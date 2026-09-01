सितंबर में एंटरटेनमेंट का आएगा तूफान! OTT और सिनेमाघरों में दस्तक देंगी ये फिल्में और सीरीज; देखें लिस्ट

Movies and Series Releasing in September: सितंबर 2026 में अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं. मार्वल फैंस के लिए ‘एवेंजर्स एंडगेम’, वहीं ‘फौदा’ का पांचवां सीजन भी दस्तक देगा. इसके अलावा ‘मिर्जापुर’ का भौकाल बड़े पर्दे पर दिखेगा, जबकि ‘हैवान’ और ‘द वन’ जैसी सस्पेंस से भरपूर फिल्में रोमांच बढ़ाएंगी.