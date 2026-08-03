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Sawan Pehla Somwar Wishes: सावन का पहला सोमवार आज! प्रियजनों को भेजें भोलेनाथ का ये खास आशीर्वाद

Sawan Pehla Somwar Wishes: भगवान शिव का पवित्र हिंदू महीना 30 जुलाई  से शुरू हो चुका है. आज 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार है. इस पवित्र दिन पर लोग भगवान भोलेनाथ की अराधना करते हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार, इस पवित्र महीने में देवता अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे. यह भी माना जाता है कि इस दौरान भगवान विष्णु ‘ध्यान’ में चले जाते हैं और भगवान शिव ब्रह्मांड को संभाल लेते हैं. लोग इस दिन व्रत रखते हैं, जिसे सावन सोमवार व्रत के नाम से जाना जाता है और भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिरों में जाते हैं.


By: Preeti Rajput | Published: August 3, 2026 9:15:28 AM IST

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सावन शिवरात्रि 2026 पर कब करें भगवान शिव की पूजा - Photo Gallery
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हर हर महादेव!

सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं.
भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य बना रहे.
हर हर महादेव!

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सावन के प्रथम सोमवार की शुभकामनाएं.

भोलेनाथ आपके सभी दुख दूर करें,
हर मनोकामना पूरी करें और आपके परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें.
सावन के प्रथम सोमवार की शुभकामनाएं.

sawan somwar 2026 - Photo Gallery
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सावन का पावन सोमवार आपके जीवन में नई ऊर्जा

सावन का पावन सोमवार आपके जीवन में नई ऊर्जा, सफलता और खुशियां लेकर आए.
भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे.

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महादेव की कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर हो,

महादेव की कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर हो,
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहे और हर दिन मंगलमय हो.
सावन सोमवार की शुभकामनाएं.

sawan somwar list - Photo Gallery
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ॐ नमः शिवाय! भोलेनाथ की असीम कृपा

ॐ नमः शिवाय! भोलेनाथ की असीम कृपा से आपका जीवन खुशियों, प्रेम और समृद्धि से भर जाए.
सावन के पहले सोमवार की हार्दिक बधाई.

पारद शिवलिंग - Photo Gallery
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भगवान शिव आपके जीवन में सफलता

भगवान शिव आपके जीवन में सफलता के नए द्वार खोलें,
हर संकट दूर करें और आपको निरोगी, सुखी व समृद्ध रखें.
सावन सोमवार की शुभकामनाएं.

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महादेव का आशीर्वाद

महादेव का आशीर्वाद आपके घर-आंगन में हमेशा बना रहे.
जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव और खुशियों की कभी कमी न हो.
सावन के पहले सोमवार की मंगलकामनाएं. हर हर महादेव!

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