ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की खोज ने हिला दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, क्या आप है जानने को तैयार?

Milky Way Galaxy: ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के बनने के रहस्य को जानने के लिए एक इम्पोर्टेन्ट खोज की है. उन्होंने गोलाकार तारा समूह 47 टुकाने के बाहरी हिस्सों में मौजूद द्वितारों (Binary Stars) की स्टडी की है. इस खोज से हमें तारा समूहों और हमारी मिल्की वे के विकास के बारे में नई जानकारी मिली है. वेरा.सी रूबिन वेधशाला के डेटा का उपयोग करके यह खोज हुई है.