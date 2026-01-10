सिर्फ एक डिलीवरी कॉल और आपका फोन हो सकता है हैक! जानिए USSD स्कैम का खेल

USSD Scam Alert

स्कैमर डिलीवरी एजेंट बनकर पीड़ितों को कॉल करते हैं और उनसे एक छोटा USSD कोड (एस्ट्रिक्स और हैश सिंबल वाले नंबरों का एक सीक्वेंस) डायल करने के लिए कहते हैं, यह दावा करते हुए कि यह वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है.