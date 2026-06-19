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19 जून को रिलीज़ होंगी ये सीरीज और फिल्में, कुछ ओटीटी, तो कुछ बड़े पर्दे पर करेंगी धमाल

Release on 19 June: 19 जून को बड़े पर्दे से लेकर ओटीटी तक कई फिल्में रिलीज हो रही हैं, जो आपको पसंद आ  सकती हैंय अगर इस वीकेंड आप कुछ बेहतरीन और नया देखने का मन बना रहे हैं, तो ये आपके लिए बिहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं. ये सीरीज जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो समेत तमाम प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही हैं. 


By: Deepika Pandey | Published: June 19, 2026 12:25:39 PM IST

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कॉकटेल 2

बता दें कि बड़े पर्दे पर इमोशनल और रोमांटिक ड्रामा फिल्म कॉकटेल 2 रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन अहम भूमिका में हैं. ये फिल्म 2012 की सुपरहिट फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है. ये आज के दौर की दोस्ती और उलझे हुए रिश्तों को दिखाती है.

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ओएसिस स्पेन के अल्ट्रा एक्सक्लूसिव लग्जरी रिसॉर्ट में बनाई गई फिल्म है. इसकी शुरुआत एक खुशनुमा हॉलिडे के साथ होती है, जो वहां के अमीरों के लिए बुरा सपना बन जाती है. अचानक एक महिला रिसॉर्ट से गायब हो जाती है. इसके बाद अधिकारी उस जगह को सील कर देते हैं और जांच चलती रहती है. ये एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

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