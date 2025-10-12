सुबह उठते ही पेट फूल जाता है? ये ब्रेकफास्ट आपकी ब्लोटिंग सेकंडों में गायब कर देगा!
सुबह उठते ही पेट फूलना या ब्लोटिंग होना आम समस्या बन गई है, इसका कारण गलत ब्रेकफास्ट, पानी की कमी या हाई-सोडियम फूड्स हो सकते हैं. सही ब्रेकफास्ट चुनकर आप अपने गट हेल्थ को सुधार सकते हैं, आप कुछ ऐसे आसान, स्वादिष्ट और हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस चुन सकते ह, जो पेट को आराम देंगे, ब्लोटिंग कम करेंगे और दिनभर आपको हल्का और एनर्जेटिक महसूस कराएंगे।
ओट्स विद फ्रूट्स
ओट्स को दूध या पानी में पका कर ऊपर फ्रेश फल डाले, यह ब्रेकफास्ट फाइबर से भरपूर है और पेट की गैस और ब्लोटिंग कम करता है.
योगर्ट विद हनी और नट्स
योगर्ट में हनी और थोड़े नट्स डालकर खाएं, यह पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है और डाइजेशन बेहतर बनाता है.
स्मूदी
पनीर, केला और पालक का स्मूदी बनाएं, यह पाचन को आसान बनाता है और ब्लोटिंग कम करता है.
हरी सब्जियों वाला सैंडविच
साबुत अनाज की ब्रेड में खीरा, पालक और टमाटर डालें।, यह ब्रेकफास्ट फाइबर से भरपूर होता है और पेट को हल्का रखता है साथ ही ब्लोटिंग और गैस की समस्या को दूर करता है.
क्विनोआ पोहा
क्विनोआ को हल्के मसालों के साथ पोहा जैसा बनाए, यह पेट के लिए हल्का है, फाइबर देता है और ब्लोटिंग कम करता है.
एग व्हाइट ऑमलेट
सिर्फ अंडे की सफेदी से बना ऑमलेट खाएं, यह पेट हल्का रखता है, ब्लोटिंग कम करता है और दिनभर एनर्जी देता है
ग्रीन टी के साथ फ्रूट सलाद
स्ट्रॉबेरी, सेब और कीवी का सलाद बनाएं, ग्रीन टी के साथ खाने से डाइजेशन बेहतर होता है और ब्लोटिंग कम होती है.
फ्लैक्स सीड्स और चिया पुडिंग
चिया और फ्लैक्स सीड्स को दूध या योगर्ट में भिगोकर खाएं यह पेट के लिए हल्का और हेल्दी है.
