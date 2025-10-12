सुबह उठते ही पेट फूल जाता है? ये ब्रेकफास्ट आपकी ब्लोटिंग सेकंडों में गायब कर देगा!

सुबह उठते ही पेट फूलना या ब्लोटिंग होना आम समस्या बन गई है, इसका कारण गलत ब्रेकफास्ट, पानी की कमी या हाई-सोडियम फूड्स हो सकते हैं. सही ब्रेकफास्ट चुनकर आप अपने गट हेल्थ को सुधार सकते हैं, आप कुछ ऐसे आसान, स्वादिष्ट और हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस चुन सकते ह, जो पेट को आराम देंगे, ब्लोटिंग कम करेंगे और दिनभर आपको हल्का और एनर्जेटिक महसूस कराएंगे।