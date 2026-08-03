Sawan Pehla Somwar Wishes: सावन का पहला सोमवार आज! प्रियजनों को भेजें भोलेनाथ का ये खास आशीर्वाद

Sawan Pehla Somwar Wishes: भगवान शिव का पवित्र हिंदू महीना 30 जुलाई से शुरू हो चुका है. आज 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार है. इस पवित्र दिन पर लोग भगवान भोलेनाथ की अराधना करते हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार, इस पवित्र महीने में देवता अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे. यह भी माना जाता है कि इस दौरान भगवान विष्णु ‘ध्यान’ में चले जाते हैं और भगवान शिव ब्रह्मांड को संभाल लेते हैं. लोग इस दिन व्रत रखते हैं, जिसे सावन सोमवार व्रत के नाम से जाना जाता है और भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिरों में जाते हैं.

