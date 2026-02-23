Decoding Red Carpet Dresses: चमक-दमक के पीछे की सच्चाई, ऑस्कर रेड कार्पेट पर फैशन नहीं; चलती है सियासत

2001: जूलिया रॉबर्ट्स वैलेंटिनो

हॉलीवुड फिल्म स्टार्स की ड्रेस पहनना फैशन का सबसे जरूरी मार्केटिंग टूल बन गया है. यह दोनों तरह से काम करता है. 2026 में एक एक्ट्रेस के लिए कपडों की सफलता यकीनन ऑस्कर जीतने जितनी ही जरूरी है. बेशक फैशन और फिल्म हमेशा से जुडे रहे हैं. 1950 और 60 के दशक में ऑड्रे हेपबर्न और ग्रेस केली जैसी हॉलीवुड आइकॉन ने रेड कार्पेट को कुटूर के लिए एक स्टेज में बदल दिया हेपबर्न ने ह्यूबर्ट डी गिवेंची के साथ और केली ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर एडिथ हेड के साथ मिलकर आइकॉनिक उस जमाने को बताने वाले लुक्स बनाए. आज रेड कार्पेट पर एक अपीयरेंस मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है.