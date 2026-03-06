Chandra Grahan 2026: साल 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण, क्या भारत में नजर आएगा ‘ब्लड मून’ का शानदार नजारा; जानें यहां

Second Chandra Grahan 2026: साल 2026 अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है. 3 मार्च को साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण देखने को मिला था, वहीं अब दुनिया की निगाहें अगस्त में होने वाली बड़ी खगोलीय घटना की तरफ है. क्योंकि, अगस्त में साल 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण होने के साथ-साथ आखिरी भी होने वाला है. बल्कि अपनी दृश्यता और रंग के कारण यह चंद्र ग्रहण और भी ज्यादा खास माना जा रहा है. विज्ञान की भाषा में इसे ‘ब्लड मून’ (Blood Moon) कहा जाता है. जहां चांद का एक बड़ा हिस्सा सुर्ख लाल रंग में नजर आता है.