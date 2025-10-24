बोरिंग नाश्ते को कहें अलविदा! घर पर बनाएं टेस्टी और क्रिस्पी पोहा कटलेट
अगर आप सुबह के नाश्ते में कुछ हेल्दी, झटपट और टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो पोहा कटलेट एकदम परफेक्ट ऑप्शन है. इसमें पोहे के साथ सब्जियों और मसालों का ऐसा स्वाद मिलता है, जो पूरे दिन एनर्जी से भर देता है, सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और न ही ज्यादा तेल की जरूरत पड़ती है. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है, तो चलिए, जानते हैं कैसे तैयार करें ये स्वादिष्ट और हेल्दी पोहा कटलेट घर पर ही.
पोहा धोकर तैयार करें
सबसे पहले 1 कप पोहा लें और इसे हल्का धोकर 5 मिनट के लिए रख दें ताकि ये नरम हो जाए, बहुत ज्यादा पानी न डालें वरना यह गीला हो जाएगा. मुलायम पोहा कटलेट का बेस बनाता है, जिससे टेक्सचर परफेक्ट आता है.
सब्जियां काटें और मिलाएं
अब प्याज, हरी मिर्च, गाजर, शिमला मिर्च और धनिया बारीक काट लें, इन सब्जियों को पोहे में मिलाएं. ये न सिर्फ स्वाद बढ़ाती हैं बल्कि कटलेट को रंगीन और हेल्दी भी बनाती हैं.
मसाले डालें स्वाद के लिए
अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और गरम मसाला डालें. थोड़ी सी नींबू की बूंदें डालने से स्वाद और भी बढ़ जाता है, मसाले अच्छे से मिलाएं ताकि हर बाइट में फ्लेवर बराबर आए.
आलू मिलाएं और गूंध लें
अब एक उबला हुआ आलू मैश करें और पोहे में डालें, इससे कटलेट बाइंड हो जाता है और फ्राई करते समय टूटता नहीं है,अब इसे हाथों से हल्के-हल्के मसलकर आटे जैसा तैयार करें.
कटलेट का आकार दें
अब तैयार मिश्रण से छोटे-छोटे बॉल्स बनाएं और उन्हें गोल या अंडाकार आकार दें, आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी शेप बना सकते हैं सारे कटलेट तैयार कर किसी प्लेट पर रख ले.
पैन में डालें हल्का तेल
एक नॉन-स्टिक पैन गर्म करें और उसमें थोड़ा सा तेल डालें, ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है क्योंकि ये शैलो फ्राई होंगे इससे कटलेट कुरकुरे और हेल्दी बनेंगे.
गोल्डन ब्राउन होने तक सेंकें
अब कटलेट को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेंकें, धीमी आंच पर पकाने से ये अंदर तक क्रिस्पी और बाहर से सुनहरे दिखते हैं खुशबू आते ही समझ जाइए – कटलेट तैयार है!
परोसें गर्मागर्म
गरम पोहा कटलेट को प्लेट में निकालें और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला छिड़कें, इसे हरी चटनी या टोमैटो सॉस के साथ परोसें. हर बाइट में स्वाद, करारापन और पोषण का सही मेल मिलेगा.
