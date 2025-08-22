  • Home>
  गंजेपन से परेशान? ट्राई करें ये असरदार होममेड हेयर मास्क, जो आपके बालों को बनाएगा डैंड्रफ-फ्री और देगा पर्ल जैसी शाइन

गंजेपन से परेशान? ट्राई करें ये असरदार होममेड हेयर मास्क, जो आपके बालों को बनाएगा डैंड्रफ-फ्री और देगा पर्ल जैसी शाइन

बालों की देखभाल में नेचुरल नुस्खे हमेशा से असरदार माने जाते हैं। आजकल बाल झड़ना, डैंड्रफ और कमजोर जड़ों की समस्या आम हो गई है। मार्केट में मिलने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स तुरंत असर तो दिखाते हैं, लेकिन लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में घर पर बने नैचुरल हेयर मास्क सबसे अच्छा विकल्प होते हैं। चिया सीड्स और नारियल तेल का हेयर मास्क बालों को जड़ से मजबूत बनाने, चमक देने और ग्रोथ तेज करने में मदद करता है। चिया सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जबकि नारियल तेल बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाता है।

By: Komal Kumari Last Updated: August 22, 2025 22:20:39 IST
Chia seeds and coconut oil help in the rapid growth of hair. - Photo Gallery
1/7

चिया सीड्स और नारियल तेल बालों की तेजी से ग्रोथ करने में मदद करता हैं

चिया सीड्स में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और प्रोटीन जड़ों को गहराई तक पोषण देते हैं। वहीं नारियल तेल स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। जब दोनों का मिश्रण बालों में लगाया जाता है, तो हेयर फॉलिकल्स एक्टिव होकर नए बाल उगाने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं।

Getting rid of dandruff - Photo Gallery
2/7

नारियल तेल डैंड्रफ से दिलाए छुटकारा

नारियल तेल में एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो डैंड्रफ की समस्या को कम करने में मदद करते हैं। दूसरी तरफ, चिया सीड्स का जेल स्कैल्प को हाइड्रेट करता है और खुजली या जलन को शांत करता है।

Strengthening the roots of the hair - Photo Gallery
3/7

बालों की जड़ों को मजबूती

कमजोर जड़ें बाल टूटने का सबसे बड़ा कारण होती हैं। चिया सीड्स में मौजूद प्रोटीन और मिनरल्स जड़ों को गहराई से मजबूत बनाते हैं। वहीं नारियल तेल बालों को रूट से टिप तक नमी देता है।

Chia seeds help to give hair natural shine and smoothness. - Photo Gallery
4/7

चिया सीड्स बालों को नेचुरल शाइन और स्मूदनेस करने में मदद करता हैं

चिया सीड्स का जेल बालों में सिल्की और स्मूद टेक्सचर लाता है। नारियल तेल बालों की नमी को लॉक करता है और उन्हें नेचुरल चमक देता है।

Relief from split ends - Photo Gallery
5/7

स्प्लिट एंड्स से राहत

स्प्लिट एंड्स बालों की खूबसूरती बिगाड़ देते हैं और ग्रोथ को भी धीमा कर देते हैं। नारियल तेल बालों की नमी बनाए रखकर टूटने से बचाता है।

Hair fall control - Photo Gallery
6/7

हेयर फॉल कंट्रोल

तनाव, गलत डाइट और प्रदूषण की वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है। चिया सीड्स में मौजूद पोषक तत्व और नारियल तेल के फैटी एसिड मिलकर बालों की जड़ों को एक्टिव करते हैं।

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

