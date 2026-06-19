19 जून को रिलीज़ होंगी ये सीरीज और फिल्में, कुछ ओटीटी, तो कुछ बड़े पर्दे पर करेंगी धमाल

ओएसिस

ओएसिस स्पेन के अल्ट्रा एक्सक्लूसिव लग्जरी रिसॉर्ट में बनाई गई फिल्म है. इसकी शुरुआत एक खुशनुमा हॉलिडे के साथ होती है, जो वहां के अमीरों के लिए बुरा सपना बन जाती है. अचानक एक महिला रिसॉर्ट से गायब हो जाती है. इसके बाद अधिकारी उस जगह को सील कर देते हैं और जांच चलती रहती है. ये एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.