सावन के सोमवार पर आपका भी है व्रत? ये 5 फलाहार पकवान आपकी सेहत का भी रखेंगे ध्यान
Sawan Somwar Falahar Recipes: सावन में कई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं. लेकिन जो लोग हेल्थ कॉन्शस हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि व्रत के साथ सेहत का भी ध्यान रखा जाए. आमतौर पर जो व्रत में फलाहार बनता है वो हाई कार्ब से युक्त होते हैं. इसलिए यहां कुछ ऐसे फलाहार पकवान के बारे में बताया गया है, जो व्रत के दौरान आपकी सेहत का ध्यान रखेंगे. साथ ही सबसे दिलचस्प बात ये है कि इन्हें बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता.
भुने हुए मखाने
मखाना पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है. मखाने को देसी घी में भूनकर सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर हेल्दी स्नैक बनाया जा सकता है.
बेक्ड स्वीट पोटैटो वेजेज
शकरकंद विटामिन बी और फाइबर से भरपूर होते हैं. कटे हुए शकरकंद को सेंधा नमक और काली मिर्च के साथ सीज़न करके, डीप-फ्राई करने के बजाय बेक कर लीजिये. आपके हेल्दी वेजेस बनकर तैयार हो जाएंगे.
फ्रूट चाट
व्रत में अगर कुछ मीठा और फिलिंग खाने का मन हो तो सीजनल फल मिलाकर फ्रूट चाट बना लीजिये. सावन में आप आम, केला, अनार और सेब के साथ अच्छा-सा फ्रूट चाट बना सकते हैं.
स्मूदी
अगर आपका ज्यादा खाने का मन नहीं है और भूख लगी है तो स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी या अपने मनचाहे फल को योगर्ट में मिलाकर ब्लेंड कर लीजिये और टेस्टी स्मूदी बनकर तैयार हो जाएगी.
साबूदाना की खिचड़ी
व्रत में जब ज्यादा भूख लगे तो साबूदाना की खिचड़ी भी हेल्दी खाने का एक बेहतरीन ऑप्शन है. साबूदाना में आलू, मूंगफली और मखाना मिलाने से इसकी पोषण गुणवत्ता और भी बढ़ जाती है.