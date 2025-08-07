  • Home>
  • जानिए हल्दी में छुपे राज , जो बदल देंगे आपके सेहत के नजरिए को

जानिए हल्दी में छुपे राज , जो बदल देंगे आपके सेहत के नजरिए को

हल्दी को भारत में सिर्फ एक मसाले की तरह नहीं, बल्कि एक औषधि माना जाता है। दादी-नानी के नुस्खों में इसका जिक्र हमेशा होता है ,चाहे चोट लग जाए, खांसी-जुकाम हो या त्वचा पर ग्लो चाहिए, हल्दी हर जगह काम आती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर को कई रोगों से बचाने में मदद करते हैं।लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज के हम इतने फायदे गिनते हैं, उसके नुकसान भी हो सकते हैं? हल्दी के नुकसान के बारे में जिनके बारे में शायद ही लोगों को पता हो

By: Komal Kumari Last Updated: August 7, 2025 18:54:35 IST
पेट में जलन या एसिडिटी (acidity)

हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है जो ज्यादा मात्रा में लेने पर पेट की परत को परेशान कर सकता है। इससे गैस, जलन, डकार या एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है। जिन लोगों को पहले से पाचन से जुड़ी दिक्कतें हैं, उन्हें हल्दी का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए।

रक्त पतला करने का असर

हल्दी में प्राकृतिक रूप से रक्त को पतला करने वाले गुण होते हैं। यह ब्लड क्लॉट बनने से रोकती है, जो आम तौर पर अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से ब्लड थिनर दवाएं ले रहा हो या सर्जरी से पहले हो, तो हल्दी का अधिक सेवन खतरनाक हो सकता है।

लो ब्लड प्रेशर की संभावना( low blood sugar)

हल्दी का सेवन रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, लेकिन अगर आप पहले से लो ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इसका अधिक सेवन आपकी स्थिति को और बिगाड़ सकता है।

गर्भवती महिलाओं के लिए जोखिम

प्रेगनेंसी में हल्दी का सीमित मात्रा में सेवन तो ठीक है, लेकिन अधिक मात्रा में लेने से गर्भाशय की मांसपेशियों में सिकुड़न हो सकती है। इससे समय से पहले प्रसव या गर्भपात की संभावना भी बन सकती है। गर्भवती महिलाओं को हल्दी की गोलियाँ या सप्लिमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

पथरी की समस्या को बढ़ा सकती है

हल्दी में ऑक्जेलेट की मात्रा पाई जाती है, जो शरीर में कैल्शियम से मिलकर पथरी बनाने वाले तत्वों में बदल सकता है। जिन लोगों को पहले से किडनी स्टोन या यूरिनरी प्रॉब्लम है, उन्हें हल्दी का सेवन बहुत संभलकर करना चाहिए।

त्वचा पर एलर्जी या जलन

हल्दी का लेप चेहरे पर लगाने से कई बार स्किन ग्लो करती है, लेकिन सभी त्वचा प्रकारों के लिए यह उपयुक्त नहीं होती। संवेदनशील त्वचा वालों को इससे लालिमा, खुजली या जलन हो सकती है।

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

