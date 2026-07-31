‘हे प्रभु! व्रत में क्या खाएं?’… सावन के उपवास में पेट मांगे चटपटा, तो बनाइए ‘साबूदाना टिक्की’ से लेकर ‘कुट्टू पूड़ी’ तक ये 8 टेस्टी डिशेज!

सावन के महीने में मंदिरों की रौनक देखते ही बनती है. भोलेनाथ के भक्त इस पवित्र महीने में खूब भक्ति भाव से पूजा-अर्चना करते हैं. जो लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, वे सुबह जल्दी उठकर, स्नान करके शिव मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं. भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, भांग, सफेद चंदन और शुद्ध जल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी पावन महीने में समुद्र मंथन हुआ था, इसलिए सावन का हिंदू धर्म में एक अलग ही खास महत्व है. अगर आप भी इस बार सावन के सोमवार का व्रत रख रहे हैं, तो भूखे रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. व्रत के दौरान शरीर को ताकत और मन को शांति देने के लिए सात्विक भोजन सबसे बेस्ट होता है. बिना प्याज-लहसुन के बनने वाली ये रेसिपीज न सिर्फ खाने में टेस्टी हैं, बल्कि पचाने में भी आसान हैं. मखाना, कुट्टू का आटा, साबूदाना, आलू और दूध-दही जैसी पौष्टिक चीजों से बनी ये 8 आसान रेसिपीज़ आपके उपवास को टेस्टी और हेल्दी बनाएंगी.