बताएंगे.