जानिए हल्दी में छुपे राज , जो बदल देंगे आपके सेहत के नजरिए को

हल्दी को भारत में सिर्फ एक मसाले की तरह नहीं, बल्कि एक औषधि माना जाता है। दादी-नानी के नुस्खों में इसका जिक्र हमेशा होता है ,चाहे चोट लग जाए, खांसी-जुकाम हो या त्वचा पर ग्लो चाहिए, हल्दी हर जगह काम आती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर को कई रोगों से बचाने में मदद करते हैं।लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज के हम इतने फायदे गिनते हैं, उसके नुकसान भी हो सकते हैं? हल्दी के नुकसान के बारे में जिनके बारे में शायद ही लोगों को पता हो