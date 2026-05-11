  • Home>
  • Gallery»
  • दिल को 100 साल तक हेल्दी रखने का सीक्रेट… अपनाएं 5 अच्छी आदतें, हार्ट डिजीज का खतरा हो जाएगा कम

दिल को 100 साल तक हेल्दी रखने का सीक्रेट… अपनाएं 5 अच्छी आदतें, हार्ट डिजीज का खतरा हो जाएगा कम

Tips To Boost Heart Health: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में दिल को हेल्दी रख पाना मुश्किल हो गया है. बता दें किि, दिल हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, क्योंकि यह पूरे शरीर में खून पंप करता है और ऑक्सीजन के साथ पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है. अगर दिल कमजोर हो जाए, तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अन्य जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं. यही कारण है कि दिल की देखभाल सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए बेहद जरूरी है. हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो कुछ हेल्दी आदतों को अपनाकर आप अपने दिल को लंबी उम्र तक स्वस्थ रख सकते हैं. अब सवाल है कि, आखिर दिल को हेल्दी रखने के तरीके क्या हैं? आइए जानते हैं इस बारे में- 


By: Lalit Kumar | Published: May 11, 2026 5:18:59 PM IST

Follow us on
Google News
दिल को 100 साल तक हेल्दी रखने का सीक्रेट… अपनाएं 5 अच्छी आदतें, हार्ट डिजीज का खतरा हो जाएगा कम - Photo Gallery
1/5

स्मोकिंग और वेपिंग से दूरी

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफॉर्निया की रिपोर्ट के मुताबिक स्मोकिंग और ई-सिगरेट का इस्तेमाल दिल की सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं. तंबाकू में मौजूद निकोटिन और अन्य केमिकल्स ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देते हैं, जिससे ब्लड फ्लो प्रभावित होता है. हाई बीपी के कारण हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है. इससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. कई रिसर्च बताती हैं कि धूम्रपान करने वालों में हार्ट डिजीज का खतरा धूम्रपान न करने वालों की तुलना में दोगुनी होती है. अगर आप धूम्रपान छोड़ते हैं, तो कुछ ही दिनों में ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगता है.

You Might Be Interested In
दिल को 100 साल तक हेल्दी रखने का सीक्रेट… अपनाएं 5 अच्छी आदतें, हार्ट डिजीज का खतरा हो जाएगा कम - Photo Gallery
2/5

रेगुलर एक्सरसाइज

नियमित शारीरिक गतिविधि दिल को मजबूत बनाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है. वर्कआउट से न केवल वजन कंट्रोल रहता है, बल्कि यह ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को भी संतुलित करता है. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार हर सप्ताह कम से कम 150 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है. इसे आप हर दिन के 30 मिनटों में भी बांट सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं, आप ब्रिस्क वॉक, रनिंग और डांस भी कर सकते हैं.

दिल को 100 साल तक हेल्दी रखने का सीक्रेट… अपनाएं 5 अच्छी आदतें, हार्ट डिजीज का खतरा हो जाएगा कम - Photo Gallery
3/5

हेल्दी डाइट लें

आपकी डाइट सीधेतौर पर आपके दिल की सेहत को प्रभावित करती है. ज्यादा फैट, नमक और शुगर का सेवन करने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आप अपनी डाइट में हरी सब्जियां, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें, नट्स और लो-फैट डेयरी प्रोडक्ट शामिल करें. रेड मीट, फ्राइड फूड और प्रोसेस्ड फूड्स से दूरी बना लें. जरूरत से ज्यादा खाना दिल पर दबाव डालता है, जो हार्ट डिजीज का मुख्य कारण है.

You Might Be Interested In
दिल को 100 साल तक हेल्दी रखने का सीक्रेट… अपनाएं 5 अच्छी आदतें, हार्ट डिजीज का खतरा हो जाएगा कम - Photo Gallery
4/5

अच्छी नींद लें

अच्छी नींद सिर्फ आपके मूड या काम की क्षमता को नहीं, बल्कि आपके दिल की सेहत को भी प्रभावित करती है. जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो यह आपके ब्लड प्रेशर, हॉर्मोनल बैलेंस और दिल की धड़कनों को प्रभावित कर सकती है. 7 से 9 घंटे की गहरी नींद शरीर की मरम्मत में सहायक होती है और दिल की धमनियों को स्वस्थ रखती है. अगर आप नींद की अनदेखी करते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ सकता है. कोशिश करें कि सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें, कैफीन का सेवन न करें और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालें.

You Might Be Interested In
दिल को 100 साल तक हेल्दी रखने का सीक्रेट… अपनाएं 5 अच्छी आदतें, हार्ट डिजीज का खतरा हो जाएगा कम - Photo Gallery
5/5

समय पर चेकअप

हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ नियमित मेडिकल चेकअप भी दिल की सेहत के लिए बेहद जरूरी है. एक साल में कम से कम एक या दो बार अपने डॉक्टर से मिलें और अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और वजन की जांच करवाएं. अगर इनमें कोई असामान्यता हो, तो डॉक्टर शुरुआती चरण में ही सही इलाज शुरू कर सकते हैं. आप अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें. दिल की समस्याएं अक्सर चुपचाप बढ़ती हैं, इसलिए सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है.

Tags:
Health News HindiHeartHealth
दिल को 100 साल तक हेल्दी रखने का सीक्रेट… अपनाएं 5 अच्छी आदतें, हार्ट डिजीज का खतरा हो जाएगा कम - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिल को 100 साल तक हेल्दी रखने का सीक्रेट… अपनाएं 5 अच्छी आदतें, हार्ट डिजीज का खतरा हो जाएगा कम - Photo Gallery
दिल को 100 साल तक हेल्दी रखने का सीक्रेट… अपनाएं 5 अच्छी आदतें, हार्ट डिजीज का खतरा हो जाएगा कम - Photo Gallery
दिल को 100 साल तक हेल्दी रखने का सीक्रेट… अपनाएं 5 अच्छी आदतें, हार्ट डिजीज का खतरा हो जाएगा कम - Photo Gallery
दिल को 100 साल तक हेल्दी रखने का सीक्रेट… अपनाएं 5 अच्छी आदतें, हार्ट डिजीज का खतरा हो जाएगा कम - Photo Gallery