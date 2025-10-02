एक नहीं 3 वेडिंग गाउन में रचाई शादी, Selena Gomez ने नहीं छोड़ी कोई कसर; खूबसूरती से लूट ली सारी लाइमलाइट
Selena Gomez Wedding Outfits: हॉलीवुड (Hollywood Singer) की पॉपुलर सिंगर सेलेना (Selena Gomez) गोमेज अब मिस से मिसेज हो गई हैं. उन्होंने काफी इंतजार के बाद अपने बॉयफ्रेंड से शादी रचा ली है. सिंगर ने 27 सितंबर को बेनी ब्लैंको संग शादी की. यह शादी उनकी ड्रीमी वेंडिंग के तरह पूरी हुई. इसकी गवाही उनकी हर तस्वीर दे रही है.
सेलेना ने बॉयफ्रेंड से रचाई शादी
सेलेना गोमेज ने बेनी ब्लैंको संग 27 सितंबर को शादी कर ली है. इस बात की जानकारी उन्होंने अपनी शादी के तस्वीरें शेयर कर फैन्स को दी. शादी के बाद अब एक बार फिर एक्ट्रेस ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिनमें वह एक नहीं बल्की 3 अलग-अलग ब्राइडल गाउन पहने नजर आ रहे हैं.
शादी में तीन गाउन किए कैरी
सेलेना गोमेज और बेनी ब्लैंको ने कैलिफोर्निया में शादी की थी. उन्होंने शादी की तस्वीरें शेयर कर सभी को हैरान कर दिया था. दोनों की शादी की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी. एक बार फिर सिंगर ने शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर फैन्स का ध्यान अपनी तरफ कर लिया है. तस्वीरों में सिंगर तीन अलग-अलग गाउन में नजर आ रही हैं.
गाउन में लगी बला की खूबसूरत
वेडिंग सेरेमनी के लिए सिंगर ने व्हाइट हॉल्टर नेक गाउन पहना था. इस गाउन में वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी. इस गाउन की खूबसूरती में फ्लोरल डिजाइंस चार चांद लगा रहे थे.
तस्वीरें देखते रह गए फैन्स
ब्राइडल लुक को उन्हें व्हाइट वेल के साथ कंप्लीट किया था. वह बला की खूबसूरत लग रही थीं.
हॉल्टर नेक बॉडीकॉन गाउन किया कैरी
अपनी शादी की कस्में लेते वक्त उन्होंने व्हाइट लेस गाउन कैरी किया था. हॉल्टर नेक बॉडीकॉन ब्राइडल आउटफिट में सेलेना काफी खूबसूरत और अलग नजर आ रही थीं.
सिंगर ने पूरी की सपनों की शादी
मिनिमल और सटल मेकअप उनपर काफी अच्छा लग रहा था. गाउन के साथ भी उन्होंने व्हाइट वेल कैरी किया. जो उनके लुक को पूरा कर रहा था.
रिसेप्शन लुक ने लूटी लाइमलाइट
सेलेना गोमेज ने रिसेप्शन के लिए मिड लेंथ व्हाइट ड्रेस कैरी की थी. इसमें भी हॉल्टर नेक डिजाइन साफ नजर आ रहा था. सेलेना गोमेज ने अपने हर ब्राइडल आउटफिट काफी ग्रेसफुली कैरी किया.