  • Home>
  • Gallery»
  • सिर्फ एक डिलीवरी कॉल और आपका फोन हो सकता है हैक! जानिए USSD स्कैम का खेल

सिर्फ एक डिलीवरी कॉल और आपका फोन हो सकता है हैक! जानिए USSD स्कैम का खेल

सिर्फ़ एक कोड डायल करके, यूज़र्स अनजाने में अपने डिवाइस का कंट्रोल खो सकते हैं. यह स्कैम कैसे काम करता है, यह खतरनाक क्यों है, और आप खुद को कैसे बचा सकते हैं.


By: Anshika thakur | Published: January 10, 2026 11:46:49 AM IST

Follow us on
Google News
Online Scam - Photo Gallery
1/7

USSD Scam Alert

स्कैमर डिलीवरी एजेंट बनकर पीड़ितों को कॉल करते हैं और उनसे एक छोटा USSD कोड (एस्ट्रिक्स और हैश सिंबल वाले नंबरों का एक सीक्वेंस) डायल करने के लिए कहते हैं, यह दावा करते हुए कि यह वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है.

You Might Be Interested In
scammers - Photo Gallery
2/7

Call Forwarding Scam

2. अनजाने में इन कोड्स को डायल करने से आपके मोबाइल नेटवर्क पर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाती है, जिससे सभी आने वाली कॉल (बैंक OTP और वेरिफिकेशन कॉल सहित) आपकी जानकारी के बिना स्कैमर के पास रीडायरेक्ट हो जाती हैं.

Online Scam - Photo Gallery
3/7

Delivery Agent Fraud

यह स्कैम *21#, *401#, *61#, और *67# जैसे असली GSM कॉल-फॉरवर्डिंग USSD कमांड का इस्तेमाल करता है जिन्हें टेलीकॉम नेटवर्क वैलिड सब्सक्राइबर एक्शन के रूप में स्वीकार करते हैं

You Might Be Interested In
Mobile Security Tips - Photo Gallery
4/7

Mobile Security Tips

पीड़ितों को अक्सर कुछ शक नहीं होता क्योंकि फोन नॉर्मल दिखता है आपको बस कॉल और नोटिफिकेशन मिलना बंद हो जाते हैं जबकि हमलावरों को वे मिलते रहते हैं

Online Scam - Photo Gallery
5/7

OTP Fraud

बार-बार ऑनलाइन डिलीवरी इस्तेमाल करने वाले लोग मुख्य टारगेट होते हैं क्योंकि रूटीन डिलीवरी कॉल पर कम शक होता है और स्कैमर मैलवेयर के बजाय सोशल इंजीनियरिंग पर निर्भर रहते हैं.

Online Scam - Photo Gallery
6/7

Banking Scam Awareness

चेतावनी के संकेतों में आने वाली कॉल में अचानक कमी, बैंकों या ऐप्स से OTP मिस होना, अनचाहे कॉल-फॉरवर्डिंग इंडिकेटर और आपकी सेटिंग्स में लिस्टेड अनजान फॉरवर्डिंग नंबर शामिल हैं.

You Might Be Interested In
Online Scam - Photo Gallery
7/7

GSM USSD Codes

तुरंत बचाव के उपाय: ##002# डायल करके फॉरवर्डिंग कैंसिल करें, अपनी कॉल-फॉरवर्डिंग सेटिंग्स चेक करें, ज़रूरी पासवर्ड/पिन बदलें, कॉलर की पहचान खुद वेरिफाई करें और घटना की रिपोर्ट साइबरक्राइम अधिकारियों को करें.

Tags:
Call Forwarding ScamDelivery Agent FraudMobile Security TipsOTP FraudUSSD Scam Alert
सिर्फ एक डिलीवरी कॉल और आपका फोन हो सकता है हैक! जानिए USSD स्कैम का खेल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सिर्फ एक डिलीवरी कॉल और आपका फोन हो सकता है हैक! जानिए USSD स्कैम का खेल - Photo Gallery
सिर्फ एक डिलीवरी कॉल और आपका फोन हो सकता है हैक! जानिए USSD स्कैम का खेल - Photo Gallery
सिर्फ एक डिलीवरी कॉल और आपका फोन हो सकता है हैक! जानिए USSD स्कैम का खेल - Photo Gallery
सिर्फ एक डिलीवरी कॉल और आपका फोन हो सकता है हैक! जानिए USSD स्कैम का खेल - Photo Gallery