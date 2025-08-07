  • Home>
  • Gallery»
  • इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी दूर, तो आज ही अपनाएं और देखें इसका असर

इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी दूर, तो आज ही अपनाएं और देखें इसका असर

शुद्ध देसी घी न केवल खाने में बल्कि बाहरी उपयोग में भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। इसमें आवश्यक फैटी एसिड्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को अंदर से पोषण देने का कार्य करते हैं। जब रात में सोने से पहले शुद्ध घी को नाभि में लगाया जाता है, तो यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह एक प्राचीन घरेलू उपाय है, जिसे आज भी बहुत से लोग अपनाते हैं।

By: Komal Kumari Last Updated: August 7, 2025 16:20:04 IST
Follow us on
Google News
इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी दूर, तो आज ही अपनाएं और देखें इसका असर - Photo Gallery
1/8

शरीर में ड्राइनस दूर करता है

जब नाभि में शुद्ध घी लगाया जाता है, तो यह पूरे शरीर की त्वचा को अंदर से नमी प्रदान करता है। खासकर सर्दियों में जब हाथ-पैरों की त्वचा रूखी हो जाती है, तब यह उपाय त्वचा को कोमल बनाए रखने में बहुत सहायक होता है। यह शरीर में नमी का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे खुजली और फटने की समस्या भी कम हो जाती है।

इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी दूर, तो आज ही अपनाएं और देखें इसका असर - Photo Gallery
2/8

बालों की जड़ों को पोषण देता है

रोज रात को नाभि में देसी घी लगाने से बालों की जड़ों को अप्रत्यक्ष रूप से पोषण मिलता है। यह उपाय सिर की त्वचा में रक्त संचार को बेहतर करता है, जिससे बाल झड़ने की समस्या में राहत मिलती है। खासकर जिनके बाल कमजोर या रूखे हैं, उनके लिए यह तरीका बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है।

इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी दूर, तो आज ही अपनाएं और देखें इसका असर - Photo Gallery
3/8

आंखों की रोशनी को बढ़ाता है

शुद्ध घी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। नाभि में इसे लगाने से नेत्र तंत्र को पोषण मिलता है, जिससे आंखों में जलन, सूखापन या धुंधलापन जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष लाभदायक है।

इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी दूर, तो आज ही अपनाएं और देखें इसका असर - Photo Gallery
4/8

पाचन क्रिया को मजबूत करता है

नाभि पेट और पाचन तंत्र से सीधे जुड़ी होती है। रात को नाभि में घी लगाने से पेट की गर्मी कम होती है और गैस, कब्ज व अपच जैसी समस्याएं धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। यह नाभि के माध्यम से पाचन अग्नि को संतुलित करता है और भोजन के पाचन को सरल बनाता है।

इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी दूर, तो आज ही अपनाएं और देखें इसका असर - Photo Gallery
5/8

तनाव और बेचैनी को कम करता है

शुद्ध घी में प्राकृतिक रूप से शीतलता और संतुलन लाने के गुण होते हैं। जब इसे नाभि में लगाया जाता है, तो यह नाड़ियों को शांत करता है और मन में ठंडक पहुंचाता है। इससे नींद अच्छी आती है, सिरदर्द में राहत मिलती है और मानसिक बेचैनी दूर होती है।

इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी दूर, तो आज ही अपनाएं और देखें इसका असर - Photo Gallery
6/8

शरीर के टेंपेरेचर को संतुलित रखे

कुछ लोगों के शरीर में अत्यधिक गर्मी बनी रहती है, जिससे सिर दर्द, पेट की जलन और मुंह में छाले जैसी समस्याएं हो सकती हैं। रात में नाभि में घी लगाने से यह गर्मी धीरे-धीरे कम होने लगती है। यह शरीर के तापमान को संतुलित रखता है और शरीर में शीतलता बनाए रखता है।

इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी दूर, तो आज ही अपनाएं और देखें इसका असर - Photo Gallery
7/8

होठों और चेहरे की त्वचा को नमी देता है

अगर आपके होंठ बार-बार सूखते हैं या फटते हैं, तो इसका कारण शरीर में नमी की कमी हो सकती है। नाभि में शुद्ध घी लगाने से होंठों और चेहरे की त्वचा को अंदर से पोषण मिलता है।

इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी दूर, तो आज ही अपनाएं और देखें इसका असर - Photo Gallery
8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी दूर, तो आज ही अपनाएं और देखें इसका असर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी दूर, तो आज ही अपनाएं और देखें इसका असर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी दूर, तो आज ही अपनाएं और देखें इसका असर - Photo Gallery
इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी दूर, तो आज ही अपनाएं और देखें इसका असर - Photo Gallery
इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी दूर, तो आज ही अपनाएं और देखें इसका असर - Photo Gallery
इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी दूर, तो आज ही अपनाएं और देखें इसका असर - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?