Decoding Red Carpet Dresses: चमक-दमक के पीछे की सच्चाई, ऑस्कर रेड कार्पेट पर फैशन नहीं; चलती है सियासत
Decoding Red Carpet Dresses: जब मार्गोट रॉबी ने अपने बार्बी प्रेस टूर के दौरान चैनल के कई गाउन पहने तो कुछ फैंस को लगा कि ये लुक उनकी इमेज के साथ अच्छे नहीं लग रहे हैं और एक मजाकिया ‘फ्री मार्गोट’ मूवमेंट शुरू हो गया. ए.लिस्ट स्टाइलिस्ट इलियट गार्नॉट ने तो उन्हें हॉलीवुड की सबसे खराब ड्रेस पहनने वाली स्टार तक कह दिया और कहा कि चैनल में कोई ‘साफ तौर पर उनसे नफरत करता है’
1999: ग्वेनेथ पाल्ट्रो राल्फ लॉरेन
उनके स्टाइलिस्ट एंड्रयू मुकामल शायद इससे सहमत न हों. रॉबी जो उस समय चैनल के साथ एक अनजान सात अंकों की रकम के कॉन्ट्रैक्ट में थीं. लेबल पहनने के लिए मजबूर थीं उनके आउटफिट उनके अपने टेस्ट उनके स्टाइलिस्ट के फैसले और चैनल की शर्तों के हिसाब से तय होते थे. रेड.कार्पेट ड्रेसिंग की सीक्रेट पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है जहां फैशन हाउस ए.लिस्टर्स और पावरफुल स्टाइलिस्ट राज करते हैं , हालांकि शायद उतनी आजादी से नहीं जितनी वे सभी चाहेंगे.
2001: जूलिया रॉबर्ट्स वैलेंटिनो
हॉलीवुड फिल्म स्टार्स की ड्रेस पहनना फैशन का सबसे जरूरी मार्केटिंग टूल बन गया है. यह दोनों तरह से काम करता है. 2026 में एक एक्ट्रेस के लिए कपडों की सफलता यकीनन ऑस्कर जीतने जितनी ही जरूरी है. बेशक फैशन और फिल्म हमेशा से जुडे रहे हैं. 1950 और 60 के दशक में ऑड्रे हेपबर्न और ग्रेस केली जैसी हॉलीवुड आइकॉन ने रेड कार्पेट को कुटूर के लिए एक स्टेज में बदल दिया हेपबर्न ने ह्यूबर्ट डी गिवेंची के साथ और केली ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर एडिथ हेड के साथ मिलकर आइकॉनिक उस जमाने को बताने वाले लुक्स बनाए. आज रेड कार्पेट पर एक अपीयरेंस मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है.
2014: नाओमी वॉट्स टॉम फोर्ड
एक्ट्रेस के लिए एक अच्छी तरह से चुना गया गाउन उसकी स्टार पावर और पर्सनल ब्रांडिंग को कन्फर्म करता है. डिजाइनर के लिए यह ग्लोबल एक्सपोजर – और सेल्स बढाने के बारे में है. ऑस्कर में खास उदाहरणों में 1999 में ग्वेनेथ पाल्ट्रो का शुगर.पिंक राल्फ लॉरेन गाउन 2001 में जूलिया रॉबर्ट्स का विंटेज ब्लैक.एंड.व्हाइट वैलेंटिनो गाउन और 2012 में एंजेलिना जोली की ब्लैक वर्साचे ड्रेस शामिल हैं जिसके थाई.हाई स्प्लिट ने अनगिनत #AngelinasRightLeg मीम्स बनाए.
2024: मार्गोट रॉबी शनेल
'एक फैशन शो के उलट जो किसी इंडस्ट्री को कलेक्शन दिखाने के लिए एक ट्रेड शो होता है रेड कार्पेट पर्सनल एक्सप्रेशन के तौर पर फैशन के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है' डैनियल मार्क्स जो एक PR और ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट हैं और जिन्होंने डोनाटेला वर्साचे के साथ 30 से ज्यादा सालों तक काम किया है बताते हैं. 'रेड.कार्पेट फैशन जादू करने के बारे में है.'
2024: जेंडाया जियोर्जियो अरमानी प्रिवी
ये आपसी फायदे वाले इंतजाम अब मेजर किए जा सकते हैं. 2024 से द हॉलीवुड रिपोर्टर और US.बेस्ड डेटा फर्म लॉन्चमेट्रिक्स ने रेड कार्पेट पावर रैंकिंग्स बनाई हैं. यह उन ब्रांड्स के बारे में AI.ड्रिवन इनसाइट्स देता है जो अवॉर्ड सीजन में सबसे ज्यादा असर डालते हैं: एक एल्गोरिदम हर पोस्ट सोशल.मीडिया इंटरैक्शन और एडिटोरियल स्टोरी को एक मॉनेटरी वैल्यू देता है ताकि ब्रांड का असर पता चल सके और रेड.कार्पेट प्लेसमेंट पर वैल्यू लगाई जा सके.
2025: केट ब्लैंचेट लुई वुइटन
इतने बडे दांव के साथ 'जादू' का फायदा उठाने की कोशिश में कोई कसर या खर्च नहीं छोडा जाता. हालांकि रकम कभी नहीं बताई जाती लेकिन सबसे बडी डील छह या सात अंकों में होती हैं. डिजाइनर टैलेंट और स्टाइलिस्ट के बीच संपर्क बनाने के लिए VIP टीम होने के साथ.साथ ब्रांड्स के पास टैलेंट टीमें भी होती हैं जो सबसे हॉट नामों को लगातार लुभाती रहती हैं.
2025: निकोल किडमैन बालेनियागा
36 साल की Jessie Buckley एक आयरिश एक्ट्रेस हैं, जिन्हें फिल्म Hamnet में शानदार काम के लिए गोल्डन ग्लोब मिला और ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन भी मिला. उन्हें असली पहचान फेमस होने से पहले ही मिल चुकी थी. क्रिटिक्स उनकी एक्टिंग की तारीफ करते थे. यही सादगी और टैलेंट फैशन ब्रांड्स को बहुत पसंद आता है. शुरुआत में किसी छोटे फिल्म फेस्टिवल के लिए पुरानी खास ड्रेस दी जाती है. अगर खबरें अच्छी बनती हैं, तो रिश्ता पक्का हो जाता है. बड़े अवॉर्ड्स के समय ब्रांड कस्टम गाउन और एक्सक्लूसिव ऑफर देते हैं. तब एक्ट्रेस सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि ब्रांड की पहचान बन जाती है.
2025: मिकी मैडिसन डायर
हॉलीवुड तो हॉलीवुड है यहां एक हायरार्की है. टॉप पर जूलिया रॉबर्ट्स निकोल किडमैन और केट ब्लैंचेट जैसे लेजेंड्स हैं जिन्हें इतना पसंद किया जाता है कि सिर्फ अटेंड करने से ही उन्हें कवरेज मिल जाती है. इसके बाद जेंडाया मार्गोट रॉबी एमा स्टोन और जेनिफर लॉरेंस जैसे ए.लिस्टर्स आते हैं.हर अवॉर्ड सीजन में नए चेहरे आते हैं. पिछले साल डिजाइनर्स ने 26 साल की मिकी मैडिसन को ड्रेस पहनाने के लिए जोर लगाया जिन्होंने एनोरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर जीता था.
2026: जेसी बकले डायर
स्टाइलिस्ट के साथ भी एक हायरार्की है और सोशल मीडिया की वजह से कई अपने आप में फेमस हैं. न केवल उनके डे रेट बढे हैं; सबसे पावरफुल नामों को ब्रांड्स द्वारा सीधे पेमेंट भी किया जा रहा है कथित तौर पर £180000 के आसपास के रिटेनर पर.
2026: जेनिफर लॉरेंस गिवेंची
वॉर्डरोब क्राइसिस और बडे ईगो को मैनेज करना एक मुश्किल काम है. 'आप सिर्फ एक ड्रेस नहीं चुनते काम हो गया' मुझे एक ब्रिटिश स्टाइलिस्ट ने बताया जो नौ साल पहले LA में शिफ्ट हो गया था. ‘मुझे यह पता लगाना होता है कि कौन से डिजाइनर ड्रेस देंगे इसे उन डिजाइनरों के साथ बैलेंस करना होता है जो मेरे क्लाइंट पहनना चाहते हैं फिर यह पता लगाना होता है कि कौन से सैंपल उपलब्ध हैं
2026: एम्मा स्टोन लुई वुइटन
आप सोच रहे होंगे कि कोई स्टार सिर्फ ड्रेस क्यों नहीं खरीद सकता. 2014 के गोल्डन ग्लोब्स में हेडन पैनेटीयर जो उस समय टीवी शो नैशविले में एक्टिंग कर रहे थे ने उनकी टॉम फोर्ड ड्रेस $10000 में खरीदी थी. लेकिन सेलिब्रिटीज लग्जरी फैशन ब्रांड्स के लिए चलते.फिरते एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं और ए.लिस्टर नाओमी वॉट्स इस इवेंट में टॉम फोर्ड की म्यूज थीं इसलिए पैनेटीयर के इस कदम को एक गलती माना गया और नेगेटिव हेडलाइन बनीं.
2026: टेयाना टेलर शियापरेली
तो इस साल फैशन ऑस्कर कौन 'जीतेगा'? इंडस्ट्री में बहुत कम लोग शर्त लगा सकते हैं कि जेसी बकले फिर से डायर पहनेंगी जैसा उन्होंने ग्लोब्स में किया था. इसी तरह टेयाना टेलर के भी फिर से शियापरेली पहनने की संभावना है. लेकिन ऑस्कर अवॉर्ड्स की तरह उस रात कुछ भी हो सकता है.