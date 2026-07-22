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कढ़ी, बैंगन सहित भूल से भी न खाएं सावन में 5 चीजें, सिर्फ धार्मिक ही नहीं स्वास्थ्य कारणों से भी है मनाही!

Sawan Me Kya Na Khayen: सावन महीने को सनातन धर्म में विशेष पवित्र माना जाता है. इस महीने जहां बारिश देखकर किसानों का मन खुशी से झूम उठता है, वहीं दूसरी ओर इस महीने का धार्मिक महत्त्व भी है. यह महीना भगवान शिव को समर्पित है. लोग शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों पर कांवर लेकर जाते हैं, घरों में रुद्राभिषेक करते हैं. इस महीने लोग खाने-पीने में भी बेहद परहेज करते हैं. सावन के महीने में कई चीजें खाना निषेध होता है. इस मनाही के पीछे सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद के नियम भी हैं. आइये जानते हैं सावन में क्या-क्या नहीं खाना चाहिए!


By: Shivangi Shukla | Published: July 22, 2026 12:24:00 PM IST

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मांसाहार और नशा - Photo Gallery
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मांसाहार और नशा

सावन भगवान शिव का पवित्र महीना है, इसलिए इस दौरान सात्विकता बनाए रखने के लिए मांस, अंडा, मछली और शराब का सेवन पूरी तरह वर्जित माना जाता है. इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार इस महीने में जठराग्नि आमतौर पर कमजोर होती है. इसलिए भी इस महीने में मांसाहार और शराब के सेवन को वर्जित माना जाता है.

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सावन में पालक, मेथी और गोभी जैसी सब्जियां नहीं खाना चाहिए. दरअसल, सावन के महीने में बारिश की वजह से इन सब्जियों में कीड़े और बैक्टीरिया पनपने का खतरा बहुत अधिक होता है, जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

कढ़ी - Photo Gallery
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कढ़ी

सावन में शिव जी का कच्चे दूध से अभिषेक किया जाता है, इसलिए कई लोग दूध और उससे बनी चीजों का सेवन इस महीने में नहीं करते हैं. कढ़ी भी दही से ही बनाई जाती है, इसलिए इस महीने में लोग कढ़ी नहीं बनाते हैं. वैज्ञानिक रूप से भी बारिश में दूषित घास खाने से पशुओं का दूध खराब हो सकता है, जिससे पेट खराब होने की आशंका रहती है.

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इन्हें तामसिक भोजन माना जाता है, जो शरीर में गर्मी और उत्तेजना बढ़ाते हैं, इसलिए सावन में मन और शरीर को शांत रखने के लिए इनसे परहेज किया जाता है.

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बैंगन

धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बैंगन को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए सावन के दिनों में इसे खाने की मनाही होती है. एकादशी में भी चावल और बैंगन खाने की मनाही होती है. इसके अतिरिक्त ये बादी होता है, जिसकी वजह से लोगों को पाचन संबंधी समस्या हो सकती है. इसलिए भी इस महीने में बैंगन खाना मना होता है.

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