कढ़ी, बैंगन सहित भूल से भी न खाएं सावन में 5 चीजें, सिर्फ धार्मिक ही नहीं स्वास्थ्य कारणों से भी है मनाही!

Sawan Me Kya Na Khayen: सावन महीने को सनातन धर्म में विशेष पवित्र माना जाता है. इस महीने जहां बारिश देखकर किसानों का मन खुशी से झूम उठता है, वहीं दूसरी ओर इस महीने का धार्मिक महत्त्व भी है. यह महीना भगवान शिव को समर्पित है. लोग शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों पर कांवर लेकर जाते हैं, घरों में रुद्राभिषेक करते हैं. इस महीने लोग खाने-पीने में भी बेहद परहेज करते हैं. सावन के महीने में कई चीजें खाना निषेध होता है. इस मनाही के पीछे सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद के नियम भी हैं. आइये जानते हैं सावन में क्या-क्या नहीं खाना चाहिए!