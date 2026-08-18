School Holiday: देहरादून से प्रयागराज तक स्कूल बंद! क्या आपके शहर में भी बच्चो की रहेगी छुट्टी; यहां जानें लेटेस्ट अपडेट

School Holiday Due To Rain: आज सुबह से ही कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है. लगातार बारिश के कारण कुछ जिलों में स्कूलों को आज बंद रखने का फैसला लिया गया है. कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे आने-जाने में लोगों को परेशानी हो रही है. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है. बारिश के कारण मौसम बहुत सुहावना हो गया है, लेकिन ज्यादा बारिश से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है. स्कूल बंद होने से बच्चों को घर पर रहने और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला है. बच्चों को सलाह दी गई है कि वे बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें और सुरक्षित रहें. मौसम साफ होने के बाद स्कूलों में पढ़ाई फिर से शुरू होगी. आइए जानते हैं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किन जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं और अन्य राज्यों में स्कूल बंद करने को लेकर क्या आदेश जारी किए गए हैं.