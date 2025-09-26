जब Romance बन जाए आदत, जानें सेक्स की लत के डरावने लक्षण जो कर सकते हैं रिलेशनशिप को तबाह

सेक्स की लत पर समाज और विशेषज्ञों की राय अब भी अलग- अलग है. जहां निकोटीन, शराब और ड्रग्स की लत को बीमारी मान लिया गया है, वहीं सेक्स एडिक्शन को अब तक मानसिक रोगों की आधिकारिक सूची में जगह नहीं मिली. 2013 में DSM-5 में इसे शामिल करने की कोशिश हुई लेकिन सबूतों की कमी के कारण इसे छोड़ दिया गया. हालांकि अब WHO इसे “कंपल्सिव सेक्शुअल बिहेवियर” के रूप में ICD में शामिल करने पर विचार कर रहा है. कई विशेषज्ञ इसे मूड और मानसिक तनाव से जुड़ी समस्या मानते हैं, न कि लत. असली चुनौती यह है कि जब तक इसे औपचारिक रूप से बीमारी नहीं माना जाएगा, लोग इलाज के लिए आगे नहीं आएंगे.