‘फायर’ से लेकर ‘मासूम’ तक, शबाना आजमी की 5 शानदार फिल्में; जिनमें एक्ट्रेस ने की जबरदस्त एक्टिंग

मासूम

साल 1983 में फिल्म 'मासूम' रिलीज हुई थी. इसमें शबाना आजमी ने एक ऐसी मां की भूमिका निभाई जो अपने पति के विश्वासघात से जूझते हुए भी अपने परिवार को एकजुट रखने का प्रयास करती है. उनकी दृढ़ता और कोमलता का संतुलित चित्रण फिल्म को एक नई पहचान देता है, जिससे मासूम 80 के दशक की सबसे प्रिय फिल्मों में से एक बन गई.