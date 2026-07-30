Sawan Special Bhojpuri Songs 2026: खेसारी-पवन का जलवा! भोलेनाथ की भक्ति में डुबो देंगे ये भोजपुरी सावन स्पेशल गाने; प्लेलिस्ट में करें शामिल

Sawan Special Bhojpuri Songs 2026: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, कांवड़ यात्रा और “बोल बम” के जयकारों से गूंज उठता है. इस पावन अवसर पर भोजपुरी संगीत जगत के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और नीलकमल सिंह अपने शानदार शिव भजनों से भक्तों का उत्साह कई गुना बढ़ा देते हैं. इनके गीतों में भक्ति, जोश और लोक संगीत का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जो हर शिवभक्त की प्लेलिस्ट का हिस्सा बन जाते हैं. 2026 में भी इन कलाकारों के बोल बम गीत सावन के दौरान खूब सुने जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं.

यह गीत काशी की शिवभक्ति और “हर-हर महादेव” के जयकारों की दिव्यता को दर्शाता है. सावन के दौरान यह भजन भक्तों में नई ऊर्जा का संचार करता है.