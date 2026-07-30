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Sawan Special Bhojpuri Songs 2026: खेसारी-पवन का जलवा! भोलेनाथ की भक्ति में डुबो देंगे ये भोजपुरी सावन स्पेशल गाने; प्लेलिस्ट में करें शामिल

Sawan Special Bhojpuri Songs 2026: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, कांवड़ यात्रा और “बोल बम” के जयकारों से गूंज उठता है. इस पावन अवसर पर भोजपुरी संगीत जगत के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और नीलकमल सिंह अपने शानदार शिव भजनों से भक्तों का उत्साह कई गुना बढ़ा देते हैं. इनके गीतों में भक्ति, जोश और लोक संगीत का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जो हर शिवभक्त की प्लेलिस्ट का हिस्सा बन जाते हैं. 2026 में भी इन कलाकारों के बोल बम गीत सावन के दौरान खूब सुने जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं. 

यह गीत काशी की शिवभक्ति और “हर-हर महादेव” के जयकारों की दिव्यता को दर्शाता है. सावन के दौरान यह भजन भक्तों में नई ऊर्जा का संचार करता है.


By: Heena Khan | Published: July 30, 2026 7:55:14 AM IST

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महादेव तेरा नाम – पवन सिंह

यह भजन भगवान शिव की महिमा और उनके प्रति अटूट श्रद्धा को दर्शाता है. इसकी दमदार आवाज़ और भक्तिमय संगीत सावन में हर शिवभक्त को भक्ति में डुबो देता है.

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हरियर चूड़िया खातिर – पवन सिंह

यह सावन स्पेशल गीत शिवभक्ति के साथ पारिवारिक भावनाओं को भी खूबसूरती से जोड़ता है. इसके मधुर बोल और लोक संगीत श्रोताओं को खूब पसंद आते हैं.

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नाच ऐ बम – खेसारी लाल यादव

यह जोशीला कांवर गीत कांवड़ यात्रा के उत्साह को और भी बढ़ा देता है. इसकी धुन और बोल "बोल बम" के जयकारों का जोश दोगुना कर देते हैं.

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भोले बाबा के दीवाना – खेसारी लाल यादव

इस गीत में भगवान भोलेनाथ के प्रति सच्ची आस्था और समर्पण का सुंदर चित्रण किया गया है. खेसारी लाल की ऊर्जावान प्रस्तुति इसे सावन का पसंदीदा भजन बनाती है.

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बाबा धाम चलीं

यह गीत देवघर की पावन यात्रा और बाबा बैद्यनाथ के दर्शन की भावना को दर्शाता है. इसकी मधुर धुन यात्रा के दौरान भक्तों में नया उत्साह भर देती है.

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मैं दीवानी महाकाल की

क्षरा सिंह सावन के मौके पर खास फैंस के लिए भगवान शिव को समर्पित नया भक्ति गीत 'मैं दीवानी महाकाल की' लेकर आई हैं.

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