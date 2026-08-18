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School Holiday: देहरादून से प्रयागराज तक स्कूल बंद! क्या आपके शहर में भी बच्चो की रहेगी छुट्टी; यहां जानें लेटेस्ट अपडेट

School Holiday Due To Rain: आज सुबह से ही कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है. लगातार बारिश के कारण कुछ जिलों में स्कूलों को आज बंद रखने का फैसला लिया गया है. कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे आने-जाने में लोगों को परेशानी हो रही है. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है. बारिश के कारण मौसम बहुत सुहावना हो गया है, लेकिन ज्यादा बारिश से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है. स्कूल बंद होने से बच्चों को घर पर रहने और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला है. बच्चों को सलाह दी गई है कि वे बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें और सुरक्षित रहें. मौसम साफ होने के बाद स्कूलों में पढ़ाई फिर से शुरू होगी. आइए जानते हैं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किन जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं और अन्य राज्यों में स्कूल बंद करने को लेकर क्या आदेश जारी किए गए हैं.


By: Heena Khan | Published: August 18, 2026 7:41:40 AM IST

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उत्तर प्रदेश

रात भर हुई भारी बारिश और सड़कों पर जलजमाव की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है. नतीजतन, कई इलाकों में जिला प्रशासन ने स्कूल बंद करने की घोषणा की है.

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प्रयागराज

खराब मौसम और लगातार भारी बारिश के कारण सभी बोर्डों (कक्षा 1 से 12) के स्कूलों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं.

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कौशाम्बी

भारी बारिश के कारण कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे.

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रायबरेली

लगातार बारिश के कारण रायबरेली में सभी बोर्डों (कक्षा 1 से 12) के स्कूल आज, 18 अगस्त को बंद रहेंगे. यह छुट्टी जिलाधिकारी (DM) सरनित कौर ब्रोका के निर्देशों के तहत घोषित की गई थी.

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देहरादून, उत्तराखंड में स्कूल बंद

पहाड़ी राज्य होने के नाते, उत्तराखंड पर मानसून का सबसे अधिक असर पड़ रहा है. इस क्षेत्र में जलजमाव, भूस्खलन और अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) जैसी स्थितियां बनी हुई हैं. मौसम विभाग ने आज देहरादून में भारी बारिश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. IMD की चेतावनी के बाद, जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों (कक्षा 1 से 12) के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा की है.

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हिमाचल प्रदेश में स्कूल बंद

हिमाचल प्रदेश में आज स्कूल सामान्य रूप से खुले हैं. हालांकि, भारी बारिश और भूस्खलन के खतरों को देखते हुए स्कूल बंद करने के फैसले ज़िला स्तर पर लिए जा रहे हैं.

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PrayagrajScool holidayUP
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