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‘फायर’ से लेकर ‘मासूम’ तक, शबाना आजमी की 5 शानदार फिल्में; जिनमें एक्ट्रेस ने की जबरदस्त एक्टिंग

Shabana Azmi Movies: शबाना आजमी को भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है, जो शानदार और मुख्यधारा की फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं. आज हम आपको एक्ट्रेस के जन्मदिन पर उनकी 5 शानदार फिल्मों के बारे में बताएंगे. देखें लिस्ट. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 18, 2026 3:53:45 PM IST

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Ankur 1974 - Photo Gallery
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अंकुर

श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित उनकी पहली फिल्म 'अंकुर' उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई. गरीबी और सामाजिक अन्याय की बेड़ियों में जकड़ी एक गरीब महिला लक्ष्मी का किरदार निभाते हुए शबाना ने पर्दे पर गजब का अभिनय किया.

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अर्थ

साल 1982 में फिल्म 'अर्थ' रिलीज हुई. इसमें शबाना आज़मी ने विश्वासघात के बाद खुद को मजबूत बनाने वाली महिला का शानदार किरदार निभाया. उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला.

Paar 1984 - Photo Gallery
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पार

साल 1984 में आई फिल्म 'पार' में शबाना आज़मी और नसीरुद्दीन शाह ने मुश्किलों से जूझते दंपत्ति का किरदार निभाया. शबाना आदमी के दमदार अभिनय ने उन्हें इस फिल्म के लिए एक और राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया.

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मासूम

साल 1983 में फिल्म 'मासूम' रिलीज हुई थी. इसमें शबाना आजमी ने एक ऐसी मां की भूमिका निभाई जो अपने पति के विश्वासघात से जूझते हुए भी अपने परिवार को एकजुट रखने का प्रयास करती है. उनकी दृढ़ता और कोमलता का संतुलित चित्रण फिल्म को एक नई पहचान देता है, जिससे मासूम 80 के दशक की सबसे प्रिय फिल्मों में से एक बन गई.

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फायर

फिल्म 'फायर' में शबाना आज़मी ने राधा का किरदार निभाया, जिसे एक दूसरी महिला में प्यार और सहारा मिलता है. उनके बेबाक और संवेदनशील अभिनय ने रूढ़ियों को चुनौती दी और खूब सराहना बटोरी.

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shabana azmiShabana Azmi birthdayShabana Azmi Movies
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