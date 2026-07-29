सावन के सोमवार पर आपका भी है व्रत? ये 5 फलाहार पकवान आपकी सेहत का भी रखेंगे ध्यान

Sawan Somwar Falahar Recipes: सावन में कई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं. लेकिन जो लोग हेल्थ कॉन्शस हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि व्रत के साथ सेहत का भी ध्यान रखा जाए. आमतौर पर जो व्रत में फलाहार बनता है वो हाई कार्ब से युक्त होते हैं. इसलिए यहां कुछ ऐसे फलाहार पकवान के बारे में बताया गया है, जो व्रत के दौरान आपकी सेहत का ध्यान रखेंगे. साथ ही सबसे दिलचस्प बात ये है कि इन्हें बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता.