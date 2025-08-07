इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी दूर, तो आज ही अपनाएं और देखें इसका असर

शुद्ध देसी घी न केवल खाने में बल्कि बाहरी उपयोग में भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। इसमें आवश्यक फैटी एसिड्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को अंदर से पोषण देने का कार्य करते हैं। जब रात में सोने से पहले शुद्ध घी को नाभि में लगाया जाता है, तो यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह एक प्राचीन घरेलू उपाय है, जिसे आज भी बहुत से लोग अपनाते हैं।