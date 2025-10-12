ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार?
Milky Way Galaxy: ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के बनने के रहस्य को जानने के लिए एक इम्पोर्टेन्ट खोज की है. उन्होंने गोलाकार तारा समूह 47 टुकाने के बाहरी हिस्सों में मौजूद द्वितारों (Binary Stars) की स्टडी की है. इस खोज से हमें तारा समूहों और हमारी मिल्की वे के विकास के बारे में नई जानकारी मिली है. वेरा.सी रूबिन वेधशाला के डेटा का उपयोग करके यह खोज हुई है.
गोलाकार तारा समूह की पहचान
गोलाकार तारा समूह लाखों तारों से बनते हैं और ब्रह्मांड की सबसे पुरानी तारा प्रणालियों में गिने जाते हैं. 47 टुकाने बाहरी हिस्सों में द्वितारों की अधिकता के कारण खास माना जाता है, यह समूह हमें आकाशगंगा की शुरुआती संरचना को समझने में मदद करता है.
Binary Stars क्या हैं
Binary Stars या द्वितारे ऐसे तारे होते हैं जो एक-दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, ये ग्रुप की एनर्जी और स्ट्रक्चर को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.
बाहरी हिस्सों में द्वितारों की संख्या
ANU की टीम ने खोजा कि 47 टुकाने के बाहरी क्षेत्रों में द्वितारों की संख्या केंद्र की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है, जो समूह की शुरुआती आबादी की झलक दिखाती है.
डाटा का सोर्स
यह जानकारी वेरा.सी रूबिन वेधशाला के लिगेसी सर्वे ऑफ़ स्पेस एंड टाइम के पहले सार्वजनिक डेटासेट से मिली हुई है, यह दस साल का अनोखा प्रयास है.
समय के साथ बदलते तारे
डॉ. जियोकोमो कॉर्डोनी के अनुसार, यह डेटा हमें समय के साथ बदलते तारों और आकाशगंगाओं की गतिशील तस्वीर दिखाएगा, जिससे ब्रह्मांड के विकास को समझना आसान होगा।
केंद्र vs बाहरी क्षेत्र
घने केंद्र में कुछ द्वितारे नष्ट हो जाते हैं जबकि बाहरी हिस्सों में मौजूद द्वितारे बच जाते हैं. इससे तारा समूह की शुरुआती संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है.
नीले स्ट्रैगलर तारे
Binary Stars के कारण कभी-कभी अजीब घटनाएं होती हैं जैसे नीले स्ट्रैगलर तारे. ये तारे समूह की एनर्जी और आयु पर प्रभाव डालते हैं.
खोज की अहमियत
प्रोफेसर लुका कासाग्रांडे के अनुसार, यह खोज 100 साल से अध्ययन हो रहे 47 टुकाने के लिए बड़ी उपलब्धि है और तारा समूहों के विकास को समझने में मदद करती है.
आकाशगंगा के विकास में भूमिका
प्रोफेसर हेमुल्ट जेरजेन ने कहा कि इस शोध से यह पता चलेगा कि गोलाकार तारा समूह और मिल्की वे का निर्माण कैसे हुआ, और यह ब्रह्मांड की पहेलियों को सुलझाने में मदद करेगा.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है