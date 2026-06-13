अद्भुत रहस्यों से भरा है वृंदावन का निधिवन, जिसके सच से भक्त आज भी अंजान, रात में यहां जाने की मनाही
Nidhivan Ke Rahasya: मथुरा को भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है. यह सदियों से शांति, प्रेम और भक्ति का केंद्र बना हुआ है. यहां की गलियों में गूंजती भजन-कीर्तन की धुन और मंदिरों की घंटियां हर भक्त के मन को सुकून देती हैं. मथुरा और वृंदावन में स्थित मंदिर, जैसे कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर, श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं. इसके अलावा, वृंदावन का निधिवन हमेशा से रहस्यों से भरा रहा है. माना जाता है कि यहां कृष्ण और राधा आज भी गोपियों संग रासलीला करते हैं. बता दें कि निधिवन में स्वामी हरिदास की समाधि है. रंग महल और बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल भी यहीं है. निधिवन का नाम जो भी सुनता है, सबसे पहले सबके मन में राधा-कृष्ण और गोपियों की रासलीला का ख्याल ही आता है. आइए, जानते हैं निधिवन के रहस्य-
निधिवन की अगली सुबह भक्तों के लिए रहस्य
वृन्दावन के निधिवन मंदिर में एक रहस्य है. शाम को आरती के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है. भगवान के लिए दातून, पान और लड्डू रखे जाते हैं. सुबह जब कपाट खुलते हैं, तो सब कुछ उपयोग किया हुआ मिलता है. सुबह जब मंदिर खुलता है, तो सब हैरान हो जाते हैं. पान चबाया हुआ मिलता है. दातून इस्तेमाल की हुई मिलती है. लड्डू खाए हुए मिलते हैं. शृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है.
रासलीला देखने वाले हो जाते हैं पागल
शाम होते ही एक मंदिर बंद हो जाता है. लोगों का मानना है कि अगर कोई छिपकर रासलीला देखता है, तो वह अगले दिन पागल हो जाता है या फिर नेत्रहीन हो जाता है. यह मान्यता सालों से चली आ रही है. हालांकि, कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, तो कुछ इसे भगवान श्रीकृष्ण का चमत्कार मानते हैं. मगर सच्चाई क्या है, यह अभी भी एक रहस्य है.
तुलसी के पौधे भी रासलीला में लेते भाग
मान्यता है कि, निधिवन में तुलसी के दो पौधे एक साथ लगे हैं, जिनके बारे में एक अनोखी कहानी प्रचलित है. माना जाता है कि रात में, जब राधा और कृष्ण रासलीला करते हैं, तो ये पौधे गोपियों का रूप लेकर उनके साथ नाचते हैं. लोगों का मानना है कि यहां से तुलसी का पत्ता चुराने वालों पर भारी समस्या आ जाती है.
नीचे की तरफ बढ़ती हैं पेड़ की शाखाएं
निधिवन मंदिर में अनोखे पेड़ हैं. इन पेड़ों की खासियत यह है कि इनकी शाखाएं ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे की ओर बढ़ती हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि रात में ये पेड़ गोपियां बन जाते हैं. वे श्रीराधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं. सुबह होते ही वे फिर से पेड़ बन जाते हैं. इन सभी पेड़ों को गोपियां ही माना जाता है.
शाम होते ही लोग खिड़कियां कर लेते बंद
आजकल निधिवन के आसपास कई घर भी बन चुके हैं. कुछ घरों की खिड़कियां भी निधिवन की तरफ ही खुलती हैं. माना जाता है कि, इन घरों की खिड़कियां शाम की आरती के बाद बंद कर दिया जाता है. लोगों का मानना है कि मंदिर की दिशा में देखने से अंधापन हो सकता है. इस डर के कारण, लोग खिड़कियां बंद रखते हैं. हालांकि, यह प्रथा स्थानीय मान्यताओं और अंधविश्वासों को दर्शाती है.