बोरिंग नाश्ते को कहें अलविदा! घर पर बनाएं टेस्टी और क्रिस्पी पोहा कटलेट

अगर आप सुबह के नाश्ते में कुछ हेल्दी, झटपट और टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो पोहा कटलेट एकदम परफेक्ट ऑप्शन है. इसमें पोहे के साथ सब्जियों और मसालों का ऐसा स्वाद मिलता है, जो पूरे दिन एनर्जी से भर देता है, सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और न ही ज्यादा तेल की जरूरत पड़ती है. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है, तो चलिए, जानते हैं कैसे तैयार करें ये स्वादिष्ट और हेल्दी पोहा कटलेट घर पर ही.