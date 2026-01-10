सिर्फ एक डिलीवरी कॉल और आपका फोन हो सकता है हैक! जानिए USSD स्कैम का खेल
सिर्फ़ एक कोड डायल करके, यूज़र्स अनजाने में अपने डिवाइस का कंट्रोल खो सकते हैं. यह स्कैम कैसे काम करता है, यह खतरनाक क्यों है, और आप खुद को कैसे बचा सकते हैं.
USSD Scam Alert
स्कैमर डिलीवरी एजेंट बनकर पीड़ितों को कॉल करते हैं और उनसे एक छोटा USSD कोड (एस्ट्रिक्स और हैश सिंबल वाले नंबरों का एक सीक्वेंस) डायल करने के लिए कहते हैं, यह दावा करते हुए कि यह वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है.
Call Forwarding Scam
2. अनजाने में इन कोड्स को डायल करने से आपके मोबाइल नेटवर्क पर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाती है, जिससे सभी आने वाली कॉल (बैंक OTP और वेरिफिकेशन कॉल सहित) आपकी जानकारी के बिना स्कैमर के पास रीडायरेक्ट हो जाती हैं.
Delivery Agent Fraud
यह स्कैम *21#, *401#, *61#, और *67# जैसे असली GSM कॉल-फॉरवर्डिंग USSD कमांड का इस्तेमाल करता है जिन्हें टेलीकॉम नेटवर्क वैलिड सब्सक्राइबर एक्शन के रूप में स्वीकार करते हैं
Mobile Security Tips
पीड़ितों को अक्सर कुछ शक नहीं होता क्योंकि फोन नॉर्मल दिखता है आपको बस कॉल और नोटिफिकेशन मिलना बंद हो जाते हैं जबकि हमलावरों को वे मिलते रहते हैं
OTP Fraud
बार-बार ऑनलाइन डिलीवरी इस्तेमाल करने वाले लोग मुख्य टारगेट होते हैं क्योंकि रूटीन डिलीवरी कॉल पर कम शक होता है और स्कैमर मैलवेयर के बजाय सोशल इंजीनियरिंग पर निर्भर रहते हैं.
Banking Scam Awareness
चेतावनी के संकेतों में आने वाली कॉल में अचानक कमी, बैंकों या ऐप्स से OTP मिस होना, अनचाहे कॉल-फॉरवर्डिंग इंडिकेटर और आपकी सेटिंग्स में लिस्टेड अनजान फॉरवर्डिंग नंबर शामिल हैं.
GSM USSD Codes
तुरंत बचाव के उपाय: ##002# डायल करके फॉरवर्डिंग कैंसिल करें, अपनी कॉल-फॉरवर्डिंग सेटिंग्स चेक करें, ज़रूरी पासवर्ड/पिन बदलें, कॉलर की पहचान खुद वेरिफाई करें और घटना की रिपोर्ट साइबरक्राइम अधिकारियों को करें.