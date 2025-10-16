  • Home>
  • Kitchen Cleaning Hacks: बर्तन घिसने से खो चुकी हैं चमक? आज ही अपनाएं ये आसान घरेलू नुस्खे!

Kitchen Cleaning Hacks: बर्तन घिसने से खो चुकी हैं चमक? आज ही अपनाएं ये आसान घरेलू नुस्खे!


  किचन के बर्तन पर पानी के दाग दिखने में गंदे लगते है और बर्तन की चमक कम कर देते है, तो चलिए जानते है कुछ आसान और प्रभावी तरीके, जिनसे दाग हटेंगे चुटकियों में

By: Komal Singh | Published: October 16, 2025 8:30:36 AM IST

1/9

नींबू का इस्तेमाल करें

एक नींबू को आधा काटकर बर्तन पर रगड़ें. नींबू का एसिड पानी के दागों को हटाने में मदद करता है और बर्तन को प्राकृतिक चमक देता है.

2/9

सिरके से सफाई करें

सफेद सिरका पानी के दागों को हटाने का शानदार उपाय है. थोड़े से सिरके को बर्तन पर डालकर 5-10 मिनट रखें और फिर गुनगुने पानी से धोएं.

3/9

बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाएं

थोड़ा बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसे दाग पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें. दाग जल्दी से हटेंगे और बर्तन चमकदार हो जाएंगे.

4/9

नमक और नींबू मिलाकर स्क्रब करें

थोड़े नमक में नींबू का रस मिलाकर बर्तन पर रगड़ें. यह हल्का स्क्रब पानी के दाग और जमी हुई मैल को हटाने में मदद करता है.

5/9

टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें

साधारण सफेद टूथपेस्ट भी बर्तन पर पानी के दाग हटाने में कारगर है. थोड़ा टूथपेस्ट लगाकर हल्के गोलाकार घुमाते हुए रगड़ें.

6/9

हल्का गर्म पानी और साबुन

गुनगुना पानी और बर्तन का हल्का डिश सोप मिलाकर कुछ मिनट के लिए भिगोएं. फिर स्पंज से साफ करें. यह दाग और चिकनाहट दोनों हटाता है.

7/9

कॉटन या माइक्रोफाइबर कपड़ा इस्तेमाल करें

बर्तन को साफ करने के लिए सख्त स्क्रबर की बजाय मुलायम कपड़ा या माइक्रोफाइबर इस्तेमाल करें. यह खरोंच नहीं करता और दाग आसानी से हटता है.

8/9

नियमित सफाई करें

बर्तन इस्तेमाल के बाद तुरंत धोने की आदत डालें. जितनी देर दाग जमी रहती है, उतना हटाना मुश्किल होता है. नियमित सफाई से बर्तन हमेशा चमकदार रहते हैं.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

