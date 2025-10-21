  • Home>
  • मुलायम और चमकदार त्वचा पाएं सर्दियों में, अपनाएं ये नेचुरल स्किनकेयर टिप्स

मुलायम और चमकदार त्वचा पाएं सर्दियों में, अपनाएं ये नेचुरल स्किनकेयर टिप्स

सर्दियों में हमारी त्वचा अक्सर रूखी, खुरदरी और ड्राई हो जाती है. इसलिए हमेशा हमे नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपकि त्वचा में नमी, कोमलता और नैचुरल ग्लो बने रहें. तो चलिए जानते है कुछ ऐसे ऑयल्स के बारे में जो हर स्किन टाइप के लिए परफेक्ट हैं.  

By: Komal Singh | Published: October 21, 2025 7:45:36 AM IST

1/9

नारियल तेल

नारियल तेल में फैटी एसिड और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है. इसे रात को सोने से पहले लगाने से नमी लॉक रहती है. त्वचा को मुलायम, हाइड्रेटेड और नैचुरल ग्लो देता है. फेस, हाथ और बॉडी दोनों के लिए उपयुक्त है.

2/9

बादाम तेल

बादाम तेल विटामिन A, E और D से भरपूर होता है. यह ड्राई स्किन को पोषण देता है, खुजली कम करता है और त्वचा को लोचदार बनाता है. नहाने के बाद हल्के हाथों से मालिश करें और दिनभर मुलायम त्वचा का आनंद लें.

3/9

ऑलिव ऑयल

ऑलिव ऑयल में एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो त्वचा को प्रोटेक्ट करते हैं. इसे ड्राई एरिया पर या बॉडी लोशन में मिलाकर लगाएं. यह रूखापन कम करता है और त्वचा को स्मूथ और रेशमी बनाता है.

4/9

जोजोबा ऑयल

जोजोबा ऑयल त्वचा के नेचुरल ऑयल्स जैसा होता है जो हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है . इसे अगर आप रोजाना अपने फेस या बॉडी पर लगाएंगे तो आपके शरीर से रूखापन और खुरदरापन कम हो जाऐगा है.

5/9

आर्गन ऑयल

आर्गन ऑयल विटामिन ई और फैटी एसिड से भरपूर होता है. चेहरे या हाथों पर सिर्फ कुछ बूंदें लगाने से त्वचा गहराई से हाइड्रेट होती है. यह लचीलापन बढ़ाता है और सर्दियों में त्वचा को नैचुरल ग्लो देता है.

6/9

रोजहिप ऑयल

रोजहिप ऑयल ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए बेहतरीन है. यह त्वचा को पोषण देता है, डैमेज रिपेयर करता है और फाइन लाइन्स को कम करता है. रोजाना मॉइस्चराइजर से पहले लगाएं और नैचुरल ग्लो पाएं.

7/9

एवोकाडो ऑयल

एवोकाडो ऑयल में विटामिन A, D और E होते हैं जो त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं. ड्राई पैच पर लगाएं ताकि नमी और कोमलता लौटे. सर्दियों में यह ऑयल त्वचा को हाइड्रेटेड और हेल्दी रखता है.

8/9

तिल का तेल

तिल का तेल एंटी-इंफ्लेमेटरी और मॉइस्चराइजिंग गुणों से भरपूर है. यह त्वचा को रूखापन और खुरदरापन से बचाता है. नियमित मालिश से त्वचा मुलायम, हाइड्रेटेड और ग्लोइंग बनी रहती है.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

