अद्भुत रहस्यों से भरा है वृंदावन का निधिवन, जिसके सच से भक्त आज भी अंजान, रात में यहां जाने की मनाही

Nidhivan Ke Rahasya: मथुरा को भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है. यह सदियों से शांति, प्रेम और भक्ति का केंद्र बना हुआ है. यहां की गलियों में गूंजती भजन-कीर्तन की धुन और मंदिरों की घंटियां हर भक्त के मन को सुकून देती हैं. मथुरा और वृंदावन में स्थित मंदिर, जैसे कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर, श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं. इसके अलावा, वृंदावन का निधिवन हमेशा से रहस्यों से भरा रहा है. माना जाता है कि यहां कृष्ण और राधा आज भी गोपियों संग रासलीला करते हैं. बता दें कि निधिवन में स्वामी हरिदास की समाधि है. रंग महल और बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल भी यहीं है. निधिवन का नाम जो भी सुनता है, सबसे पहले सबके मन में राधा-कृष्ण और गोपियों की रासलीला का ख्याल ही आता है. आइए, जानते हैं निधिवन के रहस्य-