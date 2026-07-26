Sawan Somwar 2026: कब है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सावन सोमवार? शिव भक्तों के लिए आ गई पूरी डेट लिस्ट
Sawan Somwar 2026 | Sawan Kab se shuru hain: सावन 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है, और लाखों शिव भक्त अपने व्रत और मंदिर जाने की योजना बनाने के लिए श्रावण महीने का पूरा कैलेंडर देख रहे हैं. 30 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले सावन में चार पवित्र सावन सोमवार के साथ-साथ हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षा बंधन और श्रावण शिवरात्रि जैसे बड़े त्योहार भी आएंगे. चाहे आप सावन सोमवार का व्रत रख रहे हों या बस महत्वपूर्ण तारीखें जानना चाहते हों, यहाँ पूरी जानकारी दी गई है.
सावन को भगवान शिव के लिए सबसे पवित्र महीना क्यों माना जाता है?
सावन, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित सबसे शुभ महीना माना जाता है. हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान, भगवान शिव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए घातक विष ‘हलाहल’ का सेवन किया था. इसके तीव्र प्रभाव को कम करने के लिए, देवताओं ने लगातार शिव को पवित्र जल अर्पित किया; यह परंपरा आज भी शिवलिंग पर जलाभिषेक के रूप में जारी है.
सावन सोमवार 2026 की तारीखें
श्रावण के दौरान सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व है क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित होते हैं. भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा और फूल चढ़ाते हुए शिव मंत्रों का जाप करते हैं.
पहला सावन सोमवार – 3 अगस्त 2026
सावन का पहला सोमवार कई भक्तों के लिए पवित्र व्रत की अवधि की शुरुआत का प्रतीक है. माना जाता है कि इससे जीवन में शांति और समृद्धि आती है और बाधाएं दूर होती हैं.
दूसरा सावन सोमवार – 10 अगस्त 2026
यह सोमवार करियर में तरक्की, आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक खुशहाली के लिए प्रार्थना करने के लिए आदर्श माना जाता है.
तीसरा सावन सोमवार – 17 अगस्त 2026
कई अविवाहित भक्त इस दिन कठोर व्रत रखते हैं और उपयुक्त जीवन साथी के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद मांगते हैं.
चौथा सावन सोमवार – 24 अगस्त 2026
माना जाता है कि सोमवार का यह अंतिम व्रत श्रावण की आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करता है और इसे विशेष शिव पूजा और मंदिर दर्शन के साथ मनाया जाता है.
हरियाली तीज
माता पार्वती को समर्पित हरियाली तीज का त्योहार व्रत रखकर, पारंपरिक झूले झूलकर, भक्ति गीत गाकर और वैवाहिक सुख के लिए प्रार्थना करके मनाया जाता है.
नाग पंचमी
यह त्योहार नाग देवताओं के सम्मान में और भगवान शिव की याद में मनाया जाता है, जिन्हें गले में कोबरा सांप के साथ दिखाया जाता है. भक्त मंदिरों में दूध चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं.