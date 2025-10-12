ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार? - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार?

ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार?

Milky Way Galaxy: ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के बनने के रहस्य को जानने के लिए एक इम्पोर्टेन्ट खोज की है. उन्होंने गोलाकार तारा समूह 47 टुकाने के बाहरी हिस्सों में मौजूद द्वितारों (Binary Stars) की स्टडी की है. इस खोज से हमें तारा समूहों और हमारी मिल्की वे के विकास के बारे में नई जानकारी मिली है. वेरा.सी रूबिन वेधशाला के डेटा का उपयोग करके यह खोज हुई है.

By: Anuradha Kashyap | Published: October 12, 2025 11:23:11 AM IST

Follow us on
Google News
ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार? - Photo Gallery
1/10

गोलाकार तारा समूह की पहचान

गोलाकार तारा समूह लाखों तारों से बनते हैं और ब्रह्मांड की सबसे पुरानी तारा प्रणालियों में गिने जाते हैं. 47 टुकाने बाहरी हिस्सों में द्वितारों की अधिकता के कारण खास माना जाता है, यह समूह हमें आकाशगंगा की शुरुआती संरचना को समझने में मदद करता है.

ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार? - Photo Gallery
2/10

Binary Stars क्या हैं

Binary Stars या द्वितारे ऐसे तारे होते हैं जो एक-दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, ये ग्रुप की एनर्जी और स्ट्रक्चर को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.

ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार? - Photo Gallery
3/10

बाहरी हिस्सों में द्वितारों की संख्या

ANU की टीम ने खोजा कि 47 टुकाने के बाहरी क्षेत्रों में द्वितारों की संख्या केंद्र की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है, जो समूह की शुरुआती आबादी की झलक दिखाती है.

ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार? - Photo Gallery
4/10

डाटा का सोर्स

यह जानकारी वेरा.सी रूबिन वेधशाला के लिगेसी सर्वे ऑफ़ स्पेस एंड टाइम के पहले सार्वजनिक डेटासेट से मिली हुई है, यह दस साल का अनोखा प्रयास है.

ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार? - Photo Gallery
5/10

समय के साथ बदलते तारे

डॉ. जियोकोमो कॉर्डोनी के अनुसार, यह डेटा हमें समय के साथ बदलते तारों और आकाशगंगाओं की गतिशील तस्वीर दिखाएगा, जिससे ब्रह्मांड के विकास को समझना आसान होगा।

ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार? - Photo Gallery
6/10

केंद्र vs बाहरी क्षेत्र

घने केंद्र में कुछ द्वितारे नष्ट हो जाते हैं जबकि बाहरी हिस्सों में मौजूद द्वितारे बच जाते हैं. इससे तारा समूह की शुरुआती संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है.

ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार? - Photo Gallery
7/10

नीले स्ट्रैगलर तारे

Binary Stars के कारण कभी-कभी अजीब घटनाएं होती हैं जैसे नीले स्ट्रैगलर तारे. ये तारे समूह की एनर्जी और आयु पर प्रभाव डालते हैं.

ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार? - Photo Gallery
8/10

खोज की अहमियत

प्रोफेसर लुका कासाग्रांडे के अनुसार, यह खोज 100 साल से अध्ययन हो रहे 47 टुकाने के लिए बड़ी उपलब्धि है और तारा समूहों के विकास को समझने में मदद करती है.

ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार? - Photo Gallery
9/10

आकाशगंगा के विकास में भूमिका

प्रोफेसर हेमुल्ट जेरजेन ने कहा कि इस शोध से यह पता चलेगा कि गोलाकार तारा समूह और मिल्की वे का निर्माण कैसे हुआ, और यह ब्रह्मांड की पहेलियों को सुलझाने में मदद करेगा.

ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार? - Photo Gallery
10/10

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Tags:
ANU astronomers discoveryHidden secrets of Milky WayMilky Way 2025 researchMilky Way Galaxy latest news
ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार? - Photo Gallery
ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार? - Photo Gallery
ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार? - Photo Gallery
ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार? - Photo Gallery